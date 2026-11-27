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Η προοπτική ενός ψυχρότερου χειμώνα επαναφέρει τις ανοδικές πιέσεις στην αμερικανική αγορά φυσικού αερίου, παρότι οι βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις για τη συνολική κατανάλωση δεν δείχνουν ακόμη επιτάχυνση. Οι επενδυτές προεξοφλούν μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, οδηγώντας τα συμβόλαια σε υψηλό σχεδόν πέντε μηνών.

Το συμβόλαιο παράδοσης Δεκεμβρίου στο NYMEX διαμορφώθηκε στα 3,38 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu), καταγράφοντας άνοδο 0,3%, ή 1,1 σεντ. Ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα από τις 26 Ιουνίου, αντανακλώντας την αλλαγή των προσδοκιών για την πορεία της χειμερινής ζήτησης.

Η κινητικότητα συνδέεται κυρίως με την αναθεώρηση των μετεωρολογικών προβλέψεων σε περιοχές με σημαντική κατανάλωση. Το ενδεχόμενο χαμηλότερων θερμοκρασιών αυξάνει την πιθανότητα εντονότερης χρήσης φυσικού αερίου από κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ο καιρός αλλάζει τις προσδοκίες

Ενδεικτική είναι η πρόβλεψη για τις βαθμοημέρες θέρμανσης του επόμενου δεκαπενθημέρου, η οποία αυξήθηκε στις 302 μονάδες από 297 μία ημέρα νωρίτερα. Πρόκειται για δείκτη που βοηθά την αγορά να υπολογίζει τις ανάγκες θέρμανσης με βάση την απόκλιση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάτω από τους 18,3 βαθμούς Κελσίου.

Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόκλιση, τόσο υψηλότερη αναμένεται συνήθως η κατανάλωση. Εάν το κρύο επιμείνει, οι προμηθευτές ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες ποσότητες από τις αποθήκες, περιορίζοντας σταδιακά το διαθέσιμο ενεργειακό απόθεμα.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντη. Η εκτιμώμενη μέση ημερήσια ζήτηση στις 48 ηπειρωτικές πολιτείες, μαζί με τις εξαγωγές, εμφανίζεται οριακά χαμηλότερη για την επόμενη εβδομάδα: 123,7 δισ. κυβικά πόδια, έναντι 123,9 δισ. την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Η μικρή αυτή υποχώρηση δείχνει ότι η άνοδος των τιμών στηρίζεται περισσότερο στις προσδοκίες για τις επόμενες καιρικές συνθήκες παρά σε μια ήδη καταγεγραμμένη εκτίναξη της συνολικής κατανάλωσης.

Το αντίβαρο των αποθηκευμένων ποσοτήτων

Το κρίσιμο τεστ για την αγορά παραμένει η πορεία των αποθεμάτων. Οι εβδομαδιαίες μεταβολές τους θα δείξουν εάν η αυξημένη ζήτηση θέρμανσης αρχίζει να περιορίζει ουσιαστικά την επάρκεια της προσφοράς.

Αποσύρσεις μικρότερες από εκείνες που συνηθίζονται εποχικά θα υποδήλωναν ότι ο εφοδιασμός παραμένει σχετικά άνετος. Σε αυτή την περίπτωση, η αγορά θα είχε λιγότερα περιθώρια να στηρίξει μια παρατεταμένη ανατίμηση αποκλειστικά στον φόβο του κρύου.

Αντίθετα, μεγαλύτερες ανάγκες άντλησης θα ενίσχυαν τις ανησυχίες για την ταχύτητα εξάντλησης των διαθέσιμων ποσοτήτων, ιδιαίτερα εάν συνοδεύονταν από επίμονες χαμηλές θερμοκρασίες.

Πριν από την προγραμματισμένη εβδομαδιαία ανακοίνωση των αποθεμάτων, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για προσθήκη περίπου 27 δισ. κυβικών ποδιών στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, ποσότητα υψηλότερη από τα συνήθη εποχικά επίπεδα.