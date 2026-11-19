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Σε τροχιά σταθεροποίησης κινείται το πετρέλαιο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης να διατηρεί την αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας.

Το Brent κινείται λίγο πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, μετά την υποχώρηση της Τετάρτης, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 83 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει σχέδια για νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να τον πιέζει να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική επιχείρηση διάρκειας τεσσάρων έως επτά ημερών.

Πτώση άνω του 20% τον Νοέμβριο, αλλά παραμένει ο κίνδυνος ανάφλεξης

Παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το Brent έχει υποχωρήσει περισσότερο από 20% από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει και ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής την επανάληψη μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται νέα έξαρση συγκρούσεων χαμηλότερης έντασης στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο όπου η βελτίωση της προσφοράς είναι αρκετή για να επισκιάσει τις στρατιωτικές εξάρσεις στην περιοχή», δήλωσε η Φλόρενς Σμιτ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια ενέργειας της Rabobank.

Όπως εξήγησε, παρότι οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν βελτιωθεί, τα πλοία εξακολουθούν να δέχονται επιθέσεις, ενώ ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου σχέδια για εκτεταμένα πλήγματα στο Ιράν.

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης και οι κινήσεις των αμερικανικών αεροπλανοφόρων

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επανέλαβε την προειδοποίησή της προς τις γειτονικές χώρες να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, μια τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε «πράξη επιθετικότητας» και θα παρείχε στο Ιράν το δικαίωμα να λάβει «αμυντικά μέτρα».

Στο στρατιωτικό πεδίο, μία από τις τρεις αμερικανικές ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων που συμμετέχουν στον αποκλεισμό του Ιράν αποχώρησε από τον Περσικό Κόλπο και πιθανότατα επιστρέφει στην Ιαπωνία, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η εξέλιξη ακολούθησε την άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου Theodore Roosevelt τη Δευτέρα.

Στο επίκεντρο η τριμερής Τραμπ, Σι και Πούτιν στην Κίνα

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές παρακολουθούν και τη Σύνοδο Κορυφής της APEC στη Σενζέν της Κίνας, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί αργότερα την Πέμπτη με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η συνάντηση των τριών ηγετών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει από τους δύο ομολόγους του βοήθεια για τον πόλεμο με το Ιράν.

Η Κίνα αυξάνει τις εισαγωγές πετρελαίου

Στο μέτωπο της ζήτησης, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, κυρίως λόγω της ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης των κινεζικών εισαγωγών.

Οι χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου ενθαρρύνουν τα διυλιστήρια της Κίνας να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ποσοστώσεις εισαγωγών και να προχωρήσουν σε αναπλήρωση των αποθεμάτων τους.

Οι εταιρείες ανάλυσης ενεργειακών αγορών Energy Aspects, FGE NexantECA και Rystad Energy αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους για τις εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Οι νέες εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 9,8 εκατ. και 10,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, υποδηλώνοντας ισχυρότερη ζήτηση από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα αμερικανικά αποθέματα και η πίεση από το δολάριο

Η αγορά πετρελαίου δέχθηκε πιέσεις την Τετάρτη, μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων για τα αμερικανικά αποθέματα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 3,4 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ άνοδο κατέγραψαν και τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων.

Η εξέλιξη συνέπεσε με γενικευμένη υποχώρηση στις αγορές εμπορευμάτων, καθώς το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε, καθιστώντας ακριβότερες τις πρώτες ύλες που τιμολογούνται στο αμερικανικό νόμισμα για τους αγοραστές άλλων χωρών.

Πρόσθετος παράγοντας πίεσης είναι η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι της Fed συμφώνησαν ότι πιθανότατα θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Μάλιστα, δύο αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι θα μπορούσε να δικαιολογείται αύξηση μεγαλύτερη των 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING, σημείωσε ότι η ενίσχυση του δολαρίου και η πιο επιθετική ρητορική των αξιωματούχων της Fed έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις σε ολόκληρη την αγορά εμπορευμάτων, από τις οποίες δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει το πετρέλαιο.

«Παρότι η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών δικαιολογεί την υποχώρηση των τιμών, εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι για την προσφορά στην αγορά, όσον αφορά στον Περσικό Κόλπο», επισήμανε.