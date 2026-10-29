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Τραγωδία σημειώθηκε στην Καππαδοκία της Τουρκίας πριν από λίγη ώρα, όταν ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «νεραϊδοκαμινάδες», κατέρρευσε στην είσοδο του υπαίθριου μουσείου Γκιόρεμε. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, από την κατάρρευση υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Στις πρώτες αναφορές, ο κυβερνήτης της περιοχής έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και έναν τραυματία. «Ανακτήσαμε τις σορούς δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους λόγω πτώσης βράχων που προκλήθηκε από κατολίσθηση. Μεταφέραμε έναν τραυματία στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στον τόπο του συμβάντος» είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο έχουν αποσταλεί πολυάριθμες ομάδες διασωστών και ασθενοφόρα, ενώ οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να σημειωθεί, ότι δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Η κατάρρευση σημειώθηκε σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας, καθώς η 29η Οκτωβρίου είναι εθνική αργία στην Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya) Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. https://t.co/74dqJkroWQ — ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026

Πολλοί πολίτες είχαν επιλέξει να αξιοποιήσουν την αργία πραγματοποιώντας εκδρομή στην Καππαδοκία, με το υπαίθριο μουσείο Γκιόρεμε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής.

Οι χαρακτηριστικοί βραχώδεις σχηματισμοί της Καππαδοκίας, γνωστοί ως «νεραϊδοκαμινάδες», δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση ηφαιστειακών πετρωμάτων στη διάρκεια χιλιάδων ετών.

Το Γκιόρεμε είναι διεθνώς γνωστό για τους σχηματισμούς αυτούς, καθώς και για τις ιστορικές εκκλησίες και τα μοναστήρια που έχουν λαξευτεί στους βράχους. Η περιοχή περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.