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Η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για εκατομμύρια ανθρώπους στην Αφρική. Περίπου ένας στους τρεις κατοίκους της ηπείρου χρειάζεται περισσότερες από δύο ώρες για να φτάσει στην πλησιέστερη υγειονομική δομή, ενώ ακόμη και όταν καταφέρει να φτάσει εκεί, δεν είναι δεδομένο ότι η μονάδα διαθέτει επαρκή και σταθερή ηλεκτροδότηση.

Μια ομάδα φοιτητών από την Ολλανδία επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική απάντηση σε αυτό το διπλό πρόβλημα, αξιοποιώντας μία από τις πλέον άφθονες πηγές ενέργειας στην Αφρική: τον ήλιο. Το όχημα που σχεδίασαν φιλοδοξεί να μεταφέρει την υγειονομική περίθαλψη πιο κοντά στους ανθρώπους που σήμερα δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση ακόμη και σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για το Stella Juva, το πρώτο ηλιακό ασθενοφόρο στον κόσμο, το οποίο δημιούργησε η Solar Team Eindhoven, μια ομάδα 23 φοιτητών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν και δύο ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ένα κινητό ιατρείο που τροφοδοτείται από τον ήλιο

Το Stella Juva δεν λειτουργεί απλώς ως μέσο μεταφοράς ασθενών. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπεται ουσιαστικά σε κινητή μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μεταφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Στο εσωτερικό του διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό, όπως ακτινολογικό μηχάνημα, συσκευή υπερήχων και ειδικό ψυγείο που επιτρέπει τη διατήρηση των εμβολίων στις απαιτούμενες χαμηλές θερμοκρασίες.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του βρίσκεται, ωστόσο, στο ενεργειακό του σύστημα. Στην οροφή έχουν τοποθετηθεί ηλιακοί συλλέκτες που επιτρέπουν τη φόρτιση ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει. Όταν το ασθενοφόρο σταθμεύει, αναπτυσσόμενα φωτοβολταϊκά πάνελ ανοίγουν γύρω από το όχημα, αυξάνοντας σημαντικά τη διαθέσιμη επιφάνεια συλλογής ηλιακής ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο, το Stella Juva μπορεί όχι μόνο να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της μετακίνησής του, αλλά και να τροφοδοτεί τον ιατρικό εξοπλισμό που μεταφέρει όταν φτάνει στον προορισμό του.

Το μεγάλο τεστ στους δρόμους της Κένυας

Η πραγματική δοκιμασία για το πρωτότυπο ήρθε πρόσφατα στην Κένυα. Η ομάδα συνεργάστηκε με τη μη κυβερνητική οργάνωση Amref Health Africa, προκειμένου να εξετάσει στην πράξη κατά πόσο το ηλιακό ασθενοφόρο μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Οι φοιτητές θέλησαν να διαπιστώσουν εάν το Stella Juva μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις σε δύσβατο έδαφος, αλλά και εάν διαθέτει αρκετή ενεργειακή αυτονομία ώστε, όταν φτάσει σε μια απομονωμένη κοινότητα, να θέσει σε λειτουργία όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να εξαρτάται από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Όταν το όχημα παρέμενε σταθμευμένο, παρήγαγε περισσότερη ενέργεια από όση κατανάλωνε, ακόμη και όταν βρισκόταν ταυτόχρονα σε λειτουργία το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού που μετέφερε.

Σύμφωνα με τη Solar Team Eindhoven, το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί μια σημαντική απόδειξη ότι το όχημα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται συμβατικά καύσιμα ή πρόσβαση σε υπάρχουσες υποδομές φόρτισης.

Περισσότερα από 800 χιλιόμετρα σε δύσβατες περιοχές

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ο ιατρικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικούς ασθενείς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Solar Team Eindhoven και της Amref Health Africa, με τις δυνατότητες του οχήματος θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί περίπου 200 άνθρωποι μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Οι φοιτητές διένυσαν συνολικά περισσότερα από 800 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την Κένυα, μεταφέροντας το Stella Juva σε περιοχές με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες πρόσβασης.

Μεταξύ των προορισμών τους ήταν και μια κλινική στην περιοχή Μοσίρο, στην κομητεία Ναρόκ της νοτιοδυτικής Κένυας, η οποία δεν διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Για να φτάσει εκεί η ομάδα χρειάστηκε να οδηγήσει επί αρκετές ώρες πάνω σε έναν σκονισμένο χωμάτινο δρόμο γεμάτο λακκούβες, δοκιμάζοντας παράλληλα τις αντοχές και την αξιοπιστία του πρωτοτύπου σε πραγματικές συνθήκες.

