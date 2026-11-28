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Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις στο Ισραήλ, καθώς ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο εντολοδόχος σχηματισμού κυβέρνησης Γκάντι Άιζενκοτ αναμένεται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν να περάσουν από τις δημόσιες τοποθετήσεις σε απευθείας διαπραγματεύσεις, μετά την αιφνιδιαστική πρόταση του Νετανιάχου για εκ περιτροπής άσκηση της πρωθυπουργίας, με τον Άιζενκοτ να αναλαμβάνει πρώτος τα καθήκοντα.

Η εξέλιξη έρχεται ύστερα από εβδομάδες πολιτικών αντιπαραθέσεων και αδιέξοδων συζητήσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Παρά το γεγονός ότι το Λικούντ του Νετανιάχου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 27 έδρες, έναντι 21 εδρών του κεντρώου Γιασάρ του Άιζενκοτ, κανένα από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

Η νέα πρόταση επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα, χωρίς ωστόσο να αίρει τις επιφυλάξεις των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων για τις πραγματικές προθέσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Η πρόταση Νετανιάχου που αλλάζει τα δεδομένα

Η πολιτική κινητικότητα εντάθηκε το Σάββατο, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλασσόμενη πρωθυπουργία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της πρότασής του ήταν η παραχώρηση του πρώτου μισού της κυβερνητικής θητείας στον Γκάντι Άιζενκοτ, παρά το γεγονός ότι το Λικούντ διαθέτει περισσότερες κοινοβουλευτικές έδρες.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ επιβάλλουν υπέρβαση των κομματικών διαφορών, παρουσιάζοντας την εθνική ενότητα ως αναγκαία απάντηση στις σημερινές συνθήκες.

Η πρόταση αποτελεί σημαντική μεταβολή της μέχρι πρότινος στάσης του, καθώς ανοίγει τον δρόμο για ένα κυβερνητικό σχήμα στο οποίο ο επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος θα αναλάμβανε πρώτος την πρωθυπουργία.

Ωστόσο, η αποδοχή της πρότασης παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται συμφωνία όχι μόνο μεταξύ των δύο ηγετών αλλά και μεταξύ των κομμάτων που θα στηρίξουν το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Άιζενκοτ: «Να διαπιστώσουμε μέσα σε 24 ώρες πόσο σοβαρή είναι η πρόταση»

Η απάντηση του Γκάντι Άιζενκοτ ήταν άμεση.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ κάλεσε τον Νετανιάχου και τη διαπραγματευτική του ομάδα να ξεκινήσουν συνομιλίες ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, στο ξενοδοχείο Dan Accadia, στη Χερζλίγια.

«Εάν το Λικούντ είναι πραγματικά έτοιμο να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας, είμαι έτοιμος να δω, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πόσο σοβαρό είναι», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Άιζενκοτ ζήτησε ουσιαστικές και ταχύτατες διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας να διαπιστώσει εάν η δημόσια πρόταση του Νετανιάχου μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένη πολιτική συμφωνία.

Η πρόσκληση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από αιχμές.

Το Γιασάρ υποστήριξε ότι το Λικούντ αποφεύγει εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες την ουσιαστική διαπραγμάτευση και δεν έχει απαντήσει σε αναλυτική πρόταση που του είχε αποσταλεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με το κόμμα του Άιζενκοτ, το συγκεκριμένο σχέδιο είχε διαβιβαστεί μέσω διαύλου επικοινωνίας που δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Νετανιάχου.

Παρά ταύτα, όπως καταγγέλλει το Γιασάρ, αντί συγκεκριμένων απαντήσεων υπήρξαν καθυστερήσεις και υπεκφυγές.

Το περιεχόμενο αυτής της πρότασης αναμένεται να αποτελέσει βασική αφετηρία των νέων συνομιλιών.

Η πίεση του χρόνου και η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα χρονικά περιθώρια για τον Άιζενκοτ στενεύουν.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ έχει λάβει από τον πρόεδρο του Ισραήλ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά η προβλεπόμενη προθεσμία πλησιάζει στη λήξη της.

Η αποτυχία συγκρότησης βιώσιμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύκλο πολιτικών διεργασιών, παρατείνοντας την αβεβαιότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόταση Νετανιάχου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει μια εναλλακτική κυβερνητική διέξοδο.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών στρατοπέδων.

Άλλωστε, η ενδεχόμενη συμφωνία για την κατανομή της πρωθυπουργικής θητείας δεν αρκεί από μόνη της. Θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση σε ουσιαστικά ζητήματα πολιτικής, στη σύνθεση της κυβέρνησης και στις κοινοβουλευτικές συμμαχίες.

Διχασμός στους υπερορθόδοξους για την κυβέρνηση ενότητας

Η πρόταση του Νετανιάχου έχει προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις και στο υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, το οποίο βρίσκεται σε επαφές με το Γιασάρ για πιθανή συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο βουλευτής Μέιρ Πορούς δήλωσε ότι θα προτιμούσε έναν κυβερνητικό συνασπισμό ενότητας στον οποίο θα συμμετείχε και το Λικούντ, αντί μιας κυβέρνησης με αποκλειστικό επικεφαλής τον Άιζενκοτ.

Διαφορετική στάση εμφανίζεται να τηρεί άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Ynet, ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, απέρριψε την πρόταση Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι κινείται εναντίον πολιτικών συμμάχων που τον είχαν στηρίξει επί χρόνια.

Οι αντικρουόμενες τοποθετήσεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που συνοδεύουν την προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρέος κυβερνητικού σχήματος.

Μπένετ: Θετική η πρόταση, αλλά χρειάζονται εγγυήσεις

Με ενδιαφέρον αλλά και επιφυλακτικότητα αντιμετώπισε την πρωτοβουλία Νετανιάχου ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος συμμετέχει στο ευρύτερο πολιτικό στρατόπεδο που επιδιώκει αλλαγή στην ηγεσία της χώρας.

Ο Μπένετ χαρακτήρισε θετική την πρόθεση συγκρότησης κυβέρνησης ενότητας με πρώτο πρωθυπουργό τον Άιζενκοτ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η αξιοπιστία της πρότασης πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη.

Η δική του προσέγγιση συνδέεται με την επιδίωξη σχηματισμού μιας «συμμαχίας όσων υπηρετούν», δηλαδή ενός κυβερνητικού συνασπισμού σιωνιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν τη στρατιωτική θητεία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποκλείει τα υπερορθόδοξα κόμματα των Χαρέντι, καθώς και τα αραβικά κόμματα.

Ο Μπένετ συνοψίζει τη στάση του απέναντι στον Νετανιάχου με τη χαρακτηριστική φράση: «Να τον σεβόμαστε, αλλά να τον υποπτευόμαστε».

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί μεταξύ των δυνητικών κυβερνητικών εταίρων.

Το κρίσιμο τεστ της Κυριακής

Η προγραμματιζόμενη συνάντηση Νετανιάχου – Άιζενκοτ την Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Οι δύο πλευρές καλούνται να διαπιστώσουν εάν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο θα εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία και σταθερή κυβερνητική λειτουργία.

Η πρόταση για εναλλασσόμενη πρωθυπουργία δημιουργεί μια νέα βάση συζήτησης, αλλά οι πολιτικές διαφορές και η δυσπιστία παραμένουν ισχυρές.