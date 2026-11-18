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Αντιμέτωπη με νέες πιέσεις βρίσκεται η ελβετική τράπεζα Julius Baer, εξαιτίας αγωγής ύψους 20 εκατ. ελβετικών φράγκων (24 εκατ. δολαρίων), μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Ελβετίας να επικυρώσει την καταδίκη πρώην στελέχους της, το οποίο υπεξαίρεσε εκατομμύρια από δύο εύπορους πελάτες και χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να αγοράσει ένα πολυτελές γιοτ.

Ο Μπέντζαμιν Γκούζμαν, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Julius Baer, έχασε τις εφέσεις που είχε ασκήσει κατά των καταδικαστικών αποφάσεων για υπεξαίρεση και εγκληματική κακοδιαχείριση ενώπιον του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελβετίας.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αστικής δικαστικής διαμάχης σε βάρος της ελβετικής τράπεζας.

Οι Γκρέγκορι και Βέρα Μίρλας έχουν στραφεί νομικά κατά της Julius Baer από το 2022, έχοντας καταθέσει αγωγή στο Εμπορικό Δικαστήριο της Ζυρίχης.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα όσο εξετάζονταν οι εφέσεις στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης.

Το γιοτ που αγοράστηκε με χρήματα πελατών

Η υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει την αγορά ενός πολυτελούς γιοτ και τη μεταφορά εκατομμυρίων μέσω των συστημάτων πληρωμών της τράπεζας, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την έκταση της ευθύνης των ελβετικών τραπεζών να προστατεύουν τους πελάτες τους από απάτες που διαπράττονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους και από εξωτερικούς διαχειριστές περιουσίας.

Το αστικό δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί εάν η ίδια η Julius Baer φέρει ευθύνη για τις οικονομικές απώλειες.

Παρόμοιες υποθέσεις απάτης από στελέχη ιδιωτικής τραπεζικής έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε επιτυχείς αστικές αγωγές κατά των εργοδοτών τους, αν και η ευθύνη της τράπεζας πρέπει να αποδειχθεί ξεχωριστά.

Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Γκούζμαν χρησιμοποίησε 1,5 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς του ζεύγους Μίρλας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει εν μέρει την αγορά ενός γιοτ με την ονομασία «My Celtic Dawn», ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται στην τράπεζα.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο Γκούζμαν δημιούργησε εντολή πληρωμής με την ένδειξη «εκ μέρους ενός από τους πελάτες μας», παρότι το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια εντολή.

Τα ονόματα των Μίρλας έχουν αλλαχθεί στο δημοσίευμα, κατόπιν αιτήματος του ζευγαριού.

Οι μεταφορές εκατομμυρίων και το δάνειο από τη Julius Baer

Μετά την αποχώρησή του από την τράπεζα, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί ως ανεξάρτητος διαχειριστής περιουσίας, ο Γκούζμαν χρησιμοποίησε επιπλέον 8,775 εκατ. ελβετικά φράγκα από τα χρήματα του ζευγαριού για να αγοράσει μετοχές μιας εταιρείας με την επωνυμία Sunbay.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε εν μέρει μέσω δανείου Lombard ύψους 8,25 εκατ. ελβετικών φράγκων, το οποίο είχε χορηγήσει η Julius Baer.

Ο Γκούζμαν καταχώρισε τις μετοχές στο δικό του όνομα, αφήνοντας το ζευγάρι χωρίς νομικά εκτελεστή αξίωση επί της επένδυσης.

Σε μια άλλη συναλλαγή, μετέφερε 4 εκατ. ελβετικά φράγκα στον προσωπικό του λογαριασμό, αφού προηγουμένως είχε παραπλανήσει τους πελάτες του σχετικά με τον σκοπό της μεταφοράς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τις εφέσεις που είχαν υποβάλει ο Γκούζμαν και η πρώην σύζυγός του, διατηρώντας σε ισχύ την ποινή φυλάκισης τριών ετών, από τα οποία οι 18 μήνες πρέπει να εκτιθούν.

Η υπερασπιστική γραμμή της τράπεζας

Η Julius Baer αμφισβητεί ότι φέρει ευθύνη για τις απώλειες.

Στο πλαίσιο της αστικής διαδικασίας, η τράπεζα υποστήριξε ότι οι Μίρλας δεν παρακολουθούσαν επαρκώς τους λογαριασμούς τους επί σειρά ετών, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους του ζευγαριού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το ζευγάρι είχε δείξει ιδιαίτερα μεγάλη εμπιστοσύνη στον Γκούζμαν και υπέγραφε έγγραφα που εκείνος τους παρουσίαζε, χωρίς να τα εξετάζει προσεκτικά.

Ωστόσο, η απόφαση δεν εξέτασε το ζήτημα της ενδεχόμενης ευθύνης της ίδιας της Julius Baer.

Νέος δικαστικός πονοκέφαλος μετά το σκάνδαλο Signa

Η υπόθεση αποτελεί μία ακόμη νομική πρόκληση για τη Julius Baer, η οποία έχει περάσει χρόνια αντιμετωπίζοντας σκάνδαλα και αποτυχίες στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Πιο πρόσφατα, η τράπεζα υπέστη μεγάλες ζημίες από την κατάρρευση του αυστριακού ομίλου ακινήτων Signa.

Ο διευθύνων σύμβουλος Στέφαν Μπόλινγκερ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι, έχει επιχειρήσει να κλείσει τα ανοιχτά ζητήματα του παρελθόντος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανασυγκρότησης.

Οι μετοχές της Julius Baer έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο κατά το τελευταίο έτος, καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την τράπεζα έχει ανακάμψει.

Τον Σεπτέμβριο, η ελβετική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών Finma ολοκλήρωσε την τελευταία διαδικασία επιβολής εποπτικών μέτρων κατά της Julius Baer.

Η ρυθμιστική αρχή αναγνώρισε τις βελτιώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί υπό τη νέα διοίκηση, επιβάλλοντας ωστόσο πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Εκπρόσωπος των Μίρλας χαιρέτισε την απόφαση, έπειτα από χρόνια δικαστικών διαδικασιών, επισημαίνοντας ότι τρία ελβετικά δικαστήρια έχουν πλέον επιβεβαιώσει τι συνέβη στα χρήματα του ζευγαριού.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μένει ακόμη να φανεί εάν η τράπεζα στην οποία είχαν εμπιστευθεί τις αποταμιεύσεις τους θα «αναλάβει την ευθύνη για την απώλεια».