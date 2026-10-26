Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ακριβότερα πληρώνουν κατά μέσο όρο οι Αμερικανοί τη βενζίνη και το ντίζελ κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ σε σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA. Τα νέα νούμερα δημοσιεύτηκαν λίγες μόλις ημέρες πριν την κρίσιμη κάλπη των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες το ζήτημα της ακρίβειας απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη δημιουργώντας πρόβλημα στους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τα στοιχεία δημοσιεύτηκαν από την AAA (American Automobile Association), ήτοι την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών και οδικής βοήθειας προς οδηγούς στις ΗΠΑ και η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως ως σημείο αναφοράς για την πορεία της αμερικανικής αγοράς καυσίμων.

Η εκτίναξη των τιμών στα πρατήρια αποτελεί σημαντικό πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει τις οριακές πλειοψηφίες που διαθέτει και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης έχει διαμορφωθεί στα 3,472 δολάρια ανά γαλόνι από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Το επίπεδο αυτό είναι οριακά υψηλότερο από τη μέση τιμή των 3,471 δολαρίων ανά γαλόνι που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι τιμές του ντίζελ, του καυσίμου που έχει καθοριστική σημασία για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες που εκτείνονται από τη γεωργία και τη βαριά βιομηχανία έως τις μεταφορές και τη ναυτιλία.

Κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει ανέλθει στα 4,343 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 4,078 δολαρίων κατά την προεδρία Μπάιντεν. Μάλιστα, στις 22 Σεπτεμβρίου, η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 6,523 δολαρίων ανά γαλόνι, καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν συνεχίζουν να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στον παγκόσμιο εφοδιασμό καυσίμων.

Η ενεργειακή ακρίβεια φαίνεται ότι έχει πλέον άμεσο αντίκτυπο και στην πολιτική εικόνα του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου, η δημοτικότητα του Τραμπ υποχώρησε αυτόν τον μήνα σε ιστορικό χαμηλό, καθώς οι Αμερικανοί εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο προβληματισμένοι από το υψηλό κόστος της βενζίνης.

Ειδικότερα, μόλις το 31% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, ποσοστό μειωμένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις δύο προεδρικές θητείες του, σύμφωνα με την τετραήμερη δημοσκόπηση.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η αξιολόγηση των πολιτών για την οικονομική πολιτική του. Μόλις το 23% των ενηλίκων που συμμετείχαν στην πανεθνική έρευνα δηλώνει ότι εγκρίνει τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Λευκός Οίκος ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.