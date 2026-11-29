Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ, μετά τη δίωρη συνάντηση που είχαν την Κυριακή στο Τελ Αβίβ ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Γιάσαρ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης των δύο πλευρών, οι διαφορές παραμένουν σημαντικές, με τον Άιζενκοτ να εμφανίζεται περισσότερο προσανατολισμένος στη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισμού με κόμματα που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία.

Η συνάντηση ήταν η δεύτερη μεταξύ των δύο πολιτικών μέσα στον Νοέμβριο, μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν ανέδειξαν σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, Νετανιάχου και Άιζενκοτ χαρακτήρισαν τη συζήτηση «επαγγελματική», επισημαίνοντας ότι καταβλήθηκε προσπάθεια να γεφυρωθούν οι ουσιαστικές διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συναντήσεις, ενώ ο Άιζενκοτ φέρεται να ξεκαθάρισε στον πρωθυπουργό ότι παραμένει προσηλωμένος στις συνεργασίες που έχει ήδη διαμορφώσει.

«Είμαι αφοσιωμένος στους εταίρους μου στον συνασπισμό. Είστε ευπρόσδεκτος να συμμετάσχετε μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης», φέρεται να δήλωσε στον Νετανιάχου, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, με εκπρόσωπο του Άιζενκοτ να επιβεβαιώνει το σχετικό δημοσίευμα.

Η πρόταση Νετανιάχου για εκ περιτροπής πρωθυπουργία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την πρόταση του Νετανιάχου για τη συγκρότηση κυβέρνησης ενότητας, στο πλαίσιο της οποίας εμφανίστηκε πρόθυμος να παραχωρήσει προσωρινά την πρωθυπουργία στον Άιζενκοτ.

Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ πρότεινε, ειδικότερα, μια συμφωνία εκ περιτροπής διακυβέρνησης μεταξύ του Λικούντ και του Γιάσαρ, προσφέροντας στον πολιτικό του αντίπαλο την πρώτη θητεία στην πρωθυπουργία.

Ωστόσο, η πρόταση δεν φαίνεται να μεταβάλλει τους σχεδιασμούς του Άιζενκοτ, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Η προθεσμία της 6ης Δεκεμβρίου και οι δύσκολες ισορροπίες στην Κνεσέτ

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ έχει αναθέσει στον Άιζενκοτ τη διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου και δυνατότητα παράτασης για ακόμη 14 ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με τους αριστερούς Δημοκράτες και το δεξιό κόμμα Ισραήλ Μπεϊτεϊνού, επιχειρώντας να συγκροτήσει μια εναλλακτική κυβερνητική πλειοψηφία.

Το εγχείρημα, πάντως, παραμένει δύσκολο εξαιτίας των κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου, ο Άιζενκοτ και οι πιθανοί κυβερνητικοί του εταίροι εξασφάλισαν συνολικά 48 έδρες, ενώ το Λικούντ και οι σύμμαχοί του από την ακροδεξιά και τα υπερορθόδοξα κόμματα συγκέντρωσαν 53 έδρες.

Καθώς για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 61 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ, καμία από τις δύο πλευρές δεν διαθέτει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική στήριξη.

Εφόσον δεν προχωρήσει η συνεργασία με τον Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να αναζητήσει πρόσθετη υποστήριξη από υπερορθόδοξα εβραϊκά και αραβικά κόμματα, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Στο πλευρό του τάχθηκε και ο επικεφαλής των Δημοκρατών, Γιάιρ Γκολάν, ο οποίος, μετά τη συνάντηση της Κυριακής, υποστήριξε ότι η ισραηλινή κοινωνία επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

«Τώρα είναι η ώρα να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα φέρει πραγματική αλλαγή», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η κυβερνητική εκκρεμότητα στο Ισραήλ παραμένει, συνεπώς, ανοιχτή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και την αξιοποίηση της εντολής που έχει λάβει ο Άιζενκοτ.