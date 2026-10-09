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Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά έρευνες για τη χρήση προγραμμάτων βίζας για αλλοδαπούς σε εννέα κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Harvard, το Stanford και το Massachusetts Institute of Technology (MIT), σε μια νέα επίθεση κατά των διεθνών φοιτητών και ερευνητών σε ελίτ εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για πιθανή απάτη επικεντρώνεται στις βίζες J-1, τις οποίες στα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν συχνά διεθνείς υποψήφιοι διδάκτορες και επισκέπτες ερευνητές. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς δήλωσε ότι τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το πρόγραμμα J-1 για να «υπονομεύουν τους μισθούς Αμερικανών μεταπτυχιακών φοιτητών και Αμερικανών ερευνητών».

«Κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτά τα πανεπιστήμια. Χρησιμοποιούν υπερβολικά αυτές τις βίζες», δήλωσε ο Vance.

Στην ίδια εκδήλωση, η κυβέρνηση ανέστειλε πρόγραμμα μετανάστευσης για αρκετές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Microsoft, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει απάτη και κατάχρηση του συστήματος βίζας για εργαζομένους. Οι δύο κινήσεις ασκούν πίεση σε βασικούς διαύλους σύνδεσης του παγκόσμιου επιστημονικού και μηχανικού δυναμικού με αμερικανικές εταιρείες, προωθώντας έναν βασικό στόχο της κυβέρνησης: τον περιορισμό του αριθμού των μη Αμερικανών σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην τεχνολογία και σε τομείς έρευνας αιχμής.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κλητεύσεις επιδόθηκαν και στα εννέα πανεπιστήμια και ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκπρόσωπος του MIT δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο, ένας από τους σημαντικότερους ερευνητικούς οργανισμούς στον κόσμο, εξετάζει μια «πολύ ευρεία κλήτευση» από την κυβέρνηση.

«Κάθε κάτοχος βίζας J-1 στο MIT έχει ελεγχθεί και έχει λάβει άδεια να έρθει εδώ από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», ανέφερε σε δήλωσή της. «Η ικανότητα της Αμερικής να προσελκύει κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο, προστατεύοντας παράλληλα τα οικονομικά και τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, αποτελεί εθνικό πλεονέκτημα και αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να υποστηρίζεται».

Ομοβροντία μέτρων για τους ξένους φοιτητές

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι πρότειναν τέλος 70.000 δολαρίων για διεθνείς φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν, μετά την αποφοίτησή τους, σε δημοφιλές πρόγραμμα προσωρινής εργασιακής βίζας. Προβλέπεται επίσης επιπλέον τέλος 30.000 δολαρίων για ειδική παράταση που αφορά όσους εργάζονται σε κλάδους STEM.

Η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρο και τις βίζες H-1B, προτείνοντας αντίστοιχα τέλη για εργαζομένους και επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτές για την απασχόληση εξειδικευμένου αλλοδαπού προσωπικού.

Οι έρευνες για τις βίζες J-1 εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομοσπονδιακή εκστρατεία ελέγχων σχετικά με τους διεθνείς ερευνητές και την ξένη επιρροή στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Αρκετές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες έρευνες για δωρεές από το εξωτερικό σε πανεπιστήμια όπως το Harvard και το Duke, ενώ αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα στο Harvard για το κατά πόσο υποτροφίες και χρηματοδοτούμενες από το εξωτερικό ερευνητικές θέσεις απέκλειαν παράνομα Αμερικανούς πολίτες προς όφελος αλλοδαπών, ιδιαίτερα από την Κίνα.

Στα υπόλοιπα πανεπιστήμια που ερευνώνται περιλαμβάνονται τα Yale, Brown, University of Pittsburgh, California Institute of Technology, Arizona State University και University of California at Davis.

Εκπρόσωπος του Arizona State University δήλωσε ότι το ίδρυμα «εκπαιδεύει περισσότερους φοιτητές STEM από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο και απασχολεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά και επιστημονικά δυναμικά στη χώρα».

Το πανεπιστήμιο υποστήριξε ότι η δραστηριότητά του ωφελεί τόσο την οικονομία της Αριζόνα όσο και την αμερικανική οικονομία και ότι έχει προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό «σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα πολιτική και νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Εκπρόσωπος του Stanford δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για τις βίζες και θα συνεργαστεί με την έρευνα. Το Brown επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήτευση για αρχεία σχετικά με τις βίζες και ότι θα απαντήσει άμεσα.

Η παρουσία ξένων ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο στην Ουάσινγκτον ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των νομοθετών για ευπάθειες στην έρευνα που συνδέεται με την άμυνα και για μια πιθανή κούρσα τεχνητής νοημοσύνης με την Κίνα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν αυξήσει την πίεση γύρω από τις διεθνείς συνεργασίες, οι οποίες αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό πυλώνα της διακρατικής ερευνητικής δραστηριότητας. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης απειλούν την επιστημονική πρωτοκαθεδρία των αμερικανικών πανεπιστημίων.

Υποχωρεί η ροή διεθνούς ταλέντου

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν χρειάζεται να παραβιάσει τις πόρτες των ερευνητικών εργαστηρίων μας, εάν τα ίδια τα ιδρύματά μας είναι πρόθυμα να αφήσουν τις πόρτες ορθάνοιχτες», δήλωσε ο Anthony D’Esposito, γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Εργασίας, κατά τη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης.

Η ροή επιστημονικού, μηχανικού και ιατρικού ταλέντου από το εξωτερικό ήδη υποχωρεί. Ο αριθμός των υποψηφίων για διδακτορικά προγράμματα μειώθηκε κατά 12% φέτος σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 21% των διεθνών υποψηφίων.

Οι διεθνείς φοιτητές αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 40% των υποψηφίων διδακτόρων στους τομείς επιστήμης και μηχανικής το 2024, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Η αυξημένη αυστηρότητα απέναντι στις ακαδημαϊκές βίζες ενδέχεται να επιδεινώσει αυτή την πτώση, αποδυναμώνοντας τους διαύλους μέσω των οποίων οι ΗΠΑ προσελκύουν εξειδικευμένους εργαζομένους στους κλάδους STEM.

Οι εξελίξεις θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τον αριθμό των διεθνών προπτυχιακών φοιτητών στα αμερικανικά πανεπιστήμια, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μια διαδεδομένη διαδρομή μέσω της οποίας οι ξένοι φοιτητές βρίσκουν καλά αμειβόμενη εργασία στις ΗΠΑ μετά την αποφοίτησή τους.

Ο αριθμός των διεθνών φοιτητών που υπέβαλαν αιτήσεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια μειώθηκε κατά 10% φέτος. Μια σημαντική πτώση στους αλλοδαπούς φοιτητές που καταβάλλουν τα πλήρη δίδακτρα θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τους προϋπολογισμούς πολλών πανεπιστημίων.

Την ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τη διεθνή συμμετοχή στην έρευνα αιχμής, παράλληλα προωθεί την ενίσχυση του αμερικανικού ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε πρωτοβουλία για την εκπαίδευση περισσότερων Αμερικανών επιστημόνων σε διδακτορικά προγράμματα STEM, στα οποία το ποσοστό των διεθνών φοιτητών είναι δυσανάλογα υψηλό.

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