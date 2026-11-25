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Άνοιξε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 11:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για 200 θέσεις εργασίας στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με μηνιαίες μικτές αποδοχές από 1.090 έως 1.200 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και προβλέπει πλήρη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης, μία ειδικότητα και έως τρεις υπηρεσίες στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η επιλογή δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά με σύστημα μοριοδότησης που λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια της ανεργίας, το εισόδημα, την ηλικία, τα ανήλικα παιδιά και την αναπηρία.

Οι μισθοί για τις 200 θέσεις εργασίας

Οι αποδοχές διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπαιδευτική κατηγορία της θέσης.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία εκπαίδευσης Μικτές μηνιαίες αποδοχές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Έως 1.200 € Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Έως 1.170 € Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Έως 1.090 €

Οι αποδοχές είναι μικτές, δηλαδή πριν από την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών και της προβλεπόμενης φορολογικής παρακράτησης.

Επομένως, ο εργαζόμενος που θα τοποθετηθεί σε θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν θα εισπράττει απαραίτητα 1.200 ευρώ καθαρά κάθε μήνα.

Το πραγματικό πληρωτέο ποσό θα εξαρτηθεί από τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης.

Η διάρκεια κάθε τοποθέτησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Ποιες ειδικότητες αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά θέσεις στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η σημερινή ανακοίνωση της ΔΥΠΑ αναφέρει ότι οι αιτήσεις γίνονται για τρεις εκπαιδευτικές κατηγορίες: ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι ειδικότητες και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τοποθέτησης καθορίζονται στη δημόσια πρόσκληση και εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν τους διαθέσιμους κλάδους και τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή άλλα προσόντα πριν ολοκληρώσουν την αίτησή τους.

Υπάρχει μία σημαντική διευκρίνιση: στην αρχική υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα είχε προβλεφθεί και κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με μικτές αποδοχές έως 1.250 ευρώ.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της ΔΥΠΑ για την έναρξη των αιτήσεων στις 25 Νοεμβρίου αναφέρει ρητά δυνατότητα επιλογής των κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις κατηγορίες και τις ειδικότητες που διατίθενται στην ενεργή πρόσκληση και όχι να θεωρήσουν ότι όλες οι κατηγορίες της αρχικής υπουργικής απόφασης έχουν οπωσδήποτε ανοίξει για αιτήσεις.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, οι υποψήφιοι πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου από τη δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Έτσι, ένας εγγεγραμμένος άνεργος που δεν επιδοτείται μπορεί να συμμετάσχει, εφόσον πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτει τα τυπικά και ειδικά προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση.

Η επιλεξιμότητα εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ειδικότητα και την εκπαιδευτική κατηγορία.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια για τις 200 θέσεις

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Στη μοριοδότηση συνυπολογίζονται η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία, το ετήσιο δηλωθέν φορολογικό εισόδημα, η ηλικία, τα ανήλικα παιδιά, η αναπηρία του υποψηφίου και η ύπαρξη ανήλικων παιδιών με αναπηρία.

Η διάρκεια ανεργίας δίνει ένα μόριο για κάθε πλήρη μήνα, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες.

Επομένως, άνεργος με έξι πλήρεις μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συγκεντρώνει έξι μόρια, ενώ κάποιος με 18 μήνες συνεχόμενης ανεργίας λαμβάνει το ανώτατο όριο των 12 μορίων για το συγκεκριμένο κριτήριο.

Τα μόρια ανάλογα με το εισόδημα

Το εισόδημα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα κατάταξης, καθώς μπορεί να αποδώσει έως 30 μόρια.

Ατομικό εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Μόρια Έως 3.500 € Έως 7.000 € 30 3.500,01–5.000 € 7.000,01–10.000 € 25 5.000,01–8.000 € 10.000,01–16.000 € 20 8.000,01–12.000 € 16.000,01–26.000 € 10 Πάνω από 12.000 € Πάνω από 26.000 € 0

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Ο μηδενισμός των μορίων στο συγκεκριμένο εισοδηματικό κλιμάκιο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο υποψήφιος αποκλείεται από το πρόγραμμα. Εξακολουθεί να μπορεί να λάβει μόρια από τα υπόλοιπα κριτήρια, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Πόσα μόρια δίνει η ηλικία

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα απασχόλησης, η συγκεκριμένη δράση δίνει αυξημένα μόρια τόσο στους νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους.

