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Την παραίτησή του από την κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, στον απόηχο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ούρδα του Τολέδο, με απολογισμό 69 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες. Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από τετράωρη, ιδιαίτερα τεταμένη συνεδρίαση στο ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου ο υπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση αλλά και κυβερνητικούς συμμάχους.

«Ένας υπουργός Μεταφορών μιας χώρας όπως η Ισπανία δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση του μετά από δύο δυστυχήματα σε λιγότερο από έναν χρόνο», δήλωσε ο Πουέντε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την κατάσταση των ισπανικών σιδηροδρόμων.

Η απόφασή του συνδέεται με τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα στην Ούρδα και το Αδαμούθ, που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και έχουν φέρει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα.

Ο Πουέντε γνωστοποίησε επίσης ότι δεν θα ηγηθεί του ψηφοδελτίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στο Βαγιαδολίδ στις επόμενες γενικές εκλογές.

Σφοδρή αντιπαράθεση στο Κοινοβούλιο

Η κοινοβουλευτική συζήτηση επικεντρώθηκε στις συνθήκες της τραγωδίας, στους χειρισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών και στα μέτρα προστασίας των επιβατών. Ο υπουργός κλήθηκε να απαντήσει σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Η εκπρόσωπος του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), Έστερ Μουνιόθ, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση εναντίον του, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη ενός υπουργού δεν περιορίζεται στη διαχείριση των συνεπειών μιας τραγωδίας.

«Η ευθύνη σας δεν είναι να εξηγείτε τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αλλά να τα αποτρέπετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επικρίνοντας τους κυβερνητικούς χειρισμούς τόσο στην Ούρδα όσο και στο Αδαμούθ.

Ο Πουέντε υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η λογοδοσία αποτελεί υποχρέωσή του απέναντι στα θύματα και στην κοινωνία. Ωστόσο, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, επικαλούμενος την πολιτική αξιοπρέπεια και την ανάγκη ανάληψης ευθύνης.

Τα ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας της Renfe και της Iryo στην περιοχή Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, του ισπανικού διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών, να επιτρέψει σε συρμό υψηλής ταχύτητας AVE να συνεχίσει κανονικά την πορεία του, παρά το γεγονός ότι το σύστημα ασφαλείας LZB είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.

Την ίδια στιγμή, τρένο της Iryo παρέμενε ακινητοποιημένο σε επόμενο τμήμα της γραμμής. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Κοινοβούλιο, ο συρμός AVE διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα με ταχύτητα άνω των 160 χλμ./ώρα, πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Το LZB αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό ελέγχου της κυκλοφορίας, καθώς επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των τρένων και την επιτήρηση των επιτρεπόμενων ταχυτήτων. Η απενεργοποίησή του και η απόφαση συνέχισης του δρομολογίου εξετάζονται ως βασικές παράμετροι της έρευνας.

Ο απερχόμενος υπουργός υπερασπίστηκε την αξιοπιστία του συστήματος, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ανάγκη για πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας.

Επενδύσεις 780 εκατ. ευρώ και νέα μέτρα

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Πουέντε υπενθύμισε ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε δρομολογήσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων ύψους 780 εκατ. ευρώ.

Υποστήριξε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης δεν είχε εγκαταλειφθεί, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες αναβάθμισης και ανανέωσης των υποδομών της.

Οι διαβεβαιώσεις του δεν έκαμψαν τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και την επάρκεια των συστημάτων προστασίας.

Στα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση περιλαμβάνονται η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων στη γραμμή Μαδρίτης – Σεβίλλης και η υποχρεωτική επιβεβαίωση των εντολών κυκλοφορίας από δεύτερο ελεγκτή της Adif, όταν παρουσιάζεται βλάβη στο σύστημα LZB.

Πιέσεις ακόμη και από κυβερνητικούς συμμάχους

Το αίτημα παραίτησης δεν περιορίστηκε στο Λαϊκό Κόμμα και το Vox. Το Sumar, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, είχε επίσης ζητήσει την αποχώρηση του Πουέντε, χωρίς πάντως να του αποδίδει προσωπική ευθύνη για το δυστύχημα.

Η εκπρόσωπός του, Βερόνικα Μπαρμπέρο, έθεσε ζήτημα επάρκειας προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των σιδηροδρομικών δρομολογίων δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη ενίσχυση των εργαζομένων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC), Γκαμπριέλ Ρουφιάν, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος στο οποίο ένα ανθρώπινο λάθος μπορεί να προκαλέσει τόσο εκτεταμένη καταστροφή.

Όπως υποστήριξε, όταν ένα μεμονωμένο σφάλμα οδηγεί σε δεκάδες θανάτους, το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και τις ίδιες τις δικλίδες ασφαλείας του συστήματος.

Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πλέον διευρυνθεί, με επίκεντρο τη συνολική λειτουργία των ισπανικών σιδηροδρόμων και την αποτελεσματικότητα της κρατικής εποπτείας.

69 νεκροί και περίπου 200 τραυματίες

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου στην Ούρδα του Τολέδο και συγκαταλέγεται στα σοβαρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της σύγχρονης ισπανικής ιστορίας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε 69 νεκρούς και περίπου 200 τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες ολοκλήρωσαν την ταυτοποίηση και των 69 θυμάτων. Από αυτούς, 54 ήταν Ισπανοί πολίτες και 15 υπήκοοι άλλων χωρών.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης, εξετάζοντας τόσο την τεχνική κατάσταση της γραμμής όσο και τις εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου πριν από το δυστύχημα.