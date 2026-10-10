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Σε κομβικό γεωπολιτικό διαμεσολαβητή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναδεικνύεται η Μόσχα, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τις θέσεις της Τεχεράνης για έναν πιθανό τερματισμό της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η επικοινωνία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεννόησης του Πούτιν με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στο Τουρκμενιστάν. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια του Κρεμλίνου να αξιοποιήσει τη διπλωματική του επιρροή στην Τεχεράνη, τη στιγμή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι ιρανικών στόχων συνεχίζονται και η προσωρινή συμφωνία αναστολής των εχθροπραξιών έχει καταρρεύσει, όπως αναφέρει το CNBC.

Η διπλωματική αυτή γέφυρα ευδοκιμεί στον απόηχο της πολυσυζητημένης συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια άνω των 4 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά. Προκειμένου να ανακοφεί η ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία προκλήθηκε από τις συνδυασμένες συνέπειες των μετώπων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων έως τον Απρίλιο του 2027. Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη για την αμερικανική διοίκηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν σοβαρά κρίσιμες παραγωγικές ομάδες, όπως οι αγρότες στις αγροτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ναυτικός Πόλεμος στον Ορμούζ και Ενεργειακή Ασφυξία

Η ανάγκη για τη διοχέτευση του ρωσικού ντίζελ στις αγορές κατέστη επιτακτική λόγω της επικίνδυνης κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πυκνώσει τις επιθέσεις τους εναντίον πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να μπλοκάρουν τις εξαγωγές αργού και να προκαλέσουν παγκόσμιο ενεργειακό έμφραγμα. Παρά το γεγονός ότι ο αμερικανικός στρατός παρέχει συνοδεία σε εμπορικά πλοία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, οι καθημερινές σχεδόν επιθέσεις και τα χτυπήματα σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής έχουν περιορίσει δραματικά τη διαθέσιμη προσφορά καυσίμων.

Παράλληλα, οι στοχευμένοι βομβαρδισμοί της Ουκρανίας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων είχαν ήδη αναγκάσει τη Μόσχα να περιορίσει τις εξαγωγές της, ούσα αντιμέτωπη με εσωτερικές ελλείψεις. Η απόφαση της Ουάσινγκτον να απελευθερώσει την είσοδο του ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές παρέχει στη Μόσχα μια κρίσιμη οικονομική ανάσα, την ίδια στιγμή που οι θαλάσσιοι δρόμοι της Μέσης Ανατολής παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς.

«Δώρα στον Πούτιν»: Η Σκληρή Αντίδραση του Κιέβου

Η απόφαση της αμερικανικής ηγεσίας να χαλαρώσει το καθεστώς των κυρώσεων προκάλεσε την ακαριαία και οργισμένη αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης κατήγγειλε ότι η παροχή οικονομικών διεξόδων στο Κρεμλίνο, χωρίς παράλληλες δεσμεύσεις για αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί ουσιαστικά υπονόμευση της διεθνούς ασφάλειας και επένδυση στη συνέχιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών θα μετατραπούν άμεσα σε νέους στρατιωτικούς πόρους για την ενίσχυση των ρωσικών επιχειρήσεων. Η τακτική αυτή, όπως προειδοποιεί η ουκρανική πλευρά, δεν πρόκειται να φέρει την ειρήνη, αλλά αντίθετα παρατείνει τη σύγκρουση, επιτρέποντας στη Μόσχα να εξαργυρώνει την ενεργειακή κρίση προς ίδιον όφελος στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα.

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