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Το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» πλήττει τους μεγαλύτερους παραγωγούς ζάχαρης στον κόσμο, αποκαλύπτοντας την έντονη ευπάθεια της καλλιέργειας σε αυτό το κλιματικό φαινόμενο και προσφέροντας μια πρώτη εικόνα των ευρύτερων απειλών για τους αγρότες και τον παγκόσμιο πληθωρισμό των τροφίμων.

Στις αρχές του έτους, η αγορά ζάχαρης αντιμετώπιζε πλεόνασμα, αλλά το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» προκαλεί μια απότομη αντιστροφή της τάσης, με πολλούς αναλυτές να προβλέπουν πλέον έλλειμμα για τη νέα σεζόν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 25% από τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τη ζάχαρη, το φαινόμενο Ελ Νίνιο δημιουργεί μια «τέλεια καταιγίδα»: εντείνει τις βροχοπτώσεις στις αγροτικές περιοχές του Νότιου Ημισφαιρίου, ενώ επιδεινώνει την ξηρασία βόρεια του ισημερινού. Η συγκέντρωση της παραγωγής στη Βραζιλία, την Ινδία και την Ταϊλάνδη καθιστά τη ζάχαρη έναν κύριο δείκτη ευρύτερων ζημιών στις καλλιέργειες, με το Ελ Νίνιο να προβλέπεται ότι θα κορυφωθεί προς το τέλος του έτους.

Το γλυκαντικό έχει συμβάλει στην άνοδο των παγκόσμιων τιμών των τροφίμων στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Αυτό προσθέτει μια ακόμη πηγή ανησυχίας για τον πληθωρισμό, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω νομισματικής σύσφιξης, εν μέσω των επιπτώσεων των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Η ζάχαρη δεν είναι η μόνη καλλιέργεια που υφίσταται τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο. Το ρύζι είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτο στις χαμηλές βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι φυτείες κακάο της Δυτικής Αφρικής απειλούνται από ξηρασία, ενώ εκτίθενται επίσης ο καφές και το φοινικέλαιο.

Η ένταση των πιθανών διαταραχών που θα προκαλέσει το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» έχει τραβήξει και την προσοχή των επενδυτών. Οι ανοιχτές θέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ζάχαρης έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα φέτος, ενώ τα hedge funds έχουν ενισχύσει τις αυξήσεις των τιμών δημιουργώντας την πιο αισιόδοξη θέση τους εδώ και χρόνια.

«Υπάρχουν πολλά χρήματα που στοιχηματίζουν στις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Κάρλος Μέρα, επικεφαλής των αγορών γεωργικών εμπορευμάτων στη Rabobank. Οι κερδοσκοπικές θέσεις ενδέχεται να έχουν ωθήσει τις τιμές της ζάχαρης υψηλότερα από ό,τι δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη, προσέθεσε.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε γενικότερο επίπεδο, αυτή η άνοδος των τιμών ενδέχεται να περιοριστεί από την επιβράδυνση της αύξησης της ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές μειώνουν την κατανάλωση, οι παραγωγοί τροφίμων αναδιαμορφώνουν τα προϊόντα τους και η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1 δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για γλυκά, σύμφωνα με τον Στίβεν Γκέλνταρτ, επικεφαλής ανάλυσης στην εταιρεία εμπορίας ζάχαρης Czarnikow.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να ανέβουν περαιτέρω καθώς το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» εντείνεται και η προσφορά περιορίζεται ακόμη περισσότερο.

Οι αναλυτές της Citi αναμένουν ότι οι τιμές θα ανέβουν κατά περίπου 20% τους επόμενους 12 μήνες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με αποθέματα που είναι «ουσιαστικά πιο περιορισμένα από ό,τι αναφέρεται επίσημα».

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