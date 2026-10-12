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Απάντηση στις καταγγελίες του Έρικ Ντίτερς δίνει μέσω των δικηγόρων της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλήψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά για υπηρεσίες που του είχε παράσχει προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Στην ανακοίνωσή τους, οι δικηγόροι Τζέσι Μπινάλ και Ντέιβιντ Μ. Σουάρτς αναφέρουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια και γνωστοποιούν ότι εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές ενέργειες για την είσπραξη του ποσού, καθώς και για ενδεχόμενες πρόσθετες αξιώσεις.

Στον πυρήνα της απάντησης βρίσκεται ο ισχυρισμός ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της Γκιλφόιλ αφορούν αποκλειστικά ομιλίες και συμβουλευτική εργασία του 2024 και των αρχών του 2025. Οι νομικοί της εκπρόσωποι απορρίπτουν την περιγραφή της υπόθεσης ως «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αίτημα εξόφλησης ήδη παρασχεθείσας εργασίας. Όπως σημειώνουν, ενόψει της μετάβασής της από τον ιδιωτικό τομέα στη δημόσια υπηρεσία, η Γκιλφόιλ επιχείρησε να τακτοποιήσει τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της.

Η σύμβαση των 200.000 δολαρίων και το ανεξόφλητο υπόλοιπο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ντίτερς είχε προσλάβει την Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες, κατά τους δικηγόρους της, αξιοποιούσε για την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για τη θέση του κυβερνήτη και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε σύμβαση με το πρακτορείο που είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει τις αμοιβές της. Η συμφωνία προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, με προθεσμία πληρωμής την 31η Μαΐου του ίδιου έτους.

Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Για τη συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επικαλούνται τρίτο πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, ήταν παρόν και την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως. Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Ντίτερς δεν τήρησε την προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια κατέβαλλε επί μήνες επιμέρους ποσά, χωρίς να προχωρήσει στην πλήρη εξόφληση.

Η πλευρά της πρέσβειρας επικαλείται ακόμη γραπτά μηνύματά του, στα οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους, απέδιδε τις καθυστερήσεις στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους νομικούς του συμβούλους, ενώ περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Το ποσό που παραμένει ανεξόφλητο για το σύνολο των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται, κατά την ανακοίνωση, σε περίπου 150.000 δολάρια.

Η αναφορά στην πρόταση του ενός εκατομμυρίου

Ξεχωριστό σκέλος της απάντησης αφορά πρόταση την οποία, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της Γκιλφόιλ, ο ίδιος ο Ντίτερς έχει περιγράψει σε δημοσιογράφους. Όπως αναφέρουν, της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και την προβολή ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι δικηγόροι δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η Γκιλφόιλ αρνήθηκε την πρόταση.

Παράλληλα, του αποδίδουν δήλωση ότι είχε πληρώσει περισσότερα χρήματα για τις ομιλίες της απ’ όσα θεωρούσε ότι έπρεπε, επειδή επιδίωκε να καλλιεργήσει τη σχέση του με τον κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις συγκεκριμένες αναφορές ως στοιχεία που αντικρούουν τις καταγγελίες του. Πρόκειται για τη θέση της πλευράς Γκιλφόιλ, η οποία επικαλείται σύμβαση, μηνύματα και ένορκη επιβεβαίωση, χωρίς αυτά τα έγγραφα να περιλαμβάνονται στο κείμενο της δήλωσης.

Τι απαντά για τα ιδιωτικά αεροσκάφη

Οι δικηγόροι της πρέσβειρας απορρίπτουν ως παραπλανητικά και τα δημοσιεύματα για τις μετακινήσεις της. Υποστηρίζουν ότι, πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η Γκιλφόιλ ζήτησε και έλαβε οδηγίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τις οποίες ακολούθησε, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις.

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