«Όλοι εκπλαγήκαμε ευχάριστα», δήλωσε στο CNN η 22χρονη Ιζαμπέλα Βάνινγκεν, μέλος της Solar Team Eindhoven και φοιτήτρια επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών. Όπως ανέφερε, το Stella Juva «λειτούργησε ακόμη καλύτερα από ό,τι περιμέναμε».

Μια δεκαετία πειραματισμού με την ηλιακή κινητικότητα

Το ηλιακό ασθενοφόρο δεν αποτελεί την πρώτη απόπειρα της Solar Team Eindhoven να εξερευνήσει τα όρια της βιώσιμης κινητικότητας. Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, η ομάδα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές διαφορετικών ειδικοτήτων να συνεργάζονται πάνω σε πρωτοποριακά εγχειρήματα για την ανάπτυξη οχημάτων που αξιοποιούν καθαρές μορφές ενέργειας.

Μεταξύ των προηγούμενων δημιουργιών της βρίσκεται το Stella Vita, ένα τροχόσπιτο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, αλλά και το Stella Terra, το οποίο η ομάδα έχει παρουσιάσει ως το «πρώτο ηλιακό όχημα παντός εδάφους στον κόσμο».

Η φιλοδοξία των φοιτητών δεν περιορίζεται στην κατασκευή ενός ακόμη τεχνολογικού πρωτοτύπου. Στόχος τους είναι να δείξουν πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων.

«Ελπίζουμε να εμπνεύσουμε τη βιομηχανία και την κοινωνία να αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Stella Juva για την αντιμετώπιση ορισμένων κοινωνικών προβλημάτων», δήλωσε στο CNN ο 23χρονος Γιάρνο Μπάστεν, μέλος της ομάδας.

Το μεγάλο εμπόδιο της χρηματοδότησης

Η επιτυχία του πρωτοτύπου στις δοκιμές δεν σημαίνει, πάντως, ότι η ευρεία αξιοποίησή του μπορεί να γίνει άμεσα. Υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν προτού μια τέτοια τεχνολογία μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα.

Ένα από τα σημαντικότερα είναι η χρηματοδότηση του τομέα της υγείας στην Κένυα, η οποία παραμένει μεγάλη πρόκληση. Το πρόβλημα έχει γίνει ακόμη εντονότερο μετά την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τη διεθνή βοήθεια, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις σε προγράμματα που εξαρτώνται από εξωτερική χρηματοδότηση.

Παρά τις δυσκολίες, ειδικοί του υγειονομικού τομέα στην Κένυα θεωρούν ότι η επιτυχής δοκιμή του Stella Juva μπορεί να έχει αντίκτυπο πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το όχημα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παρακινήσει Κενυάτες φοιτητές και μηχανικούς να αναπτύξουν δικές τους λύσεις, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, αλλά και να αποδείξει στην πράξη ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Η ηλιακή ενέργεια ως «κλειδί» για την περίθαλψη

Η Κένυα έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρ’ όλα αυτά, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ειδικά για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών παραμένει ακόμη σχετικά περιορισμένη.

Η UNICEF και άλλοι οργανισμοί έχουν ήδη στηρίξει την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή συντήρηση των εμβολίων σε περιοχές όπου η ηλεκτροδότηση είναι προβληματική ή ανύπαρκτη. Παράλληλα, ιδρύματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχουν χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση συστημάτων ηλιακού φωτισμού σε ορισμένες υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Το Stella Juva πηγαίνει αυτή τη λογική ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας σε ένα όχημα την παραγωγή ενέργειας, τη μετακίνηση και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Ο Κένεντι Γουακόλι, ειδικός στην οικογενειακή και αναπαραγωγική υγεία στην Amref Health Africa, εκτιμά ότι η αξιοποίηση αυτής της πηγής ενέργειας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη βελτίωση της πρόσβασης στην περίθαλψη στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, «η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται παντού». Η ελπίδα του είναι ότι το Stella Juva θα αποτελέσει τον καταλύτη που θα βοηθήσει αυτή την απλή διαπίστωση να μετατραπεί σε μια εφαρμόσιμη λύση για τις κοινότητες που σήμερα βρίσκονται μακριά από βασικές υπηρεσίες υγείας.

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