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Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας σήμερα. Μεταξύ άλλων στόχοι ήταν μια εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το διυλιστήριο πετρελαίου του Ραμπίγ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ.

Ο εκπρόσωπος των ανταρτών Γιαχία Σαρί είπε ότι μπήκαν στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στην Νταμάμ, το αεροδρόμιο της Νατζράν και μια αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ. Επίσης, χτυπήθηκαν το αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης και εγκαταστάσεις άντλησης αργού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σήμερα στο Άντεν, όπου βρίσκεται η έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι έχουν βομβαρδίσει κατ’ επανάληψη το Άντεν και ιδίως το προεδρικό μέγαρο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ένα στέλεχος της αστυνομίας είπε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις στην πόλη. Άλλη αστυνομική πηγή είπε ότι ένας πύραυλος είχε ως στόχο μια θέση του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σ. Αραβία, κοντά στο αεροδρόμιο και ένας δεύτερος την ακτοφυλακή.

Σαουδαραβικό πλήγμα στη Χοντάιντα

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες από την πλευρά τους ανέφεραν ότι πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στη Χοντάιντα, στη δυτική Υεμένη, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας.

«Ένας πατέρας, δύο από τα παιδιά του και οι δύο σύζυγοί του σκοτώθηκαν (…) από τον αεροπορικό βομβαρδισμό του σαουδάραβα εχθρού» σε ένα σπίτι, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah που πρόσκειται στους Χούθι.