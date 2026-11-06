Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε η απασχόληση στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, με τις νέες θέσεις εργασίας να φτάνουν τις 165.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 4,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS).

Η αύξηση της απασχόλησης ήταν αισθητά υψηλότερη από τον μέσο μηνιαίο ρυθμό των προηγούμενων 12 μηνών, ο οποίος διαμορφωνόταν στις 48.000 νέες θέσεις, προσφέροντας ενδείξεις ενίσχυσης της δυναμικής στην αμερικανική αγορά εργασίας.

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επικεντρώθηκε κυρίως στους κλάδους των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των μεταφορών και της αποθήκευσης, οι οποίοι συνέβαλαν στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης.

Παρά την επιτάχυνση των προσλήψεων, το ποσοστό ανεργίας δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή και παρέμεινε στο 4,1%, ενώ ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε στα 7,1 εκατ. άτομα.

Σύμφωνα με το BLS, η ανεργία κινείται σε σχετικά περιορισμένο εύρος, μεταξύ 4,1% και 4,3%, από τον Μάρτιο του 2026, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερότητα του συγκεκριμένου δείκτη τους τελευταίους μήνες.

Σχεδόν αμετάβλητος παρέμεινε και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή όσων βρίσκονται εκτός εργασίας για τουλάχιστον 27 εβδομάδες, ο οποίος ανήλθε σε 2 εκατ. άτομα.

Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσωπεύουν πλέον το 27,6% του συνολικού αριθμού των ανέργων, γεγονός που αποτυπώνει ότι ένα σημαντικό μέρος όσων αναζητούν εργασία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει παρατεταμένες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ανοδικές αναθεωρήσεις των στοιχείων για τους δύο προηγούμενους μήνες, οι οποίες ενισχύουν την εικόνα της απασχόλησης.

Ειδικότερα, η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο αναθεωρήθηκε στις 186.000, από 133.000 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, δηλαδή κατά 53.000 θέσεις υψηλότερα.

Αντίστοιχα, για τον Σεπτέμβριο, η αύξηση της απασχόλησης αναθεωρήθηκε στις 60.000 θέσεις, έναντι 29.000 προηγουμένως, καταγράφοντας ανοδική προσαρμογή κατά 31.000 θέσεις.

Συνολικά, οι αναθεωρήσεις των δύο μηνών προσθέτουν 84.000 περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.