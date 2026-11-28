Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ιρανικό νόμισμα κατρακύλησε σήμερα σε ιστορικό χαμηλό, με την συναλλαγματική ισοτιμία να αγγίζει το ψυχολογικό όριο των 3 εκατομμυρίων ριάλ ανά αμερικανικό δολάριο, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού, σκλήρυνσης των αμερικανικών κυρώσεων και διεύρυνσης του εμπάργκο.

Το αμερικανικό δολάριο διαπραγματευόταν περίπου στα 2,990 εκατομμύρια ριάλ από 2,938 εκατομμύρια χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τον ιστότοπο bon-bast.com που παρακολουθεί την ελεύθερη αγορά, ενώ το alanchand.com ανέφερε ισοτιμία 2,997 εκατομμυρίων ριάλ ανά δολάριο, σε μια άνοδο άνοδο 1,77%.

Το Ιράν αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες εκρήξεις πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών, η οποία τροφοδοτείται από τον εννεάμηνο πόλεμο στον οποίο εμπλέκεται η χώρα, με ιδιαίτερα απότομη άνοδο στις τιμές των τροφίμων.

Οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια τον Ιούλιο, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσαν τη σύσταση της ομάδας δράσης «Iron Gate» (Σιδηρά Πύλη), με στόχο τον περιορισμό της διακίνησης όπλων και υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, τόσο μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν όσο και μέσω της Κασπίας Θάλασσας.

«Η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης και οι ηγέτες της χώρας βρίσκονται σε πανικό» δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μετά την επιβολή νέων κυρώσεων που αποσκοπούν στην απομόνωση του Ιράν από την παγκόσμια οικονομία και στη διάλυση των σκιωδών τραπεζικών δικτύων.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν Αμπντολνασέρ Χεμάτι δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν διαθέτει επαρκή αποθέματα συναλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σε βασικά αγαθά και φάρμακα για τους επόμενους μήνες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η αγορά συναλλάγματος επηρεάζεται όχι μόνο από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, αλλά και από ψυχολογικούς παράγοντες.

«Η αγορά συναλλάγματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η οικονομία, οι προσδοκίες και η πολιτική… Προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Χεμάτι στην κρατική τηλεόραση.

Πολλοί Ιρανοί, αναζητώντας ασφαλή καταφύγια για τις αποταμιεύσεις τους, προχωρούν στην αγορά δολαρίων, άλλων ισχυρών νομισμάτων ή χρυσού.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του Ιράν, ο δείκτης τιμών καταναλωτώνστη χώρα τον Οκτώβριο ήταν κατά 88,7% υψηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 76,8%.

Οι τιμές των τροφίμων και των ποτών σημείωσαν ετήσια αύξηση της τάξης του 112,6%.

Το ιρανικό νόμισμα υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τον Αύγουστο, ξεπερνώντας το όριο των 2 εκατομμυρίων ριάλ ανά αμερικανικό δολάριο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 66% τον Ιούλιο.