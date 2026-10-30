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Τη δυνατότητα να λάβουν εφάπαξ χρηματική παροχή 300 ευρώ έχουν μακροχρόνια άνεργοι που δεν εισπράττουν επίδομα ανεργίας ή άλλη οικονομική ενίσχυση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των χρημάτων είναι η δημιουργία Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ), αφού προηγουμένως έχει συμπληρωθεί διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας μεγαλύτερο των πέντε ετών.

Το συγκεκριμένο μέτρο προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο «Δουλειές Ξανά» και αποσκοπεί στην υποστήριξη πολιτών που παραμένουν εκτός απασχόλησης για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί εργαλείο σχεδιασμού της επαγγελματικής πορείας του ανέργου. Μέσα από αυτό καταγράφονται οι δυνατότητες και οι ανάγκες του ενδιαφερομένου, ενώ καθορίζονται ενέργειες που μπορούν να διευκολύνουν την εύρεση εργασίας, όπως η παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης.

Η διαδικασία για την απόδοση της οικονομικής ενίσχυσης διεκπεραιώνεται ψηφιακά. Η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, μέσω των οποίων επιβεβαιώνεται ότι ο αιτών ανταποκρίνεται σε όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΔΥΠΑ: Ποιες κατηγορίες ανέργων δικαιούνται την ενίσχυση

Το εφάπαξ βοήθημα των 300 ευρώ αφορά πολίτες με πολυετή παρουσία στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν λαμβάνουν οικονομική επιδότηση και καλύπτουν ταυτόχρονα όλα τα κριτήρια που έχουν οριστεί.

Για να θεωρηθεί κάποιος δικαιούχος, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε συνεχόμενα έτη.

Να έχει προχωρήσει στην κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης μετά τη συμπλήρωση της απαιτούμενης πενταετίας.

Να μην εισπράττει επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική παροχή από τη ΔΥΠΑ.

Να βρίσκεται εντός των εισοδηματικών ορίων που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη ενίσχυση.

Κατά τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, στο οποίο συνυπολογίζονται τόσο τα πραγματικά όσο και τα τεκμαρτά εισοδήματα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους.

Τα εισοδηματικά όρια για τα 300 ευρώ

Τα ανώτατα εισοδηματικά ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου.

Συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής:

Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Το οικογενειακό εισόδημα μπορεί να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση του ορίου κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκά νοικοκυριά: Το εισοδηματικό πλαφόν ορίζεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται περιορισμός για τα έσοδα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα από τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Η τήρηση των παραπάνω οικονομικών προϋποθέσεων εξετάζεται παράλληλα με τη διάρκεια της ανεργίας και την ύπαρξη του απαιτούμενου Ψηφιακού ΑΣΔ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει το ποσό.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική διαδικασία για την πληρωμή

Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του gov.gr, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία για την καταχώριση των στοιχείων πληρωμής.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, οι οποίοι επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου.

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία, ο δικαιούχος καλείται να δηλώσει ή να επικαιροποιήσει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να κατατεθούν τα χρήματα. Παράλληλα, χρειάζεται να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που αφορούν την οικογενειακή του κατάσταση.

Ακολούθως, η ΔΥΠΑ προχωρά στην εξέταση των προϋποθέσεων που σχετίζονται με τον χρόνο εγγεγραμμένης ανεργίας και την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Για τον έλεγχο των υπόλοιπων κριτηρίων αξιοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, το ποσό των 300 ευρώ κατατίθεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την καταχώριση των στοιχείων, κυρίως του IBAN και των πληροφοριών που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση. Τυχόν ανακρίβειες, ελλείψεις ή λανθασμένες καταχωρίσεις μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην πίστωση της ενίσχυσης.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Για τους ανέργους που έχουν συμπληρώσει περισσότερα από πέντε χρόνια αδιάλειπτης εγγραφής στο μητρώο της ΔΥΠΑ, αλλά δεν διαθέτουν Ψηφιακό ΑΣΔ, η κατάρτισή του αποτελεί το απαραίτητο πρώτο βήμα πριν από τη χορήγηση της παροχής.

Όσοι έχουν ήδη δημιουργήσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης με το προηγούμενο σύστημα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet. Μέσα από την εφαρμογή έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα καταχωρισμένα στοιχεία τους, προκειμένου το υφιστάμενο σχέδιο να αποκτήσει ψηφιακή μορφή.

Διαφορετική διαδικασία ακολουθούν οι πολίτες που δεν έχουν συντάξει ποτέ Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Στην περίπτωσή τους απαιτείται προγραμματισμένη συνάντηση με εργασιακό σύμβουλο του αρμόδιου Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Η επικοινωνία με τον σύμβουλο μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης myDYPAlive. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα συνάντησης με φυσική παρουσία, έπειτα από συνεννόηση με το ΚΠΑ2 στο οποίο υπάγεται ο άνεργος.

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου εξετάζονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες απασχόλησης του ενδιαφερομένου, ώστε να διαμορφωθεί ένα εξατομικευμένο πλαίσιο ενεργειών για την επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης, την ηλεκτρονική διαδικασία και την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης 1555.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι μακροχρόνια άνεργοι είναι ότι η συμπλήρωση πέντε ετών ανεργίας δεν οδηγεί από μόνη της στην καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Απαιτείται ανεργία μεγαλύτερη της πενταετίας, κατάρτιση Ψηφιακού ΑΣΔ μετά τη συμπλήρωσή της και ταυτόχρονη κάλυψη των εισοδηματικών και λοιπών κριτηρίων.

Επομένως, όσοι εκτιμούν ότι εντάσσονται στην κατηγορία των δικαιούχων είναι σημαντικό να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και να διαπιστώσουν εάν διαθέτουν το απαραίτητο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Η ολοκλήρωση αυτού του βήματος, σε συνδυασμό με την επιβεβαίωση των υπόλοιπων προϋποθέσεων, ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης των 300 ευρώ.