Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Γκάντι Άιζενκοτ για να συμφωνήσουν σε μια κυβέρνηση ενότητας στο Ισραήλ άρχισαν σήμερα το πρωί στο Τελ-Αβίβ, ανακοίνωσε το κόμμα του κεντρώου υποψηφίου, το Γιασάρ.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο υπουργείο Άμυνας ενώ πραγματοποιούνται μετά την αιφνιδιαστική πρόταση που έκανε χθες, Σάββατο, το Νετανιάχου, ο οποίος πρότεινε στον Άιζενκοτ να αναλάβει πρώτος την ηγεσία μιας κυβέρνησης εναλλαγής, στην οποία οι δύο πολιτικοί ηγέτες θα διαδεχθούν ο ένας τον άλλο.

Η πρόταση Νετανιάχου που αλλάζει τα δεδομένα

Σημειώνεται ότι η πολιτική κινητικότητα εντάθηκε χθες Σάββατο, όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας με εναλλασσόμενη πρωθυπουργία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της πρότασής του ήταν η παραχώρηση του πρώτου μισού της κυβερνητικής θητείας στον Γκάντι Άιζενκοτ, παρά το γεγονός ότι το Λικούντ διαθέτει περισσότερες κοινοβουλευτικές έδρες.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ επιβάλλουν υπέρβαση των κομματικών διαφορών, παρουσιάζοντας την εθνική ενότητα ως αναγκαία απάντηση στις σημερινές συνθήκες.

Η πρόταση αποτελεί σημαντική μεταβολή της μέχρι πρότινος στάσης του, καθώς ανοίγει τον δρόμο για ένα κυβερνητικό σχήμα στο οποίο ο επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος θα αναλάμβανε πρώτος την πρωθυπουργία.

Ωστόσο, η αποδοχή της πρότασης παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται συμφωνία όχι μόνο μεταξύ των δύο ηγετών αλλά και μεταξύ των κομμάτων που θα στηρίξουν το νέο κυβερνητικό σχήμα.

Άιζενκοτ: «Να διαπιστώσουμε μέσα σε 24 ώρες πόσο σοβαρή είναι η πρόταση»

Η απάντηση του Γκάντι Άιζενκοτ ήταν άμεση. Ο επικεφαλής του Γιασάρ κάλεσε τον Νετανιάχου και τη διαπραγματευτική του ομάδα να ξεκινήσουν συνομιλίες ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, στο ξενοδοχείο Dan Accadia, στη Χερζλίγια.

«Εάν το Λικούντ είναι πραγματικά έτοιμο να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας, είμαι έτοιμος να δω, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πόσο σοβαρό είναι», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Άιζενκοτ ζήτησε ουσιαστικές και ταχύτατες διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας να διαπιστώσει εάν η δημόσια πρόταση του Νετανιάχου μπορεί να οδηγήσει σε συγκεκριμένη πολιτική συμφωνία.

Η πρόσκληση, ωστόσο, συνοδεύτηκε από αιχμές.

Το Γιασάρ υποστήριξε ότι το Λικούντ αποφεύγει εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες την ουσιαστική διαπραγμάτευση και δεν έχει απαντήσει σε αναλυτική πρόταση που του είχε αποσταλεί προηγουμένως.

Σύμφωνα με το κόμμα του Άιζενκοτ, το συγκεκριμένο σχέδιο είχε διαβιβαστεί μέσω διαύλου επικοινωνίας που δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου του Νετανιάχου.

Παρά ταύτα, όπως καταγγέλλει το Γιασάρ, αντί συγκεκριμένων απαντήσεων υπήρξαν καθυστερήσεις και υπεκφυγές.

Το περιεχόμενο αυτής της πρότασης αναμένεται να αποτελέσει βασική αφετηρία των νέων συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα χρονικά περιθώρια για τον Άιζενκοτ στενεύουν.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ έχει λάβει από τον πρόεδρο του Ισραήλ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αλλά η προβλεπόμενη προθεσμία πλησιάζει στη λήξη της.

Η αποτυχία συγκρότησης βιώσιμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύκλο πολιτικών διεργασιών, παρατείνοντας την αβεβαιότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόταση Νετανιάχου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει μια εναλλακτική κυβερνητική διέξοδο.

Το βασικό εμπόδιο παραμένει η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών στρατοπέδων.

Άλλωστε, η ενδεχόμενη συμφωνία για την κατανομή της πρωθυπουργικής θητείας δεν αρκεί από μόνη της. Θα πρέπει να υπάρξει σύγκλιση σε ουσιαστικά ζητήματα πολιτικής, στη σύνθεση της κυβέρνησης και στις κοινοβουλευτικές συμμαχίες.