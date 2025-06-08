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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και να απαιτήσουν πρόωρες γενικές εκλογές, καθώς το κόμμα του και η οικογένειά του συνεχίζουν να ταλανίζονται από μια σειρά κατηγοριών για διαφθορά.

Η διαδήλωση της Κυριακής, που οργανώθηκε από το συντηρητικό κόμμα της αντιπολίτευσης, το Λαϊκό Κόμμα (PP), με το σύνθημα «μαφία ή δημοκρατία», συγκέντρωσε μεταξύ 45.000 και 50.000 άτομα, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή, αναφέρει ο Guardian. Από την πλευρά τους, ωστόσο, οι διοργανωτές εκτιμούν ότι οι συμμετέχοντες ήταν περίπου 100.000.

👏🏽🇪🇸 100.000 españoles han salido a las calles a defender la democracia ante los escándalos de Sánchez. Concentración histórica en Madrid en la que participa nuestro presidente @JuanMa_Moreno.#MafiaODemocracia #Concentración8J pic.twitter.com/ZLcJNcRyCe — PP de Andalucía (@ppandaluz) June 8, 2025

Η κυβέρνηση Σάντσεθ και ο στενός κύκλος του έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά από κατηγορίες για διαφθορά κατά το τελευταίο έτος.

Η πίεση στο Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την κατηγορία ενός πρώην μέλους του κόμματος ότι προσπάθησε να στήσει μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της ισπανικής πολιτοφυλακής (Guardia Civil) που ερευνά τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεζ, τον αδελφό του, Νταβίντ Σάντσεθ, και τον πρώην υπουργό Μεταφορών Χοσέ Λουίς Αμπάλος.

Η Λεϊρέ Ντίαθ, η οποία παραιτήθηκε από το PSOE μετά τη διαρροή ηχογραφήσεων στις οποίες φαινόταν να προσφέρει δικαστική επιείκεια σε αντάλλαγμα για πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο υψηλόβαθμα μέλη της μονάδας, αρνήθηκε ότι εργάστηκε για λογαριασμό του πρωθυπουργού ή του κόμματος, λέγοντας ότι έκανε έρευνα για ένα βιβλίο σχετικά με τη διαφθορά.

Κατηγορίες για διαφθορά και σε βάρος του συντηρητικού κόμματος που διοργάνωσε τις διαδηλώσεις

Καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στην Plaza de España, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Σάντσεθ προδότη» και «κυβέρνηση παραιτήσου», ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επανέλαβε το αίτημά του για πρόωρες εκλογές.

«Η Ισπανία χρειάζεται μια επανάσταση της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας – και εμείς θα ηγηθούμε αυτής της επανάστασης από τους δρόμους και στις κάλπες», δήλωσε στο πλήθος. «Κύριε Σάντσεθ, σταματήστε να κρύβεστε, σταματήστε να λέτε ψέματα και σταματήστε να τρέχετε. Η Ισπανία ξέρει πολύ καλά ποιος είστε και τι έχετε κάνει. Υποχωρήστε στη δημοκρατία. Προκηρύξτε εκλογές: τις θέλουμε τώρα, γιατί κανείς δεν ψήφισε για αυτό, ούτε καν οι υποστηρικτές σας».

🔴 ULTIMA HORA| Miles de españoles se echan a las calles de Madrid contra el Gobierno de Sánchez. Sánchez o Democracia.👇🏻 pic.twitter.com/5h8TFqaUXq — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 8, 2025

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς του αντιπάλους ότι διεξάγουν «εκστρατεία παρενόχλησης και εκφοβισμού» εναντίον του και της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι οι ψευδείς κατηγορίες που της αποδίδονται έχουν ως στόχο την «προσωπική και πολιτική κατάρρευσή» του.

Εν τω μεταξύ, το PP, το οποίο εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση πριν από επτά χρόνια μετά από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς, βρίσκεται το ίδιο υπό εξέταση σε διάφορα μέτωπα, μεταξύ άλλων για τον χειρισμό των φονικών πλημμυρών πέρυσι στη Βαλένθια, μία από τις περιφέρειες που κυβερνά.

Η Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, η λαϊκίστρια πρόεδρος του PP στην περιφέρεια της Μαδρίτης – και μία από τις πιο σφοδρές επικριτές του πρωθυπουργού – αντιμετωπίζει συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με τα πρωτόκολλα Covid της κυβέρνησής της, μετά τον θάνατο περισσότερων από 7.200 ανθρώπων σε οίκους ευγηρίας της περιφέρειας κατά τα πρώτα στάδια της πανδημίας. Επίσης, αναγκάστηκε να υπερασπιστεί τη σχέση της με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Γκονζάλεθ Αμαδόρ, μετά την έναρξη έρευνας σε βάρος του για φορολογική απάτη, αλλά και πλαστογραφία εγγράφων, καθώς και μία απάτη που αφορά σε χρηματισμό εταιρείας που εισήγαγε μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δημοσίευσε αεροφωτογραφίες που έδειχναν την πλατεία μακριά από το να είναι γεμάτη, ενώ ο υπουργός Ψηφιακής Μεταμόρφωσης, Όσκαρ Λόπεθ, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία είχε οργανωθεί για να αποσπάσει την προσοχή από την ανεπαρκή ηγεσία του Φεϊχόο και από τα προβλήματα της Αγιούσο. «Είναι πραγματικά νευρικοί», έγραψε ο Λόπεθ στο X. «Επειδή γέμισαν την Plaza de España με ύβρεις, αλλά όχι με κόσμο… Ενώ αυτοί ρίχνουν λάσπη, εμείς προχωράμε μπροστά».

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν το 2027.

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