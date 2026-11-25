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Πολλά δρομολόγια των τρένων της Eurostar ανάμεσα στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ακυρώθηκαν εξαιτίας της αιφνιδιαστικής απεργίας που κήρυξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εν μέσω μισθολογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με πηγή της Eurostar, οργή έχει προκαλέσει και η οργάνωση πολυδάπανης αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης σήμερα σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου προς τιμήν της διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας που αποχώρησε στις αρχές του Νοεμβρίου.

«Οι σημερινές ακυρώσεις (δρομολογίων) οφείλονται σε μία αιφνιδιαστική απεργία», γράφει η Eurostar μέσω του Χ.

Η Eurostar καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις απευθείας με την εταιρεία «που παραμένει ανοικτή και διατεθειμένη να συνεχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Η απεργία πραγματοποιείται την ώρα που «μισθολογικές διαπραγματεύσεις» διεξάγονται ανάμεσα στα συνδικάτα και την σιδηροδρομική εταιρεία, δήλωσε εσωτερική πηγή. Αλλά το βασικό είναι η οργάνωση σήμερα το βράδυ αποχαιρετιστήριου πάρτι με την συμμετοχή 420 καλεσμένων σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου για την αποχώρηση της Γκουέντολιν Καζνάβ που έχει προκαλέσει οργή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιβάτες των οποίων το δρομολόγιο ακυρώθηκε μπορούν να μεταβάλουν την ημερομηνία του ταξιδιού τους ή να τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, διευκρινίζει η Eurostar που ζητά συγγνώμη από τους πελάτες της.

Εκτός του δρομολογίου που συνδέει το Παρίσι με το Λονδίνο μέσω της σήραγγας της Μάγχης, που εγκαινιάσθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1994, η Eurostar, θυγατρική στο 55,75 % της SNCF Voyageurs, εξυπηρετεί επίσης προορισμούς στο Βέλγιο, την Ολλανδία και την Γερμανία, όπου επίσης ορισμένα δρομολόγια σημειώνουν καθυστερήσεις.