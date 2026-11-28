Δεν είναι μόνο οι επιπλέον θερμίδες ή τα περιττά κιλά. Η συστηματική κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, από τις καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις έως τις διαταραχές ψυχικής υγείας και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η ποιότητα της καθημερινής διατροφής αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, εξηγεί ότι οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων προϊόντων δεν περιορίζονται στην αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά συνδέονται και με τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μεγάλης μελέτης, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300.000 Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αντικατάσταση μόλις του 10% της ημερήσιας πρόσληψης υπερεπεξεργασμένων προϊόντων με λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την άποψη ότι δεν απαιτούνται απαραίτητα ριζικές αλλαγές από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά μια σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων που καταναλώνονται καθημερινά.

Από την παχυσαρκία στον διαβήτη και τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Η σύνθεση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων αποτελεί βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην υγεία.

Πολλά από αυτά περιέχουν πρόσθετα συστατικά που αυξάνουν τη θερμιδική τους αξία, διευκολύνοντας την κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας από όσες χρειάζεται ο οργανισμός.

Η συχνή παρουσία τέτοιων προϊόντων στη διατροφή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία όταν αρχίζει από την παιδική ηλικία, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδικής παχυσαρκίας, ενός προβλήματος που απασχολεί έντονα και την Ελλάδα.

Η καθηγήτρια επισημαίνει ότι η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να συνδέεται με διαταραχές στη δράση της ινσουλίνης, οι οποίες επηρεάζουν τον μεταβολισμό και αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί συσχετίσεις με δυσλιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση και λιπώδη διήθηση του ήπατος.

Οι συγκεκριμένες διαταραχές μπορούν να επιβαρύνουν σωρευτικά την υγεία και να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Επιπλέον, η υψηλή κατανάλωση αυτής της κατηγορίας τροφίμων συχνά συνυπάρχει με άλλες επιβαρυντικές συνήθειες, όπως η περιορισμένη σωματική άσκηση, ο ανεπαρκής ύπνος και το αυξημένο άγχος.

Η συνολική εικόνα, επομένως, δεν εξαρτάται μόνο από ένα μεμονωμένο προϊόν, αλλά και από τον τρόπο ζωής και το καθημερινό διατροφικό πρότυπο.

Ποια τρόφιμα θεωρούνται υπερεπεξεργασμένα

Στην κατηγορία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εντάσσονται κυρίως βιομηχανικά παρασκευάσματα που έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη επεξεργασία και περιλαμβάνουν διάφορα πρόσθετα συστατικά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα συσκευασμένα κρουασάν, τα κέικ, τα μπισκότα, τα πατατάκια, τα γαριδάκια και άλλα τυποποιημένα σνακ με μεγάλη διάρκεια διατήρησης.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και πολλά αναψυκτικά, τα οποία συχνά αποτελούν μέρος της καθημερινής διατροφής χωρίς να συνυπολογίζεται επαρκώς η συμβολή τους στη συνολική πρόσληψη ζάχαρης και θερμίδων.

Ωστόσο, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου διευκρινίζει ότι δεν έχουν όλα τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα την ίδια διατροφική ποιότητα ούτε είναι εξίσου επιβαρυντικά.

Σημασία έχει τόσο η σύσταση κάθε τροφίμου όσο και η συχνότητα με την οποία καταναλώνεται, αλλά και το ποσοστό που καταλαμβάνει στο συνολικό διαιτολόγιο.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως επεξεργασμένου ή υπερεπεξεργασμένου.

Γιατί ορισμένα τρόφιμα δεν δημιουργούν εύκολα αίσθημα κορεσμού

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά στον τρόπο με τον οποίο η σύσταση των τροφίμων επηρεάζει την πείνα και το αίσθημα πληρότητας.

Ορισμένα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη πρόσληψη τροφής χωρίς να προκαλούν αντίστοιχο αίσθημα κορεσμού.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην παράταση του αισθήματος χορτασμού και στη ρύθμιση της όρεξης.