Ηλικία Μόρια 18–29 ετών 35 30–49 ετών 25 50 ετών και άνω 35

Επομένως, ένας υποψήφιος 25 ετών λαμβάνει 35 μόρια λόγω ηλικίας.

Το ίδιο ισχύει και για έναν άνεργο 55 ετών.

Αντίθετα, υποψήφιος 40 ετών λαμβάνει 25 μόρια για το συγκεκριμένο κριτήριο.

Τι ισχύει για τα παιδιά και την αναπηρία

Πρόσθετα μόρια προβλέπονται για οικογενειακές και κοινωνικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Κάθε ανήλικο παιδί προσθέτει 10 μόρια.

Αναπηρία του υποψηφίου σε ποσοστό 67% και άνω δίνει 15 μόρια.

Για κάθε παιδί με αναπηρία προβλέπονται επιπλέον 10 μόρια.

Για παράδειγμα, άνεργος με δύο ανήλικα παιδιά συγκεντρώνει 20 μόρια από το συγκεκριμένο οικογενειακό κριτήριο.

Εάν ένα από τα παιδιά έχει αναπηρία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να προκύψει πρόσθετη μοριοδότηση.

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται από το πληροφοριακό σύστημα με βάση τα στοιχεία της αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Παράδειγμα μοριοδότησης ανέργου

Ένας υποψήφιος 52 ετών, με οκτώ πλήρεις μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, δύο ανήλικα παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ, μπορεί να συγκεντρώσει:

Κριτήριο Μόρια Ηλικία 52 ετών 35 Οκτώ μήνες ανεργίας 8 Οικογενειακό εισόδημα 15.000 € 20 Δύο ανήλικα παιδιά 20 Σύνολο 83

Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις ειδικές προϋποθέσεις και δεν δικαιούται πρόσθετη μοριοδότηση από άλλα κριτήρια.

Τα 83 μόρια δεν εγγυώνται πρόσληψη.

Η τελική κατάταξη εξαρτάται από τους άλλους υποψηφίους, την εκπαιδευτική κατηγορία, την ειδικότητα και τις υπηρεσίες τοποθέτησης που έχουν δηλωθεί.

Πώς γίνεται η αίτηση βήμα προς βήμα

Η υποβολή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας για τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στο gov.gr.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συνδεθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή του.

Στη συνέχεια επιλέγει:

Μία εκπαιδευτική κατηγορία. Μία ειδικότητα για την οποία διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Από μία έως τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης.

Πριν από την οριστική υποβολή πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Το σύστημα πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις και προσδιορίζει ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο υποψήφιος έχει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων της.

Μπορεί να διορθωθεί η αίτηση;

Η υπουργική απόφαση προβλέπει δυνατότητα διόρθωσης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης με υποβολή νέας αίτησης, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη, εφόσον η διαδικασία πραγματοποιηθεί πριν από την καταληκτική προθεσμία.

Μετά τις 23:59 της 30ής Δεκεμβρίου 2026 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διατηρήσουν τον αριθμό ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, η ΔΥΠΑ θα επεξεργαστεί τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και θα καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, με βάση τη βαθμολογία και τις δηλωμένες προτιμήσεις.

Για όσους αποκλειστούν προβλέπεται ξεχωριστός προσωρινός πίνακας, στον οποίο αναφέρεται ο λόγος αποκλεισμού.

Κατά των προσωρινών πινάκων παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις.

Η διαδικασία υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ, με την προβλεπόμενη εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για μόνιμες προσλήψεις;

Όχι. Το πρόγραμμα αφορά τοποθετήσεις πλήρους απασχόλησης για συγκεκριμένη διάρκεια 12 μηνών.

Δεν αποτελεί προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας στο Δημόσιο.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με τους όρους του ειδικού προγράμματος, με την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.504.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της ΔΥΠΑ.

Στόχος είναι αφενός η προσωρινή εργασιακή ένταξη εγγεγραμμένων ανέργων και αφετέρου η ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Το κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους είναι να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στη ΔΥΠΑ, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να ελέγξουν εγκαίρως τις ειδικότητες για τις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής.