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Η βιαστική απόπειρα διόρθωσης σε ευπάθειες λογισμικού που εντοπίζονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από το πρόσφατο κύμα τεχνολογικών προβλημάτων στις ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ευαλωτότητα κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων και ειδικών στην κυβερνοασφάλεια.

Την τελευταία εβδομάδα, υπολογιστικά συστήματα και διαδικτυακές υπηρεσίες οργανισμών, μεταξύ των οποίων η Microsoft, η JPMorgan, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), ακόμη και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA), τέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας εκτεταμένες αναταράξεις.

Εν μέσω εικασιών περί κυβερνοτρομοκρατίας, ο Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της αμερικανικής Γερουσίας, υποστήριξε ότι οι διακοπές λειτουργίας πιθανότατα προκλήθηκαν από την προσπάθεια των οργανισμών να διορθώσουν με μεγάλη ταχύτητα σφάλματα στο λογισμικό τους.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα περιστατικά αυτά είναι αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης, ξένης παρέμβασης ή κάποιας συντονισμένης ενέργειας», δήλωσε.

«Αντίθετα, αυτό που φαίνεται να συμβαίνει είναι συνέπεια της ταχύτητας με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας», πρόσθεσε.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν μεταμορφώσει τη διαδικασία εντοπισμού ευπαθειών, καθώς μπορούν να αναλύουν τεράστιους όγκους κώδικα με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και να εντοπίζουν σφάλματα και λύσεις πολύ γρηγορότερα από οποιονδήποτε άνθρωπο.

Η εξέλιξη αυτή έχει πυροδοτήσει μια κούρσα εξοπλισμών στον κυβερνοχώρο, καθώς οι οργανισμοί προσπαθούν να εντοπίσουν και να διορθώσουν τις ευπάθειες προτού αυτές αξιοποιηθούν από χάκερ.

Σύμφωνα με τον Γουόρνερ, οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης ασκούν «τεράστια πίεση σε επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες να διορθώνουν αμέσως αυτές τις ευπάθειες, συχνά όλες ταυτόχρονα».

Η προσπάθεια αυτή, όπως εξήγησε, προκαλεί «τεράστια επιβάρυνση σε συστήματα που δεν σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται σε έναν τόσο γρήγορο ρυθμό αλλαγών».

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα περιστατικά αφορά στην ίδια την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), η οποία φαίνεται ότι δεν κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες.

Την Τρίτη, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία ειδικεύεται μεταξύ άλλων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αντιμετώπισε διακοπή λειτουργίας που συνδεόταν με ένα απόρρητο εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών.

Σε ανακοίνωσή της, η NSA ανέφερε ότι αντιμετώπισε «προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών τακτικής συντήρησης». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι, παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα εσωτερικά συστήματα, οι κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητές της παραμένουν πλήρως λειτουργικές.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη εβδομάδα, σοβαρή δυσλειτουργία σε συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τουλάχιστον 70 χωρών, καθώς οι υπηρεσίες Microsoft 365 αντιμετώπισαν προβλήματα για σχεδόν 24 ώρες.

Ακολούθησε, την Παρασκευή, σοβαρό περιστατικό στο αμερικανικό δίκτυο αερομεταφορών, όταν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέστειλε τις πτήσεις σε ολόκληρο το δίκτυο των ΗΠΑ, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, «ο παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμός της παρουσίασε αστάθεια».

Επιπρόσθετα τη Δευτέρα, ένα σφάλμα λογισμικού στη Chase Bank είχε ως αποτέλεσμα πελάτες αρκετών αμερικανικών τραπεζών, ξεκινώντας από την JPMorgan Chase, να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες τους.