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Δίχως να υπάρξουν ανακοινώσεις για την έκβαση των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε, έπειτα από περίπου δύο ώρες, η συνάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, με αντικείμενο τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Οι δύο πολιτικοί ηγέτες συναντήθηκαν το πρωί της Κυριακής στο στρατιωτικό συγκρότημα της Κίρια, στο Τελ Αβίβ, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής πρότασης του Νετανιάχου να αποδεχθεί την εναλλαγή στην πρωθυπουργία, παραχωρώντας αρχικά την ηγεσία της κυβέρνησης στον Άιζενκοτ. Αμφότεροι αποχώρησαν χωρίς να προβούν σε δηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα εάν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας.

Η συνάντηση άρχισε με ενημέρωση για την κατάσταση ασφαλείας του Ισραήλ. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου αποχώρησε λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, ενώ στις διαβουλεύσεις συμμετείχε στη συνέχεια ο πρώην υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστό επίπεδο, διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων του Γιασάρ και του κόμματος B’Yachad του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ.

Η διαφωνία για την πρωθυπουργία και ο παράγοντας Ιράν

Παρά την πρόταση του Νετανιάχου το βράδυ του Σαββάτου να αναλάβει δεύτερος την πρωθυπουργία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας εναλλαγής, σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές, κυρίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της εξουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού δικτύου Ynet, τις οποίες μεταδίδουν και οι Times of Israel, ο Νετανιάχου επιδιώκει να παραμείνει στην πρωθυπουργία για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας εναλλαγής, επικαλούμενος πιθανές εξελίξεις στο μέτωπο της ασφάλειας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Ιράν.

Ο Άιζενκοτ φέρεται να απέρριψε κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αρχική πρόταση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι σχετικές πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τα επιτελεία των δύο πολιτικών.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη δημόσια πρόταση του Νετανιάχου, ο Άιζενκοτ έδωσε στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να αποδείξει τη σοβαρότητα των προθέσεών του και να καταλήξει σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Έντονη κινητικότητα στην Κνεσέτ – Τα σενάρια για νέα κυβέρνηση

Την ώρα που συνεχίζονται οι επαφές με τον Νετανιάχου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κινήσεις στο πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ, οι οποίες ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να δρομολογηθούν εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Γιασάρ ζήτησε από τα κόμματα που στηρίζουν τον Άιζενκοτ, αλλά και από τα αραβικά κόμματα, να διασφαλίσουν την παρουσία του συνόλου των βουλευτών τους στην Κνεσέτ έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η συγκεκριμένη κινητοποίηση ενδέχεται να συνδέεται με την προετοιμασία κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για τον σχηματισμό και την ορκωμοσία νέας κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ έχει ήδη συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με το κόμμα Yisrael Beytenu του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και τους Δημοκρατικούς του Γιαΐρ Γκολάν. Αμφότεροι, ωστόσο, έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου, περιπλέκοντας τις προσπάθειες για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου κυβερνητικού συνασπισμού.

Αντιθέτως, ο Ναφτάλι Μπένετ είναι ο μοναδικός ηγέτης του συγκεκριμένου πολιτικού μπλοκ που έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της δημιουργίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στενεύουν, καθώς ο Άιζενκοτ, ο οποίος έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, στις 8 Νοεμβρίου, έχει στη διάθεσή του έως τις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά 14 ημέρες.