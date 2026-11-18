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Η Μέρι Πελτόλα αναδείχθηκε νικήτρια στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην Αλάσκα, επικρατώντας του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν και ανεβάζοντας στις 56 τις έδρες που ελέγχουν πλέον οι Δημοκρατικοί στην αμερικανική Γερουσία. Το αποτέλεσμα οριστικοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ υπέστη σημαντικές απώλειες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Πελτόλα, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, γίνεται η πρώτη Δημοκρατική που εκλέγεται στη Γερουσία από την Αλάσκα μετά το 2008. Η επικράτησή της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς μόλις δύο χρόνια νωρίτερα οι ψηφοφόροι της Πολιτείας είχαν καταψηφίσει την επανεκλογή της στη Βουλή, ενώ παράλληλα είχαν στηρίξει τον Τραμπ με διαφορά άνω των δέκα ποσοστιαίων μονάδων.

«Από το Τζούνο μέχρι το Ούτκιαγκβικ, το μήνυμα των κατοίκων της Αλάσκας είναι ξεκάθαρο: η σημερινή κατάσταση στην Ουάσιγκτον δεν λειτουργεί προς όφελος της Αλάσκας», ανέφερε η Πελτόλα σε δήλωσή της την Τρίτη.

«Ως άνθρωπος που έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή του στην Αλάσκα και την έχει αφιερώσει στην υπηρεσία της Πολιτείας μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από την υποστήριξη των συμπολιτών μου στον αγώνα μας ενάντια στην απληστία των μεγάλων επιχειρήσεων, για τη μείωση του κόστους ζωής και για να βάλουμε την Αλάσκα πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε.

Η ίδια δεσμεύθηκε ότι, ως νέα γερουσιαστής, θα αντιπαρατεθεί με οποιονδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να αλλάξει ένα σύστημα στην Ουάσιγκτον που, όπως υποστήριξε, λειτουργεί υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και να εξασφαλίσει ουσιαστικά αποτελέσματα για τις εργαζόμενες οικογένειες της Αλάσκας, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν ισχυρή πλειοψηφία στη Γερουσία

Η Αλάσκα ήταν η τελευταία Πολιτεία στην οποία εκκρεμούσε η ανακοίνωση του αποτελέσματος για τη Γερουσία. Με τη νίκη της Πελτόλα, οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν συνολικά 56 έδρες, έχοντας καταγράψει επιτυχίες ακόμη και σε παραδοσιακά συντηρητικές Πολιτείες, όπως η Νότια Καρολίνα, το Τέξας, το Κάνσας και ο Μισισιπής.

Συνολικά, το κόμμα κέρδισε εννέα επιπλέον έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές, εξασφαλίζοντας μια ευρεία πλειοψηφία στην άνω Βουλή του Κογκρέσου από το 2027. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιτρέψει στους Δημοκρατικούς να προωθήσουν τη νομοθετική τους ατζέντα, αλλά και να εντείνουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω ερευνών.

Η εκλογή της Πελτόλα έχει και ιστορική διάσταση. Η νέα γερουσιαστής, που κατάγεται από τους αυτόχθονες Γιούπικ της Αλάσκας, θα βρεθεί στη Γερουσία μαζί με τη νεοεκλεγείσα γερουσιαστή της Μινεσότα, Πέγκι Φλάναγκαν, μέλος της κοινότητας Γουάιτ Ερθ των Οτζίμπουε.

Οι δύο γυναίκες θα είναι οι πρώτες αυτόχθονες Αμερικανίδες που θα υπηρετήσουν στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Η υπόθεση με τους δύο υποψηφίους που είχαν το ίδιο όνομα

Η προεκλογική εκστρατεία της Πελτόλα σημαδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι συνεργάτες της φέρονταν να είχαν εμπλακεί σε σχέδιο στρατολόγησης ενός ακόμη Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ο οποίος ονομαζόταν επίσης Νταν Σάλιβαν, όπως και ο απερχόμενος γερουσιαστής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στόχος της κίνησης φέρεται να ήταν η εμφάνιση ενός δεύτερου υποψηφίου με το ίδιο όνομα στο ψηφοδέλτιο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των ψηφοφόρων.

Η εκστρατεία της Πελτόλα αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην απόφαση του δεύτερου Σάλιβαν να διεκδικήσει την έδρα.

Οι εκλογικές αρχές της Αλάσκας επιχείρησαν να αποκλείσουν την υποψηφιότητά του, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας αποφάσισε τον Ιούνιο ότι είχε δικαίωμα να συμμετάσχει στις εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της Πελτόλα για την καταγγελλόμενη μεθόδευση. Παράλληλα, ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Αλάσκα ανακοίνωσε την έναρξη ποινικών και αστικών ερευνών, ενώ ο κυβερνήτης της Πολιτείας γνωστοποίησε ξεχωριστά την πρόθεσή του να διερευνήσει ποινικά την υπόθεση.

Πώς λειτουργεί το ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα της Αλάσκας

Η Αλάσκα εφαρμόζει ένα εκλογικό σύστημα διαφορετικό από εκείνο των περισσότερων αμερικανικών Πολιτειών.

