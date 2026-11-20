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Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερώσει Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους ότι επιθυμεί το Κίεβο να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, επανεκκίνησαν αυτόν τον μήνα τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Ρωσία στο Άμπου Ντάμπι, έπειτα από οκτώ μήνες διακοπής λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχασε τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές αυτού του μήνα, με τους Δημοκρατικούς να αναμένεται να προσφέρουν μεγαλύτερη στήριξη στο Κίεβο και να εντείνουν τις πιέσεις προς τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι ο Ρώσος ομόλογός του είχε καταστήσει σαφές πως η Μόσχα είναι «έτοιμη για ειρήνη». Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ πραγματοποίησαν επίσης σειρά συναντήσεων με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα, το Δουβλίνο και το Βερολίνο τις τελευταίες ημέρες, μεταφέροντας την αίσθηση του επείγοντος, σύμφωνα με πηγές των Financial Times.

«Οι Αμερικανοί πιέζουν έντονα και υπάρχει κάποια ανησυχία ότι θα απαιτούνταν πολύ μεγάλες παραχωρήσεις από την Ουκρανία για να πλησιάσουμε έστω σε μια συμφωνία», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος μετά τη συνάντησή του με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται», ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχει εντείνει τις ανησυχίες στο Κίεβο ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να εξαναγκαστεί σε μια συμφωνία με τους όρους της Μόσχας, προτού οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Ο Τραμπ συμπαθεί τον Πούτιν και θέλει να τελειώσει όλο αυτό μέχρι τον Ιανουάριο», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερους όρους» εάν η συμφωνία ολοκληρωνόταν πριν από τον Ιανουάριο.

Παρότι ο Τραμπ διατηρεί ευρείες εξουσίες για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις νομοθετικές τους αρμοδιότητες για να ενισχύσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία και να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις στη Μόσχα.

Έχουν επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες για να εξετάσουν την εξωτερική πολιτική του Τραμπ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Γουίτκοφ και του Κούσνερ.

Αν και οι ΗΠΑ δεν έχουν πιέσει την Ουκρανία να προχωρήσει σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, ο Πούτιν απαίτησε την Πέμπτη, μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και «πραγματικότητες».

Σε αυτές περιλαμβάνεται η πάγια απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο εδάφη στη Μόσχα στην κρίσιμη περιοχή του Ντονμπάς, όπου βρίσκεται η γραμμή του μετώπου, καθώς και η απαγόρευση μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η επιβολή περιορισμών στις ένοπλες δυνάμεις της.

Η Ρωσία έχει επίσης ζητήσει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ασφάλειας που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, απαιτώντας μεταξύ άλλων από το ΝΑΤΟ να περιορίσει την ανάπτυξη στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων στις χώρες της ανατολικής του πτέρυγας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συζητήσει με Ευρωπαίους ηγέτες τρόπους τερματισμού του πολέμου κατά τη σύνοδο κορυφής της G20, την οποία θα φιλοξενήσει στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Ωστόσο, ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία στο πλαίσιο της G20, καθώς η Ουκρανία δεν έχει προσκληθεί.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν στη σύνοδο, αν και ο Ρώσος ηγέτης δεν έχει διευκρινίσει εάν θα συμμετάσχει.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ερμηνεύσει τους πρόσφατους περιορισμούς στην ταχύτητα του Starshield —της στρατιωτικής εκδοχής του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Starlink του Έλον Μασκ, που κατασκευάζεται από τη SpaceX— σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις των τελευταίων μηνών στην παράδοση πυραύλων αναχαίτισης Patriot, ως μέρος μιας αμερικανικής προσπάθειας να αποδυναμωθεί η θέση του Κιέβου και να αυξηθεί η πίεση για παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ως «σαφή επιλογή» να βοηθήσει τη Ρωσία να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία επιδιώκει να αξιοποιήσει τις αεροπορικές επιθέσεις που σχεδιάζει, ώστε να ενισχύσει τη θέση της στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα δύσκολα θα συμφωνήσει σε μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις εκτιμήσεις του Κρεμλίνου.

Παράλληλα στις διαπραγματεύσεις άρχισαν μόλις πρόσφατα να συζητούνται και οι απαιτήσεις της Ρωσίας για ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην Ευρώπη, τα οποία ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι πρέπει να περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία. Επομένως, είναι ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθεί η γρήγορη συμφωνία που επιδιώκει ο Τραμπ, εκτός εάν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της δεχθούν να κάνουν παραχωρήσεις στις ρωσικές απαιτήσεις.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιθυμούν πρώτα την επίτευξη εκεχειρίας και στη συνέχεια την εξέταση του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας της Ευρώπης, έχουν επιδιώξει να αποκτήσουν επίσημο ρόλο στις συνομιλίες, ενώ η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα απαιτούσε τη συμβολή τους. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί για τη διεύρυνση των διαπραγματεύσεων και δήλωσε ότι η Ρωσία θα αποφασίσει μόνο αφού Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντηθούν με τους Ρώσους ομολόγους τους στη Μόσχα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να επιλύσουν παράλληλα τις εδαφικές διαφορές και τα ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, θεωρώντας και τα δύο καθοριστικά για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι η Μόσχα συμφωνεί με το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας βάσει της οποίας η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας από δυτικές χώρες, κατά το πρότυπο της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Σεργκέι Ριαμπκόφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος συμμετείχε στον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, δήλωσε την Παρασκευή ότι «ακόμη και μια μορφή οιονεί ένταξης του Κιέβου στο ΝΑΤΟ […] αποτελεί μη αποδεκτή επιλογή για εμάς», σύμφωνα με το Interfax.

«Ας αναγνωρίσουν το αδιαπραγμάτευτο της απαίτησής μας ότι η [Ουκρανία] δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όταν συμβεί αυτό, πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας».