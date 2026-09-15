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Ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη, έως το τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν είχε ανέλθει σε περίπου 33,4 δισ. δολάρια έως τις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Η σχετική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή προς το Κογκρέσο καταγράφει την εξέλιξη της σύγκρουσης έως το τέλος Ιουνίου.

Στο συνολικό ποσό περιλαμβάνονται 184 εκατ. δολάρια για υλικές ζημιές σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις σε τέσσερις χώρες: το Ιράκ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες επλήγησαν από ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το CNBC.

Πλήγμα στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών

Η μαζική χρήση αμερικανικών πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης προκάλεσε ελλείψεις στα στρατηγικά αποθέματα και ανέδειξε σημαντικές δυσκολίες στην αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ ως προς την αναπλήρωση των πυρομαχικών.

Λίγο πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η χώρα παράγει περισσότερα «προηγμένα και επίλεκτα όπλα» από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ιστορία της.

Η έκθεση, ωστόσο, καταγράφει σημαντικές απώλειες και ζημιές στον αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

Οι απώλειες αμερικανικών αεροσκαφών

Ένα μαχητικό F-35A πέμπτης γενιάς υπέστη ζημιές από εχθρικά πυρά, γεγονός που αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πολεμικής ζημιάς σε αεροσκάφος αυτού του τύπου.

Παράλληλα, έως τα τέλη Ιουνίου είχαν καταστραφεί τέσσερα μαχητικά F-15E και ένα αεροσκάφος εγγύς αεροπορικής υποστήριξης A-10.

Η αξία ενός F-35A ανέρχεται περίπου στα 92 εκατ. δολάρια ανά αεροσκάφος, ενώ το κόστος του F-15E είχε διαμορφωθεί στα 31,1 εκατ. δολάρια το 1998, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, επτά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχασαν επίσης επτά ελικόπτερα και περισσότερα από 30 drones.

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