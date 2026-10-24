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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παραδέχθηκε σήμερα ότι πολλοί πολίτες της χώρας αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμη και στην εξασφάλιση τροφής, εξαιτίας της εντεινόμενης οικονομικής πίεσης που υφίσταται η Τεχεράνη ως συνέπεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσιγκτον έχει περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ωστόσο την οικονομική πίεση προς το Ιράν. Η ιρανική ηγεσία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν μπορούν να συνεχιστούν εάν δεν σταματήσουν οι πιέσεις και οι απειλές από τις ΗΠΑ.

«Στην κοινωνία μας, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να τραφούν λόγω του πολέμου και των συνθηκών διαβίωσης» που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας του, δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία του που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Ο πόλεμος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, κατά τα οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και αρκετοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ περιόρισε την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, έναν στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εμπορικές συναλλαγές της χώρας.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο, κατέρρευσε σύντομα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της. Έκτοτε, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν κατά διαστήματα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ το Ιράν στοχοποιεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την έγκρισή του.

Η Τεχεράνη «πρέπει να βγει από αυτήν την κατάσταση, που δεν είναι ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη», τόνισε ο Πεζεσκιάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

Οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη επανέναρξη των βομβαρδισμών. Την Παρασκευή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε σήμερα, μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ότι «ακόμη και αν ο εχθρός προχωρήσει σε δράσεις περιορισμένου εύρους, η απάντηση του Ιράν θα είναι κατά πολλές φορές μεγαλύτερη».