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Το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών διευρύνθηκε τον Σεπτέμβριο για τρίτο διαδοχικό μήνα, καθώς η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη μαζική εισαγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 2,1% σε μηνιαία βάση, φθάνοντας τα 134,9 δισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή διέψευσε τις προσδοκίες των οικονομολόγων, καθώς η διάμεση εκτίμηση των αναλυτών προέβλεπε περιορισμό του ελλείμματος στα 130,2 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία δεν έχουν προσαρμοστεί με βάση τον πληθωρισμό.

Η αξία των εισαγωγών αγαθών αυξήθηκε κατά 2,4%, ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2,6%. Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 7,5%, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός, ημιαγωγοί και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δηλαδή βασικά εξαρτήματα και τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκρηξη της AI επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η προσπάθεια των αμερικανικών επιχειρήσεων να εξοπλίσουν τα κέντρα δεδομένων τους με εξαρτήματα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό εξακολουθεί να ασκεί σημαντική πίεση στο εμπορικό ισοζύγιο.

Μάλιστα, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα πίσω από τη σημαντική επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνονται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα στο εμπόριο κεφαλαιουχικών αγαθών έχει αυξηθεί κατά 54,3 δισ. δολάρια σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση αυτή υπερβαίνει τη συνολική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά την ίδια περίοδο.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές καταναλωτικών αγαθών ενισχύθηκαν κατά 3,1% τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Παρά την άνοδο, ωστόσο, παρέμειναν 12% χαμηλότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Άνοδος στις εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων

Στο μέτωπο των εξαγωγών, η εικόνα ήταν θετική για αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Η αξία των εξαγωγών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 6,5%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 12,8%, σημείωσαν οι αποστολές τροφίμων, ζωοτροφών και ποτών προς τις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, τα κέρδη αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των εξαγωγών βιομηχανικών πρώτων υλών και εφοδίων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 1,6%.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τα πετρελαϊκά προϊόντα, καθώς και το εμπόριο μη νομισματικού χρυσού, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

Παράλληλα με τα στοιχεία για το εμπόριο αγαθών, δημοσιοποιήθηκαν και τα δεδομένα για τα αποθέματα των επιχειρήσεων. Τα αποθέματα στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ εκείνα του χονδρικού εμπορίου ενισχύθηκαν κατά 0,6%.

Πιέσεις στην ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας

Τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο και τα επιχειρηματικά αποθέματα αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές παραμέτρους για την κυβερνητική εκτίμηση σχετικά με την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των τελευταίων δεδομένων για το εμπόριο αγαθών, το μοντέλο GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα εκτιμούσε ότι οι καθαρές εξαγωγές θα αφαιρούσαν 2,86 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Για λόγους σύγκρισης, κατά το δεύτερο τρίμηνο η αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ είχε διαμορφωθεί στις 1,10 ποσοστιαίες μονάδες.

Η πληρέστερη εικόνα για το εξωτερικό εμπόριο των ΗΠΑ αναμένεται στις 4 Νοεμβρίου, όταν θα δημοσιευθούν τα αναλυτικά μηνιαία στοιχεία που θα περιλαμβάνουν τόσο το ισοζύγιο υπηρεσιών όσο και τις προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό μεταβολές του εμπορίου αγαθών.

Στο μεταξύ, ξεχωριστά στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στον Οκτώβριο έδειξαν ότι οι τιμές των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 1,1% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές των εξαγωγών σημείωσαν άνοδο 2,2%.