Στις προκριματικές εκλογές, οι τέσσερις υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους προκρίνονται στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου, ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση.

Στη συνέχεια, οι ψηφοφόροι κατατάσσουν τους υποψηφίους με σειρά προτίμησης. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κατά την πρώτη καταμέτρηση, αποκλείεται ο υποψήφιος με τις λιγότερες ψήφους και οι ψήφοι του ανακατανέμονται με βάση τη δεύτερη επιλογή των ψηφοφόρων του.

Με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, η Πελτόλα συγκέντρωνε 50,1% των ψήφων, έναντι 45,8% του απερχόμενου γερουσιαστή, σύμφωνα με το Associated Press. Ο δεύτερος υποψήφιος με το όνομα Νταν Σάλιβαν περιοριζόταν στο 1,7%.

Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Γερουσία

Παρότι η Αλάσκα αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές, η Πελτόλα θεωρούνταν ιδιαίτερα ισχυρή αντίπαλος για τον Σάλιβαν, ο οποίος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά το 2014, επικρατώντας τότε ενός Δημοκρατικού υποψηφίου.

Η Πελτόλα μεγάλωσε σε μικρές κοινότητες κατά μήκος του ποταμού Κουσκοκουίμ, στην ενδοχώρα της Αλάσκας, και ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία ως μέλος του τοπικού Κοινοβουλίου.

Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2022, όταν κέρδισε τις ειδικές εκλογές για την αντικατάσταση του επί δεκαετίες Ρεπουμπλικανού βουλευτή Ντον Γιανγκ, μετά τον αιφνίδιο θάνατό του.

Με εκείνη τη νίκη έγινε η πρώτη αυτόχθων κάτοικος της Αλάσκας που εξελέγη στο Κογκρέσο.

Αργότερα την ίδια χρονιά εξασφάλισε πλήρη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά το 2024 ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Νικ Μπέγκιτς.

Η ακρίβεια και ο πόλεμος στο Ιράν επηρέασαν την αναμέτρηση

Στην εκλογική μάχη απέναντι στον Σάλιβαν, η Πελτόλα φάνηκε να ενισχύει τη δυναμική της καθώς αυξανόταν η δυσαρέσκεια των κατοίκων για τις ανατιμήσεις που συνδέονταν με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ και την απόφασή του να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η Αλάσκα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση Πολιτεία των ΗΠΑ, με πολλές πόλεις και απομακρυσμένους οικισμούς που δεν συνδέονται με το οδικό δίκτυο.

Αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα καθιστά τις τοπικές κοινωνίες ιδιαίτερα ευάλωτες στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

Σε ορισμένες κοινότητες της ενδοχώρας, η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 10 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ η άνοδος του κόστους του ντίζελ επηρέασε σχεδόν κάθε κατηγορία προϊόντων, από τα τρόφιμα μέχρι τα αλκοολούχα ποτά, καθώς πολλές περιοχές εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μεταφορές για τον εφοδιασμό τους.

Παράλληλα, η οικονομία της Αλάσκας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αλιεία και στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, δύο τομείς με ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοπικές πολιτικές ισορροπίες.

Η Πελτόλα επέλεξε ως κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας της το «Ψάρια, οικογένεια, ελευθερία», επιδιώκοντας να αναδείξει την προσήλωσή της στις ιδιαίτερες ανάγκες της Πολιτείας.

Στις προτεραιότητές της περιλαμβάνονται η επέκταση της πετρελαϊκής παραγωγής στην Αλάσκα, αλλά και η αντιμετώπιση του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, δηλαδή της ακούσιας αλίευσης ειδών που δεν αποτελούν στόχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ορισμένοι κάτοικοι της Αλάσκας θεωρούν ότι η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση των πληθυσμών σολομού.

Προς το τέλος της εκστρατείας της, η Πελτόλα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της από το 1995, στην οποία φορούσε την κορδέλα της νικήτριας στον διαγωνισμό ομορφιάς του Εθνικού Κογκρέσου των Αμερικανών Ιθαγενών.

«Τότε και τώρα, η Αλάσκα βρίσκεται στην καρδιά αυτού που είμαι», έγραψε.

Η στήριξη του Σάλιβαν στον Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Νταν Σάλιβαν διατήρησε τη στενή πολιτική του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά την υποχώρηση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου σε εθνικό επίπεδο και, σύμφωνα με ορισμένες δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα στην Αλάσκα.

Σε αντίθεση με άλλους Ρεπουμπλικανούς που αντιμετώπιζαν δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Σάλιβαν δεν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της Πελτόλα, κατηγορώντας την ότι δεν σέβεται τους ψηφοφόρους, μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες είχε χρησιμοποιήσει ομοφοβικό χαρακτηρισμό και είχε συμπεριφερθεί κακοποιητικά σε συνεργάτες της.

Η νίκη της Πελτόλα ολοκληρώνει την εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία και επιβεβαιώνει τη σημαντική ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ακόμη και σε Πολιτείες όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούσαν παραδοσιακά ισχυρή εκλογική παρουσία.