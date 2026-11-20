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Με αιχμές προς το Ιράν, αυστηρές προειδοποιήσεις για την προστασία της αμερικανικής τεχνολογίας και μηνύματα συνεργασίας προς τη Ρωσία και την Κίνα εμφανίστηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή του από την Κίνα και την ιστορική τριμερή συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε το ταξίδι του ως μία από τις πλέον επιτυχημένες επισκέψεις Αμερικανού ηγέτη στην Ασία, αναφέρθηκε στις εμπορικές συμφωνίες που εξασφάλισε η Ουάσιγκτον και επιχείρησε να αναδείξει την προσωπική του σχέση με τους δύο ηγέτες ως παράγοντα διεθνούς σταθερότητας.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με καθυστέρηση σχεδόν μισής ώρας, με τον Τραμπ να εμφανίζεται έχοντας δίπλα του τον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στον χώρο είχαν τοποθετηθεί πίνακες με τα βασικά αποτελέσματα των συμφωνιών στον Ινδοειρηνικό και της συνάντησης των τριών ηγετών.

UNMATCHED ECONOMIC AND DIPLOMATIC STRENGTH. https://t.co/Wc1Nkz4JFD — The White House (@WhiteHouse) November 20, 2026

Εμπορικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων και επίδειξη οικονομικής ισχύος

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσήλθαν στις διαπραγματεύσεις έχοντας την ισχυρότερη οικονομία στην ιστορία τους, παραθέτοντας σειρά οικονομικών στοιχείων για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις εμπορικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί, ενώ αναμένονται ακόμη δέκα με χώρες της ευρύτερης περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε συμφωνίες συνολικής αξίας 17 δισ. δολαρίων με τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να σχολιάσει ότι η παρουσία του νέου Air Force One εντυπωσίασε τόσο την κινεζική όσο και τη ρωσική πλευρά.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις προοπτικές των αμερικανικών αγροτικών εξαγωγών, υποστηρίζοντας ότι οι νέες εμπορικές σχέσεις θα οδηγήσουν σε αυξημένες αγορές προϊόντων από τις ΗΠΑ.

Προειδοποίηση στο Ιράν: «Θα το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο»

Από την οικονομία, ο Τραμπ πέρασε στο Ιράν, υιοθετώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι εξαπατά τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 51 χρόνια, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία.

Όπως ανέφερε, δεν ενδιαφέρεται για μια διευθέτηση που θα εξυπηρετεί απλώς τις προσωπικές του επιδιώξεις, αλλά για μια συμφωνία που θα κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

«Θέλουμε να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο και θα το πράξουμε με τον δικό μας τρόπο», δήλωσε, συνδέοντας μάλιστα τα περιθώρια κινήσεων της Ουάσιγκτον με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Απειλές για βαριές κυρώσεις σε αμερικανικές εταιρείες

Ιδιαίτερο βάρος είχε η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου για την τεχνητή νοημοσύνη και τη μεταφορά αμερικανικής τεχνολογίας στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν συντριπτικό προβάδισμα έναντι της Κίνας στον συγκεκριμένο τομέα, εκτιμώντας ότι το Πεκίνο δεν θα μπορέσει να καλύψει τη διαφορά.

Αποκάλυψε επίσης ότι συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ την έννοια της «υπερνοημοσύνης», υποστηρίζοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αντιμετώπισε θετικά τον συγκεκριμένο όρο.

Το αυστηρότερο μήνυμα, πάντως, απευθυνόταν στις ίδιες τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η τεχνολογία μας να εγκαθίσταται σε data centers άλλων χωρών», προειδοποίησε, απειλώντας με εξαιρετικά αυστηρές κυρώσεις όσες εταιρείες επιχειρήσουν να παρακάμψουν αυτή την πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για ακύρωση σχεδίων επέκτασης αμερικανικής εταιρείας στη Φινλανδία, χωρίς να την κατονομάσει.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σε αυστηρά περιορισμένο πλαίσιο, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Πεκίνο θα έχει πρόσβαση μόνο σε αμερικανικά μικροτσίπ παλαιότερης τεχνολογίας.

Κατά τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Κίνας περίπου δέκα χρόνια στην κατασκευή προηγμένων ημιαγωγών.