Πολλά βιομηχανικά σνακ και τυποποιημένα προϊόντα έχουν περιορισμένη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να μην προσφέρουν την ίδια αίσθηση πληρότητας με λιγότερο επεξεργασμένες τροφές.

Έτσι, μπορεί να ευνοείται η κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων μέσα στην ημέρα.

Η επίδραση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυάζεται με συχνή κατανάλωση αναψυκτικών και άλλων προϊόντων που προσθέτουν θερμίδες χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά στον κορεσμό.

«Χωρίς ζάχαρη» και «έξτρα πρωτεΐνη»: Τι κρύβεται πίσω από τις ετικέτες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους διατροφικούς ισχυρισμούς που προβάλλονται στις συσκευασίες των προϊόντων.

Ενδείξεις όπως «0% λιπαρά», «χωρίς προσθήκη ζάχαρης», «υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη» ή «με πρόσθετες βιταμίνες» δεν αποτελούν από μόνες τους εγγύηση ότι ένα τρόφιμο είναι περισσότερο υγιεινό.

Η προσθήκη πρωτεΐνης ή βιταμινών, όπως και η αφαίρεση ενός συγκεκριμένου συστατικού, δεν συνεπάγεται αυτόματα βελτίωση της συνολικής διατροφικής αξίας.

Ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να προβάλλει ένα θετικό χαρακτηριστικό, αλλά ταυτόχρονα να περιέχει σημαντικές ποσότητες άλλων συστατικών που χρειάζονται περιορισμό.

Για τον λόγο αυτό, η καθηγήτρια συνιστά προσεκτική ανάγνωση των διατροφικών ετικετών, με έμφαση στην ποσότητα σακχάρων, λιπαρών και στα υπόλοιπα συστατικά.

Οι καταναλωτές χρειάζεται να εξετάζουν τη συνολική σύνθεση του προϊόντος και να μην επιλέγουν τρόφιμα αποκλειστικά με βάση τα διαφημιστικά μηνύματα της συσκευασίας.

Εξίσου σημαντική είναι η ποσότητα που καταναλώνεται και η συχνότητα με την οποία το συγκεκριμένο τρόφιμο εντάσσεται στην καθημερινότητα.

Η μεσογειακή διατροφή και οι μικρές αλλαγές με μεγάλο όφελος

Η μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν απαιτεί την πλήρη απομάκρυνση κάθε επεξεργασμένου προϊόντος από το διαιτολόγιο.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι οι απόλυτες απαγορεύσεις δεν αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιο υγιεινή διατροφή.

Αντίθετα, προτείνεται σταδιακή αντικατάσταση των πιο επιβαρυντικών επιλογών με τρόφιμα που έχουν υποστεί μικρότερη επεξεργασία και διαθέτουν καλύτερη διατροφική σύνθεση.

Κεντρική θέση σε αυτή την προσπάθεια καταλαμβάνει η μεσογειακή διατροφή, με μεγαλύτερη παρουσία φρούτων, λαχανικών και οσπρίων στο καθημερινό τραπέζι.

Η επιλογή περισσότερων τροφίμων πλούσιων σε φυτικές ίνες και η μείωση της συχνότητας κατανάλωσης συσκευασμένων σνακ και αναψυκτικών μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του συνολικού διατροφικού προτύπου.

Το ζητούμενο δεν είναι να αποκλειστούν όλες οι επεξεργασμένες επιλογές, αλλά να περιοριστεί η κυριαρχία τους στη διατροφή.

Η κατεύθυνση αυτή αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες, από παιδιά και εφήβους μέχρι ενηλίκους και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους.

Στόχος είναι η καλύτερη πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, η διατήρηση της μεταβολικής και καρδιαγγειακής υγείας και η ενίσχυση των προϋποθέσεων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και μια σχετικά μικρή μείωση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη διατροφή, χωρίς ακραίους περιορισμούς ή απότομες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.