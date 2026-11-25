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Ισχυρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις αποδεικνύεται η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για τις επόμενες αποφάσεις της Fed.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το αμερικανικό Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA), το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι ανάπτυξης 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η δεύτερη εκτίμηση είναι αναθεωρημένη ανοδικά κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη, κυρίως λόγω της ισχυρότερης από την αναμενόμενη πορείας των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός με βάση τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed, διαμορφώθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, ενώ ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, έφθασε στο 3,3%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και τη δυσκολία αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Επενδύσεις και κατανάλωση απογειώνουν το ΑΕΠ

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης κατά το τρίτο τρίμηνο στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων, των καταναλωτικών δαπανών και των κρατικών δαπανών.

Η θετική συνεισφορά των συγκεκριμένων παραγόντων περιορίστηκε εν μέρει από τη μείωση των εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν, ασκώντας αρνητική επίδραση στον υπολογισμό του ΑΕΠ.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλά κυρίως την ισχυρότερη επενδυτική δραστηριότητα και την ανάκαμψη των κρατικών δαπανών. Αντίθετα, οι εξαγωγές κινήθηκαν πτωτικά, ενώ η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η εγχώρια ιδιωτική ζήτηση. Οι πραγματικές τελικές πωλήσεις προς ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, που περιλαμβάνουν την ιδιωτική κατανάλωση και τις ιδιωτικές πάγιες επενδύσεις, αυξήθηκαν με ετησιοποιημένο ρυθμό 5,8%, επίσης αναθεωρημένο ανοδικά κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα (GDI) αυξήθηκε κατά 4,4%, έναντι αναθεωρημένης ανόδου 2,3% στο δεύτερο τρίμηνο.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, τα κέρδη από την τρέχουσα παραγωγή αυξήθηκαν κατά 206 δισ. δολάρια, έναντι αύξησης 384 δισ. δολαρίων το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που δείχνει ότι η άνοδος της εταιρικής κερδοφορίας συνεχίστηκε, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό σε απόλυτα μεγέθη.

Πληθωρισμός 3,8% τον Οκτώβριο – Στο 3,3% ο δομικός PCE

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς αποτελούν βασικό παράγοντα για τη χάραξη της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Ο γενικός δείκτης τιμών PCE αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, ενώ την ίδια μεταβολή εμφάνισε και ο δομικός δείκτης.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8%, με τον δομικό πληθωρισμό στο 3,3%, αποτυπώνοντας τη διατήρηση των αυξημένων πιέσεων στις τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για το τρίτο τρίμηνο συνολικά, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών αυξήθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 2,1%, ενώ ο αντίστοιχος δομικός δείκτης κατά 2,5%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Παράλληλα, ο ευρύτερος δείκτης τιμών εγχώριων αγορών αυξήθηκε κατά 2,7%, με την εκτίμηση να αναθεωρείται χαμηλότερα κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αυξήθηκαν τα εισοδήματα, αλλά υποχώρησε η πραγματική κατανάλωση

Στο μέτωπο των νοικοκυριών, τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν αύξηση των προσωπικών εισοδημάτων κατά 201,8 δισ. δολάρια ή 0,7% σε μηνιαία βάση.

Η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις υψηλότερες αμοιβές εργασίας, τις κρατικές κοινωνικές παροχές και τα εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία.

Το διαθέσιμο προσωπικό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των προσωπικών φόρων, αυξήθηκε κατά 200,5 δισ. δολάρια ή 0,8%.

Την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες ενισχύθηκαν κατά 63,8 δισ. δολάρια ή 0,3%.

Από την αύξηση αυτή, τα 52,1 δισ. δολάρια αφορούσαν υπηρεσίες, ενώ μόλις 11,8 δισ. δολάρια προήλθαν από την κατανάλωση αγαθών.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν συνυπολογιστεί η επίδραση του πληθωρισμού. Οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8 δισ. δολάρια, σημειώνοντας οριακή μηνιαία υποχώρηση μικρότερη του 0,1%.

Η εξέλιξη υποδηλώνει ότι η ονομαστική αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη ενίσχυση του όγκου της κατανάλωσης.

Παράλληλα, η προσωπική αποταμίευση διαμορφώθηκε στο 1 τρισ. δολάρια, με το ποσοστό αποταμίευσης στο 4,1% του διαθέσιμου προσωπικού εισοδήματος.