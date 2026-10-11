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Η εικόνα στην αγορά ζάχαρης έχει αλλάξει αισθητά μέσα σε λίγους μήνες, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξελίσσονται σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών. Οι αρχικές εκτιμήσεις για άνετη προσφορά και πιθανή υπερπροσφορά υποχωρούν και στη θέση τους ενισχύονται οι φόβοι για περιορισμένη παραγωγή και ενδεχόμενο έλλειμμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για την ακατέργαστη ζάχαρη στις ΗΠΑ έχουν πλέον επιστρέψει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τα τέλη του 2024. Το πιο ενεργό συμβόλαιο ενισχύθηκε έως και 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο από τις 17 Δεκεμβρίου 2024. Η άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης εβδομάδας, όταν οι τιμές είχαν αυξηθεί έως και 8%.

Η νέα κίνηση στις αγορές αντανακλά κυρίως την αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία της παραγωγής. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε σημαντικές παραγωγικές περιοχές δημιουργούν προβλήματα στη συγκομιδή και περιορίζουν τις αποδόσεις, ενώ οι επενδυτές επανεκτιμούν τις ισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν τις προβλέψεις

Στην Ευρώπη, οι προβλέψεις για τις αποδόσεις των ζαχαρότευτλων είναι πλέον 11% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η εικόνα αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης στην παγκόσμια αγορά, καθώς η ευρωπαϊκή παραγωγή αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, το Ελ Νίνιο ενισχύει την αβεβαιότητα για την αγροτική παραγωγή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η ζάχαρη θεωρείται μία από τις καλλιέργειες που είναι πιθανό να επηρεαστούν νωρίς από τις μεταβολές του καιρού.

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι η αγορά ξεκίνησε τη χρονιά με διαφορετικές προσδοκίες. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για υπερπροσφορά, όμως οι διαδοχικές καιρικές αναταράξεις έχουν αρχίσει να μεταβάλλουν τις εκτιμήσεις. Πλέον, το ενδεχόμενο μιας αγοράς με ανεπαρκή προσφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος στις αποφάσεις των επενδυτών.

Οι τιμές αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικρατούν στην αγορά, να κινηθούν εκ νέου προς τα υψηλά που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο, καθώς οι ανησυχίες για την παραγωγή αυξάνονται.

Πίεση στη Βραζιλία και την Ινδία

Σημαντικό μέρος της ανησυχίας προέρχεται από τη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ζάχαρης στον κόσμο. Οι ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις έχουν επιβραδύνει τόσο τη συγκομιδή όσο και τη διαδικασία σύνθλιψης του ζαχαροκάλαμου, δημιουργώντας νέα προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή αγορά, καθώς οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στην παραγωγή της Βραζιλίας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες ισορροπίες. Η χώρα αποτελεί έναν από τους βασικότερους προμηθευτές της αγοράς και η εξέλιξη της σοδειάς της παρακολουθείται στενά από τους traders.

Πιέσεις υπάρχουν και στην Ινδία, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό. Ο μουσώνας εμφανίστηκε ασθενέστερος από οποιαδήποτε άλλη χρονιά από το 2015, εξέλιξη που έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την παραγωγή.

Με τα σημερινά δεδομένα, η παραγωγή ζάχαρης στην Ινδία εκτιμάται σε περίπου 30 εκατομμύρια τόνους, χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες.

Το ταυτόχρονο πρόβλημα σε τόσο σημαντικές παραγωγικές περιοχές ενισχύει την ανησυχία ότι η αγορά μπορεί να περάσει από ένα καθεστώς άνετης προσφοράς σε ένα περιβάλλον πολύ πιο περιορισμένων αποθεμάτων.

Μικρότερες οι εκτιμήσεις για τη Βραζιλία

Οι νεότερες εκτιμήσεις για την παραγωγή στη Νότια-Κεντρική Βραζιλία έχουν ήδη αρχίσει να αναθεωρούνται προς τα κάτω. Η πρόβλεψη για τη σεζόν 2026/27 μειώθηκε κατά 3%, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν αβεβαιότητα για την τελική ποσότητα που θα φτάσει στην αγορά.

Η μεταβολή αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προηγούμενες προβλέψεις είχαν δημιουργήσει την εικόνα ότι η παγκόσμια παραγωγή θα ήταν αρκετή για να καλύψει τη ζήτηση και να διατηρήσει την αγορά σε κατάσταση πλεονάσματος.

Πλέον, όμως, οι ενδείξεις δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι χαμηλότερες αποδόσεις στην Ευρώπη, οι δυσκολίες στη Βραζιλία και η μειωμένη παραγωγή στην Ινδία δημιουργούν ένα τρίπτυχο πιέσεων στην προσφορά.

Για τους επενδυτές, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι συγκεκριμένες διαταραχές θα αποδειχθούν προσωρινές ή εάν θα έχουν διάρκεια αρκετή ώστε να αλλάξουν τις ισορροπίες της αγοράς για ολόκληρη τη σεζόν.

Η μέχρι τώρα εικόνα ενισχύει το δεύτερο σενάριο. Η αγορά έχει αρχίσει να προεξοφλεί ότι η τελική παραγωγή θα κινηθεί αισθητά χαμηλότερα από τις αρχικές αλλά και από τις πιο πρόσφατες προβλέψεις.

Εφόσον οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες συνεχιστούν, η ζάχαρη μπορεί να παραμείνει υπό την επίδραση ενός ισχυρού risk premium, καθώς οι traders θα προσπαθούν να αποτιμήσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού της προσφοράς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα προϊόν που πριν από λίγους μήνες βρισκόταν αντιμέτωπο με τον κίνδυνο υπερπροσφοράς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου σεναρίου: λιγότερη παραγωγή, μικρότερη προσφορά και υψηλότερες τιμές.

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