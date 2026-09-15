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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χρειάζονται να αντλήσουν ακόμη περίπου 5 δισ. δολάρια από αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) έως το τέλος του έτους, προκειμένου να ξεπεράσουν τις επιδόσεις του 2025, σε μια αγορά όπου αρκετές προγραμματισμένες εισαγωγές έχουν ήδη μετατεθεί.

Οι συμφωνίες που βρίσκονται στα σκαριά για το φθινόπωρο θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ευρώπη πάνω από το συγκεκριμένο όριο. Ωστόσο, τα περιθώρια για νέες καθυστερήσεις είναι περιορισμένα, καθώς μόνο λίγες δημόσιες προσφορές άνω του 1 δισ. δολαρίων περιμένουν στη σειρά.

Το 2025, οι ευρωπαϊκές IPO άντλησαν συνολικά 16,7 δισ. δολάρια, ποσό υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά ακόμη χαμηλό με βάση τα ιστορικά δεδομένα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι σχεδιαζόμενες εισαγωγές της εταιρείας ψηφιακών πληρωμών Airtel Money, της κατασκευάστριας αρμάτων μάχης KNDS και της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Hotel Investment Partners (HIP) θα μπορούσαν, μαζί με τα 11,6 δισ. δολάρια που έχουν ήδη αντληθεί από τις αρχές του 2026, να οδηγήσουν την ευρωπαϊκή αγορά πάνω από τα επίπεδα του 2025.

Και οι τρεις εταιρείες εξετάζουν το παραδοσιακό «παράθυρο» εισαγωγών που εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι όλες θα προχωρήσουν τελικά στις σχεδιαζόμενες προσφορές. Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά τους και η μεταβλητότητα έχει επιστρέψει, υπό το βάρος των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, των ανησυχιών γύρω από το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας και των αποδόσεων των ομολόγων.

Στις αρχές του 2026, οι επενδυτικές τράπεζες και οι σύμβουλοι συμφωνιών προσδοκούσαν ότι η χρονιά θα σηματοδοτούσε ισχυρή ανάκαμψη των ευρωπαϊκών IPO, με σύμμαχο την άνοδο των χρηματιστηρίων. Η αυξημένη μεταβλητότητα που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της AI, όμως, ανάγκασαν αρκετές εταιρείες να αναβάλουν τα σχέδιά τους, ενώ άλλες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν.

«Το φθινοπωρινό παράθυρο πιθανότατα δεν θα είναι τόσο δραστήριο όσο ελπίζαμε νωρίτερα μέσα στη χρονιά», δήλωσε ο Έγκορ Μάρισιν, εταίρος στην ομάδα εταιρικών συναλλαγών και κεφαλαιαγορών της Freshfields. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν θα τον εξέπληττε εάν «μια επιλεγμένη ομάδα ευρωπαϊκών υποψηφίων για IPO επιχειρούσε να δοκιμάσει τις αγορές».

Η Ευρώπη υστερεί έναντι ΗΠΑ και Ασίας

Η σχετικά περιορισμένη δεξαμενή νέων εισαγωγών στην Ευρώπη έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ασία, όπου η δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές παραμένει ισχυρή, ενισχυμένη μεταξύ άλλων από τις τεράστιες επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πιο παραδοσιακές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν για το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών εταιρείες από άλλες αγορές. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεπεράσει το συνολικό ποσό που άντλησαν μέσω IPO το 2025, ακόμη και χωρίς να συνυπολογίζεται η μεγάλη δημόσια προσφορά της SpaceX.

Ένας ακόμη παράγοντας πίεσης είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καθώς οι επενδυτές τείνουν να γίνονται πιο επιφυλακτικοί όσο πλησιάζουν οι κάλπες. Αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο χρονικό παράθυρο για μεγάλες εισαγωγές το φθινόπωρο ενδέχεται να κλείσει νωρίτερα από ό,τι πέρυσι.

«Θα ήταν θετικό να υπάρξει, πριν από το τέλος του έτους, μια ιστορία που να δείχνει ότι η αγορά έχει αρχίσει και πάλι να λειτουργεί», σημείωσε ο Μάρισιν. Πρόσθεσε ότι ακόμη και αν το συνολικό ποσό που θα αντληθεί φέτος παραμείνει χαμηλότερο από εκείνο του 2025, αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάσει υπερβολικά το επενδυτικό κλίμα, δεδομένων παραγόντων όπως οι αμερικανικές εκλογές και ο βρετανικός προϋπολογισμός.

Οι μεγάλες IPO που ετοιμάζονται

Μεταξύ των εταιρειών που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η Airtel Money, θυγατρική του τηλεπικοινωνιακού ομίλου Airtel Africa, καθώς και η Utmost Group, που υποστηρίζεται από την Oaktree. Και οι δύο εξετάζουν εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Airtel Money θα μπορούσε να αποτιμηθεί περίπου στα 10 δισ. δολάρια, σε μια συναλλαγή που ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO στο Σίτι του Λονδίνου από το 2021.

Την ίδια στιγμή, η γαλλογερμανική αμυντική εταιρεία KNDS εξετάζει το ενδεχόμενο να επιχειρήσει εκ νέου την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο, εφόσον οι επαφές με τους επενδυτές δώσουν θετικά μηνύματα. Ο όμιλος είχε εγκαταλείψει προηγούμενη προσπάθεια νωρίτερα φέτος, επικαλούμενος την αναταραχή στις αμυντικές μετοχές, αλλά επανεκκίνησε τις προετοιμασίες μετά την ανάκαμψη του κλάδου στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στην Ισπανία, η Blackstone προετοιμάζει πιθανή εισαγωγή της Hotel Investment Partners, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να αντληθούν περίπου 800 εκατ. ευρώ (922 εκατ. δολάρια). Παράλληλα, η Ignis, που υποστηρίζεται από τη Vortex Energy, σχεδιάζει IPO με στόχο την άντληση έως 600 εκατ. ευρώ.

Στη Σκανδιναβία, η δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Leo Pharma, που υποστηρίζεται από τη Nordic Capital, εργάζεται πάνω σε σχέδιο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, ενώ ο σουηδικός όμιλος υποδομών Eleda προετοιμάζει δημόσια προσφορά στη Στοκχόλμη.

Προς το παρόν, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για καμία από τις συγκεκριμένες IPO, ενώ τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και οι λεπτομέρειες των συναλλαγών ενδέχεται να αλλάξουν.

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