Ουκρανία: Το «μίσος» Πούτιν και Ζελένσκι εμποδίζει την ειρήνη

Στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε ότι επιθυμεί τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών μέσω διπλωματικής λύσης, αναγνωρίζοντας όμως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια.

Ως σημαντικότερο εξ αυτών παρουσίασε την προσωπική αντιπαλότητα ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Το μεγάλο πρόβλημα είναι το τρομερό μίσος ανάμεσα στον Πούτιν και τον Ζελένσκι», υποστήριξε, εκτιμώντας ότι αυτή η σχέση συντηρεί το αδιέξοδο.

Επανήλθε μάλιστα στο θέμα αργότερα, υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η εχθρότητά του προς τον Ζελένσκι δυσκολεύει την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Τραμπ θέλησε παράλληλα να υπογραμμίσει τη σημασία των προσωπικών του σχέσεων με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας.

«Δεν ξέρω αν ο Πούτιν είναι φίλος των ΗΠΑ, αλλά για εμένα είναι κάποιος που μου στάθηκε και στην πρώτη μου θητεία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διατηρεί εξαιρετική σχέση τόσο με τον ίδιο όσο και με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Τα πάω καλά με τη Ρωσία, τα πάω καλά με την Κίνα και αυτό είναι εξαιρετικό», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τις καλές σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων απαραίτητες για τη διεθνή ασφάλεια.

Πυρηνικά όπλα και η σύγκριση με τη Γιάλτα

Ερωτηθείς για τον ιστορικό συμβολισμό της τριμερούς συνάντησης, ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι προσήλθε στις συνομιλίες με τη λογική μιας νέας Γιάλτας.

Όπως είπε, βασική του επιδίωξη ήταν η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους άλλους δύο ηγέτες και όχι η αναδιαμόρφωση του κόσμου κατά το πρότυπο ιστορικών συνόδων.

Μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη Σεντζέν, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, περιγράφοντάς την ως μια πόλη με εντυπωσιακή ενέργεια, εξαιρετικές υποδομές και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα συγκεντρώνουν το 92% του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε προσπάθεια πλήρους εξάλειψής τους.

Ρούμπιο: Επικίνδυνο να μη συνομιλούν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέδειξε τη γεωπολιτική διάσταση της επίσκεψης, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της Ουάσιγκτον ως εγγυήτριας δύναμης ασφαλείας για χώρες όπως οι Φιλιππίνες.

Υποστήριξε ότι η απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ηγετών των τριών μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διεθνή σταθερότητα.

«Η ιδέα ότι οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων δυνάμεων δεν θα συνομιλούν δεν είναι απλώς ανεύθυνη, αλλά και επικίνδυνη», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, συνέδεσε τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Ασία με τη νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε από τη Γερουσία για τη διευκόλυνση επενδύσεων στις ΗΠΑ.

Όπως υποστήριξε, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, παρότι αφορούν σε διαφορετικά πεδία πολιτικής, υπηρετούν τον ίδιο στόχο: περισσότερες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της αμερικανικής ευημερίας.

Παρέμβαση υπέρ του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εκφράζοντας την επιθυμία να του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία της εταιρείας.

«Θέλω να τον δω να έχει μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που αποδίδει στον Χουάνγκ για την αμερικανική οικονομία.

Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia και ευρύτερα ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων αναταράξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Άνοιγμα στους Δημοκρατικούς και προειδοποίηση για βέτο

Περνώντας στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο Κογκρέσο, ενόψει της ανάληψης του ελέγχου του από τους Δημοκρατικούς.

Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει δύο σημαντικά συνταγματικά εργαλεία, την απονομή χάριτος και την άσκηση βέτο, καθιστώντας σαφές ότι προτίθεται να αξιοποιήσει το δεύτερο όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις πολιτικές ικανότητες του Χακίμ Τζέφρις, τον οποίο χαρακτήρισε έξυπνο άνθρωπο.

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο Τραμπ εμφανίστηκε διατεθειμένος να αναζητήσει κοινό έδαφος με τους Δημοκρατικούς, κυρίως στον τομέα της υγείας.

«Θέλω να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας για τη χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως μια τέτοια προσπάθεια να αποδειχθεί ευκολότερη με τους Δημοκρατικούς.