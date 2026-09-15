Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική επέκταση παρουσίασαν οι καλλιέργειες κόκας στη Βολιβία το 2025, καταγράφοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη άνοδος παρατηρήθηκε σε περιοχή που θεωρείται πολιτικό προπύργιο του πρώην προέδρου Έβο Μοράλες, όπου οι προσπάθειες των αρχών για περιορισμό των φυτειών αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια.

Η συνολική έκταση των καλλιεργειών έφτασε τα 364.000 στρέμματα, σύμφωνα με τη Μόνικα Μεντόσα, εκπρόσωπο του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στη χώρα. Τα δεδομένα αφορούν κυρίως τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του Λουίς Άρσε, αλλά και την έναρξη της θητείας του διαδόχου του, Ροδρίγο Πας.

Η εντονότερη αύξηση, της τάξης του 22%, καταγράφηκε στον νομό Κοτσαμπάμπα, όπου πλέον βρίσκεται σχεδόν το ήμισυ των φυτειών κόκας της χώρας. Η δυνατότητα παρέμβασης των κρατικών αρχών στην περιοχή παραμένει περιορισμένη, καθώς οι τοπικοί καλλιεργητές κόκας, οι λεγόμενοι κοκαλέρος, διαθέτουν ισχυρή πολιτική και κοινωνική επιρροή.

Η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας της παρουσίας του Έβο Μοράλες στην περιοχή. Ο πρώην πρόεδρος παραμένει εκεί αποφεύγοντας την εκτέλεση δύο ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον του, με τον ίδιο να απορρίπτει τις κατηγορίες. Ομάδες αυτόχθονων αγροτών έχουν οργανώσει φρουρά προστασίας γύρω του, δυσχεραίνοντας οποιαδήποτε αστυνομική επιχείρηση.

Ενδεικτική της υποχώρησης των επιχειρήσεων εκρίζωσης είναι η μεγάλη μείωση των εκτάσεων που καταστράφηκαν. Το 2025 περιορίστηκαν σε μόλις 27.000 στρέμματα, όταν σε καθένα από τα τρία προηγούμενα χρόνια ξεπερνούσαν τα 100.000 στρέμματα.

Η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία έχει διττή διάσταση. Η μάσηση των φύλλων της αποτελεί νόμιμη και πανάρχαια παράδοση, ωστόσο τα ίδια φύλλα χρησιμοποιούνται και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Βολιβία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό κοκαΐνης παγκοσμίως, πίσω από την Κολομβία και το Περού.

Την ίδια στιγμή, η διακίνηση ναρκωτικών συνδέεται με πρωτοφανή έξαρση βίας στα ανατολικά της χώρας, όπου δύο ισχυρές βραζιλιάνικες εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των διαδρομών μεταφοράς κοκαΐνης.

Διαβάστε ακόμη

Ευρωπαϊκές IPO: Η κρίσιμη μάχη του φθινοπώρου και το στοίχημα των $17 δισ. (γράφημα)

ΗΠΑ: Βαρύ το κόστος του πολέμου με το Ιράν – 33,4 δισ. δολάρια και απώλειες σε αεροσκάφη και βάσεις

Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034: Πάνω από 100 δισ. ευρώ για επενδύσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