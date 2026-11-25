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Μια προσωρινή πολιτική ανάσα εξασφάλισε η κυβέρνηση μειοψηφίας της Γαλλίας, καθώς η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε αργά το βράδυ της Τρίτης τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2026, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Η ψηφοφορία έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την πορεία του δημόσιου χρέους και τις δυσκολίες περιορισμού του ελλείμματος.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 135 ψήφους υπέρ και 64 κατά, ενώ 89 βουλευτές της αντιπολίτευσης επέλεξαν την αποχή, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να ξεπεράσει ένα ακόμη κοινοβουλευτικό εμπόδιο.

Ωστόσο, η έγκριση δεν αναιρεί τις σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Αντιθέτως, ο νέος προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα διαμορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ το 2026, αντί να περιοριστεί στο 5% που είχε αρχικά θέσει ως στόχο η κυβέρνηση.

Πρόσθετες δαπάνες για αγρότες, άμυνα και εκπαίδευση

Υπό κανονικές συνθήκες, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αποτελεί μια διαδικασία περισσότερο τυπικού χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει περιορισμένες προσαρμογές για το κλείσιμο των δημόσιων λογαριασμών.

Αυτή τη φορά, όμως, εξελίχθηκε σε μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης.

Η αντιπολίτευση αντιδρά στις προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες και να αυξήσει τη φορολογία το 2027, την ώρα που η κοινωνική πίεση για πρόσθετα μέτρα στήριξης παραμένει έντονη.

Στο νομοσχέδιο για το 2026 η κυβέρνηση ενσωμάτωσε νέες δεσμεύσεις δαπανών για τους αγρότες, την εθνική άμυνα, τα σχολεία και τα υπερπόντια εδάφη της Γαλλίας.

Οι πρόσθετες παρεμβάσεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ελλείμματος σε υψηλότερα επίπεδα από τον αρχικό στόχο.

«Είναι πολύ καλά νέα για τους αγρότες μας, τα υπερπόντια εδάφη μας, τους νέους και τις ένοπλες δυνάμεις μας», δήλωσε ο υπουργός Προϋπολογισμού, Νταβίντ Αμιέλ, μετά την ψηφοφορία.

«Ο συμβιβασμός μεταξύ των βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας δείχνει ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Το έλλειμμα στο 5,4% και οι πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα

Η αδυναμία ουσιαστικού περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανησυχίας για τους επενδυτές.

Οι επαναλαμβανόμενες πολιτικές συγκρούσεις γύρω από τη δημοσιονομική προσαρμογή έχουν ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους της Γαλλίας.

Η αβεβαιότητα έχει ήδη αποτυπωθεί στην αγορά κρατικών ομολόγων, όπου οι πωλήσεις γαλλικών τίτλων οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων.

Τον προηγούμενο μήνα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύθηκε κοντά στις 175 μονάδες βάσης, σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Το συγκεκριμένο spread αποτελεί βασικό δείκτη του πρόσθετου κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικά ομόλογα αντί των γερμανικών.

Η διεύρυνσή του υποδηλώνει αυξημένο κόστος δανεισμού για το γαλλικό Δημόσιο και μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα απέναντι στις προοπτικές των δημόσιων οικονομικών.

Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει δύσκολη και για το 2027, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να πετύχει τον στόχο για έλλειμμα 5% του ΑΕΠ.

Η μεγάλη μάχη για τον προϋπολογισμό του 2027

Η έγκριση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού δεν αποτελεί παρά μια προσωρινή επιτυχία για την κυβέρνηση.

Η ουσιαστική αναμέτρηση αναμένεται τον Δεκέμβριο, όταν το βασικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2027 θα επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση.

Σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό του 2026, η έγκριση του νέου νομοσχεδίου θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, δεδομένου του κατακερματισμένου κοινοβουλευτικού τοπίου και της απουσίας κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η πολιτική συγκυρία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι απομένουν μόλις πέντε μήνες έως τις προεδρικές εκλογές, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Σε επιστολή του προς τους βουλευτές τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανέφερε ότι το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτωβρίου, θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και νέες δαπάνες για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την αντιμετώπιση των αιτημάτων που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες για το κόστος ζωής.

Η προσπάθεια εξισορρόπησης αυτών των αντικρουόμενων αναγκών αποτελεί την κεντρική πρόκληση για τη γαλλική κυβέρνηση.

Το άρθρο 49.3 και ο κίνδυνος πρότασης δυσπιστίας

Χωρίς να διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταφύγει στο άρθρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για την έγκριση δημοσιονομικών νομοσχεδίων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στην κυβέρνηση να προωθήσει ένα νομοσχέδιο χωρίς την κανονική τελική ψηφοφορία επί του κειμένου.

Ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό πολιτικό κίνδυνο: η αντιπολίτευση μπορεί να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας και, εφόσον αυτή συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, να προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης.

Με δεδομένες τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, η ενεργοποίηση του άρθρου 49.3 ενδέχεται να μετατρέψει τη δημοσιονομική διαπραγμάτευση σε νέα κυβερνητική κρίση.

Το εναλλακτικό σενάριο του προεδρικού διατάγματος

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση εκτιμήσει ότι δεν μπορεί να εγκρίνει τον προϋπολογισμό ούτε μέσω του άρθρου 49.3, υπουργοί έχουν αφήσει ανοιχτό ένα ακόμη ενδεχόμενο.

Πρόκειται για τη χρήση μιας έκτακτης εκτελεστικής πράξης, γνωστής ως «ordonnance», μια διαδικασία που δεν έχει δοκιμαστεί στην προκειμένη περίπτωση.

Η επιλογή αυτή θα επέτρεπε στην εκτελεστική εξουσία να εφαρμόσει τον προϋπολογισμό χωρίς να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική συμφωνία.

Ωστόσο, συνοδεύεται από ένα σημαντικό μειονέκτημα.

Θα εφαρμοζόταν το αρχικό σχέδιο προϋπολογισμού, χωρίς τις αλλαγές που ο ίδιος ο Λεκορνί έχει χαρακτηρίσει απαραίτητες για τον περιορισμό του ελλείμματος και την κάλυψη των πρόσθετων κοινωνικών και οικονομικών αναγκών.

Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να βρεθεί με έναν προϋπολογισμό που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό και πολιτικό σχεδιασμό της.

Η Γαλλία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: να εξασφαλίσει πολιτικούς συμβιβασμούς που θα επιτρέψουν την έγκριση νέων μέτρων ή να προχωρήσει σε συνταγματικές διαδικασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω πολιτική αστάθεια.

Η ψήφιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του 2026 προσφέρει χρόνο στην κυβέρνηση, αλλά δεν επιλύει το βασικό πρόβλημα: πώς θα περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα χωρίς να χαθεί η ήδη εύθραυστη κοινοβουλευτική στήριξη.