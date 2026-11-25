Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περισσότερους από 3,3 τόνους μεθαμφεταμίνης κατάσχεσε το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό από δεξαμενόπλοιο που έπλεε χωρίς σημαία στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση επιτήρησης και αναχαίτισης, σύμφωνα με ανακοίνωση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.

Το πλοίο αναχαιτίστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ύστερα από αρκετές εβδομάδες παρακολούθησης των κινήσεών του, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από κέντρα ναυτιλιακών πληροφοριών στη Γαλλική Πολυνησία και τη Νέα Καληδονία, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Ομάδα νηοψίας από γαλλική φρεγάτα επιβιβάστηκε στο δεξαμενόπλοιο και ανέλαβε τον έλεγχό του, προχωρώντας στην κατάσχεση της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Σημαντική ήταν και η εναέρια υποστήριξη της επιχείρησης. Συμμετείχαν το ελικόπτερο της γαλλικής φρεγάτας, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 της Γαλλίας, καθώς και αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση ανέδειξε τη συνεργασία των γαλλικών και αμερικανικών αρχών στην παρακολούθηση ύποπτων πλοίων και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό.