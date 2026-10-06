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Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα ότι οι συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο μετά από περισσότερους από επτά μήνες πολέμου.

«Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων μερών, συνεχίζονται μέσω του Κατάρ και των περιφερειακών εταίρων του», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα ο Ιμπραήμ αλ Χάσμι, αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

«Η κλίμακα αυτής της σύγκρουσης και το μεγάλο τίμημα που πληρώνει ο κόσμος, μας υποχρεώνουν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να την τερματίσουμε αμέσως με μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Επτά και πλέον μήνες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μοιάζουν να έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο.

Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, παρά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης τον Ιούνιο, και παρά τις έμμεσες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν να βρίσκονται σε σύγκρουση για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανταλλάσσοντας συχνά απειλές και επιθέσεις.

Στο πεδίο, παρατηρείται σχετική αποκλιμάκωση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και πλοία μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο στα Στενά του Ορμούζ.

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