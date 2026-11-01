Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με αρνητικά δημοσκοπικά ευρήματα, την ώρα που οι εκλογικές αρχές προετοιμάζονται για μια διαδικασία καταμέτρησης η οποία, σε ορισμένες πολιτείες, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της USA Today, που επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της Civiqs, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζει θετικό καθαρό ισοζύγιο αποδοχής σε μόλις οκτώ από τις 50 πολιτείες. Στις υπόλοιπες 42, οι αρνητικές γνώμες υπερτερούν των θετικών.

Ακόμη και σε πολιτείες όπου διεξάγονται αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία, το ισοζύγιο αποδοχής του Τραμπ παραμένει αρνητικό. Συγκεκριμένα, καταγράφεται στο -25% στην Αλάσκα, -26% στο Μίσιγκαν, -29% στο Μέιν, -18% στη Βόρεια Καρολίνα, -18% στο Οχάιο και -20% στο Τέξας.

Οι οκτώ πολιτείες όπου ο πρόεδρος διατηρεί θετικό ισοζύγιο είναι η Αλαμπάμα, το Άρκανσο, το Άινταχο, η Βόρεια Ντακότα, η Οκλαχόμα, η Γιούτα, η Δυτική Βιρτζίνια και το Γουαϊόμινγκ. Στο τελευταίο καταγράφεται και η υψηλότερη επίδοσή του, στο +14%.

Αρνητικό είναι το ισοζύγιο ακόμη και σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικές πολιτείες, όπως το Κεντάκι (-13%) και η Νότια Καρολίνα (-10%). Στο Κάνσας, το 46% εγκρίνει και το 46% αποδοκιμάζει το έργο του.

Στο 37% η αποδοχή του Τραμπ

Η δημοσκοπική εικόνα επιβεβαιώνεται και από έρευνα του Emerson College, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ υποχώρησε στο 37%, το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί στις έρευνες του συγκεκριμένου ινστιτούτου, έναντι 39% σε προηγούμενες μετρήσεις.

Στην ίδια δημοσκόπηση, οι Δημοκρατικοί προηγούνται των Ρεπουμπλικανών κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην ερώτηση για την προτίμηση κόμματος στις εκλογές του Κογκρέσου.

Ο διευθυντής του Emerson College Polling, Σπένσερ Κίμπολ, επισήμανε ότι περίπου το 5% των ερωτηθέντων παραμένει αναποφάσιστο. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι, ενώ οι μισοί εκφράζουν αρνητική άποψη για τον Τραμπ.

Γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να αργήσουν

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του PolitiFact, που αναδημοσιεύθηκε από το PBS, εξηγεί γιατί οι Αμερικανοί ενδέχεται να μη γνωρίζουν τους νικητές όλων των αναμετρήσεων το βράδυ των εκλογών.

Ο μεγάλος αριθμός επιστολικών ψήφων, οι μικρές διαφορές μεταξύ υποψηφίων και οι διαφορετικοί εκλογικοί κανόνες ανά πολιτεία μπορούν να παρατείνουν την καταμέτρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, το Μέιν, την Αϊόβα, την Αλάσκα, το Κάνσας και το Τέξας.

Σύμφωνα με τον Τζο Λένσκι, αντιπρόεδρο της εταιρείας ερευνών SSRS, ορισμένες αμφίρροπες εκλογές μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να κριθούν. Ειδικά στην Αλάσκα και την Καλιφόρνια, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μία ή δύο εβδομάδες.

Το PolitiFact διευκρινίζει ότι η καθυστέρηση στην καταμέτρηση δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη νοθείας. Καμία πολιτεία δεν υποχρεούται να ολοκληρώσει την επίσημη καταμέτρηση την εκλογική νύχτα, ενώ οι προθεσμίες επικύρωσης των αποτελεσμάτων καθορίζονται από την τοπική νομοθεσία.

Επιστολική ψήφος και αμφίρροπες αναμετρήσεις

Στο Μίσιγκαν, η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι εκλογικές αρχές του Ντιτρόιτ εκτιμούν ότι θα έχουν ανακοινώσει περίπου το 95% των αποτελεσμάτων την εκλογική νύχτα, χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση.

Στην Καλιφόρνια, γίνονται δεκτά ψηφοδέλτια που έχουν ταχυδρομηθεί έως την ημέρα των εκλογών και παραλαμβάνονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Η νομοθεσία επιτρέπει επίσης περισσότερο χρόνο για ειδικές περιπτώσεις, όπως η επαλήθευση υπογραφών.

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η διαδικασία στην Αλάσκα και το Μέιν, όπου εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης υποψηφίων κατά σειρά προτίμησης. Εφόσον κανείς δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των πρώτων προτιμήσεων, ακολουθεί ανακατανομή ψήφων.

Στην Αλάσκα υπάρχει επιπλέον δικαστική εκκρεμότητα, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε στις 22 Οκτωβρίου ζητώντας να εμποδιστεί η επικύρωση του αποτελέσματος εάν ηττηθεί ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν. Η προσφυγή επικαλείται πιθανή σύγχυση των ψηφοφόρων λόγω της συμμετοχής ενός δεύτερου υποψηφίου με παρόμοιο ονοματεπώνυμο. Οι δικηγόροι της Δημοκρατικής υποψήφιας Μέρι Πελτόλα έχουν ζητήσει την απόρριψή της.

Όπως επισημαίνει το PolitiFact, η εμφάνιση διαφορετικών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα με την εκλογική διαδικασία. Η σειρά με την οποία προσμετρώνται οι ψήφοι μπορεί να μεταβάλει το προβάδισμα των υποψηφίων, ενώ προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών παραμένει η ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος.