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Μια κυρία με χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, η Εύη Κωστάκη, είναι η εκλεκτή, για την αντικατάσταση του Οδυσσέα Αθανασίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Lamda Development. Όπως έγραφε από το πρωί η στήλη Dark Room, o κ. Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του CEO μετά από 17 χρόνια και αναμένεται να παραμείνει στον όμιλο σε διαφορετικό ρόλο. Μέχρι στιγμής η Lamda Development δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ωστόσο αναμένονται πολύ σύντομα oι επίσημες ανακοινώσεις.

Τι έγραφε νωρίτερα το Dark Room

Μετά από 17 χρόνια ο Οδ. Αθανασίου αποχωρεί από CEO της LAMDA

Η πρόσκληση -και ειδικά η ώρα, αλλά και η μέρα- που έφτασε χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία πυροδότησε τις φήμες που κυκλοφορούν στην αγορά ότι επίκεινται αλλαγές στη LAMDA Development. Του Αγίου Δημητρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 17:00 ο Οδυσσέας Αθανασίου έχει καλέσει τους δημοσιογράφους σε ‘’business update’’. Οι πληροφορίες είναι ότι ο επί 17 χρόνια διευθύνων σύμβουλος της LAMDA, Οδ. Αθανασίου, αποχωρεί από τη θέση του CEO. Κατά τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες δεν πρόκειται για «βελούδινο διαζύγιο» μεταξύ των δύο πλευρών καθώς θα παραμείνει στον όμιλο, σε έναν διαφορετικό ρόλο, που δεν θα περιορίζεται στα όρια ενός συμβούλου, δίπλα στη νέα διοίκηση της LAMDA.

Όσον αφορά τον αντικαταστάτη του οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για πρόσωπο-έκπληξη και συγκεκριμένα για μια κυρία από τον τραπεζικό τομέα, συνεργάτιδα του βασικού μετόχου. Ο Οδ. Αθανασίου είχε αναλάβει τα ηνία της LAMDA το 2009, με πρώτο μεγάλο στοίχημα την επιβίωση των τότε εμπορικών κέντρων του ομίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) εν μέσω της πολύ δύσκολης συγκυρίας που προκάλεσε η δημοσιονομική κρίση. Στη συνέχεια ακολούθησε ο διαγωνισμός για την έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το 2014, οι αδειοδοτήσεις και εν τέλει η κατασκευαστική εκκίνηση του project που ολοκληρώνει τώρα την πρώτη φάση.

Ποια είναι η Εύη Κωστάκη

Με μια διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και Ελβετία, και έχοντας φτάσει σε μία από τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις της ελβετικής τράπεζας Julius Baer, η Εύη Κωστάκη ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο επαγγελματικό της βήμα, αυτή τη φορά στην ελληνική αγορά.

Η έμπειρη τραπεζική και χρηματοοικονομική στέλεχος αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της Lamda Development, διαδεχόμενη τον Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει 17 χρόνια στην εταιρεία και έχει συνδέσει την παρουσία του με τη δυναμική ανάπτυξή της και, κυρίως, με τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό.

Η αλλαγή ηγεσίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά, με στόχο την ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση. Η πολυετής παρουσία του Οδυσσέα Αθανασίου και το εύρος των δραστηριοτήτων της Lamda Development καθιστούν αναγκαία μια περίοδο ενημέρωσης και προσαρμογής για τη νέα επικεφαλής, η οποία θα κληθεί να χαράξει τη δική της στρατηγική για την επόμενη ημέρα του ομίλου.

Οι σπουδές και τα πρώτα βήματα στις ΗΠΑ

Γεννημένη το 1976, η Εύη Κωστάκη είναι 50 ετών και διαθέτει ελληνική και αμερικανική υπηκοότητα, όπως προκύπτει από το επίσημο βιογραφικό της που έχει δημοσιεύσει η Julius Baer.

Το ακαδημαϊκό της υπόβαθρο συνδυάζει την οικονομική επιστήμη με τη δημόσια πολιτική. Από το 1993 έως το 1996 σπούδασε στο London School of Economics (LSE), αποκτώντας πτυχίο Οικονομικών (BSc Economics). Ακολούθησε η μετακίνησή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Πολιτική (Master in Public Policy) στο University of Chicago, την περίοδο 1997-1999.

Παράλληλα, διαθέτει την επαγγελματική πιστοποίηση Chartered Financial Analyst (CFA), έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο στον χώρο της επενδυτικής ανάλυσης και της διαχείρισης κεφαλαίων.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το 2000, όταν εντάχθηκε στη Mitchell Madison Group, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Junior Associate στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Την ίδια χρονιά μετακινήθηκε στη Morgan Stanley Asset Management, όπου ασχολήθηκε με τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων έως το 2001.

Επόμενος σταθμός ήταν η Merrill Lynch Investment Managers, στην οποία εργάστηκε από το 2001 έως το 2002 ως μέλος της ομάδας Global Strategy Group. Στη συνέχεια, από το 2002 μέχρι το 2005, δραστηριοποιήθηκε στη Webster Financial Corporation, στο Κονέκτικατ, με αντικείμενο τις επενδύσεις.

Τα πρώτα αυτά χρόνια τής επέτρεψαν να αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος, από τη δημιουργία και ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων έως τον εταιρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η διαδρομή σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Το 2005 αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα της, καθώς επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη θέση της επικεφαλής Επενδυτικής Στρατηγικής και Ανάλυσης στη Eurobank EFG. Παρέμεινε στον τραπεζικό όμιλο έως το 2007, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκομίσει από τη θητεία της στην αμερικανική αγορά.

Ακολούθησε η συνεργασία της με την Beltest Shipping Ltd., εταιρεία με έδρα την Αθήνα, όπου από το 2007 έως το 2009 εργάστηκε ως Portfolio Manager, με αντικείμενο τη διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου οικογενειακών κεφαλαίων (family office).

Το 2009 εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες στους τομείς Corporate Finance και Business Development. Η τετραετής παρουσία της, έως το 2013, συνέπεσε με μία από τις πλέον ταραχώδεις περιόδους για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η δημοσιονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στις τράπεζες άλλαζαν ριζικά το οικονομικό περιβάλλον.

Στην Εθνική απέκτησε πρόσθετη εμπειρία στην εταιρική χρηματοδότηση και την επιχειρηματική ανάπτυξη, πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της διαδρομή, αυτή τη φορά στην Ελβετία.

Η 13ετής πορεία στη Julius Baer και η άνοδος στην κορυφή

Το 2013 η Εύη Κωστάκη μετακινήθηκε στην Ελβετία, εντασσόμενη στη Julius Baer, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους στον τομέα της διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου.

Η εξέλιξή της στην τράπεζα υπήρξε σταδιακή, με διαδοχικές αναβαθμίσεις των αρμοδιοτήτων της και μετακινήσεις σε νευραλγικούς τομείς του ομίλου.

Αρχικά τοποθετήθηκε στη θέση Deputy Head Corporate Development & Strategy, την οποία διατήρησε έως το 2017, συμμετέχοντας στον εταιρικό σχεδιασμό και σε πρωτοβουλίες στρατηγικής ανάπτυξης.

Το 2017 πέρασε στον επενδυτικό βραχίονα της τράπεζας, αναλαμβάνοντας τις θέσεις Deputy Head Investment Management και Head Alternatives. Μέχρι το 2019 είχε την ευκαιρία να διευρύνει την εμπειρία της στη διαχείριση επενδύσεων και ιδιαίτερα στον τομέα των εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων.

Η επόμενη σημαντική εξέλιξη ήρθε το 2020, όταν ανέλαβε καθήκοντα Deputy Chief Financial Officer (αναπληρώτριας οικονομικής διευθύντριας), προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για την ανάληψη ενός από τους σημαντικότερους ρόλους στη διοικητική πυραμίδα της Julius Baer.

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, ο ελβετικός όμιλος ανακοίνωσε την επιλογή της ως διαδόχου του Dieter Enkelmann στη θέση της Group Chief Financial Officer (CFO), με την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της να πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2022.

Με την προαγωγή της, η Κωστάκη εξασφάλισε παράλληλα μια θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Julius Baer, συμμετέχοντας πλέον στις αποφάσεις της ανώτατης διοίκησης.

Από τη θέση της Group CFO είχε την ευθύνη της οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης του τραπεζικού ομίλου, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και αυξημένων απαιτήσεων από τις εποπτικές αρχές.

Η θητεία της συνέπεσε και με σημαντικές προκλήσεις για τη Julius Baer, ιδιαίτερα στον τομέα της πιστωτικής διαχείρισης, οι οποίες οδήγησαν τον οργανισμό σε αλλαγές της διοικητικής του δομής.

Η αποχώρηση από τη Julius Baer και το μήνυμα για την επιστροφή στην Ελλάδα

Στις 10 Απριλίου 2026, η Julius Baer ανακοίνωσε επισήμως ότι η Εύη Κωστάκη επρόκειτο να αποχωρήσει από τον όμιλο, προκειμένου να αναλάβει μια νέα διεθνή ηγετική θέση.

Στην ανακοίνωση της τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος Stefan Bollinger εξήρε τη συνεισφορά της στον μετασχηματισμό της οικονομικής λειτουργίας και στη συνολική ανάπτυξη του οργανισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της οικονομικής διεύθυνσης.

Τον Ιούλιο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι τη θέση της θα αναλάμβανε ο Peter (Pete) Burrill, με ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του τη 17η Αυγούστου 2026, υπό την προϋπόθεση της απαραίτητης εποπτικής έγκρισης.

Η ίδια, σε ανάρτησή της στο LinkedIn, έκανε τον απολογισμό της δεκατριετούς παρουσίας της στη Julius Baer, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τους συνεργάτες, τη διοίκηση και την οικογένειά της για τη στήριξη που της παρείχαν.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά της στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. «My next step takes me back to my roots in Greece», έγραψε χαρακτηριστικά, προαναγγέλλοντας ότι το επόμενο βήμα στην καριέρα της θα τη φέρει πίσω στις ρίζες της, στην Ελλάδα.

Παρότι τότε δεν είχε κατονομάσει τον επόμενο επαγγελματικό της σταθμό, το μήνυμα αυτό αποκτά πλέον διαφορετική βαρύτητα ενόψει της ανάληψης της διοίκησης της Lamda Development.

Η παρουσία στα διοικητικά συμβούλια και η εμπειρία πέρα από τις τράπεζες

Η επαγγελματική δραστηριότητα της Εύης Κωστάκη δεν περιορίζεται στις εκτελεστικές θέσεις που έχει αναλάβει στον τραπεζικό και επενδυτικό κλάδο, καθώς περιλαμβάνει και συμμετοχές σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η Titan America, στην οποία καταγράφεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου. Πρόκειται για μια παρουσία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά μια βιομηχανική επιχείρηση με ισχυρή δραστηριότητα στην αμερικανική αγορά, διευρύνοντας το πεδίο εμπειρίας της πέρα από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής βάσης δεδομένων MarketScreener, από το 2020 καταγράφεται συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ελβετικής AMINA Bank AG, πρώην SEBA Bank, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Παλαιότερο δημοσίευμα του Finance Magnates, τον Δεκέμβριο του 2021, έκανε επίσης αναφορά στη συμμετοχή της στα διοικητικά συμβούλια των Three Rock Capital και NSC Asesores, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι συγκεκριμένες ιδιότητες εξακολουθούν να διατηρούνται.