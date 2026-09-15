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Η πτώση των επενδύσεων στην Κίνα επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, ενώ η ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων επιβραδύνθηκε περαιτέρω, αυξάνοντας τις πιέσεις προς το Πεκίνο για νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας. Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, την ώρα που οι κινεζικές αρχές προειδοποιούν για έντονη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην εγχώρια αγορά.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,4% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας (NBS). Ο ρυθμός ήταν χαμηλότερος από το 0,6% του Ιουλίου και υπολείπεται της μέσης πρόβλεψης των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 0,8%.

Καλύτερη εικόνα παρουσίασε η βιομηχανία. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2% τον Αύγουστο, επιταχύνοντας αισθητά από το 4,5% του Ιουλίου και ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 4,8%.

Αντίθετα, η εικόνα στις επενδύσεις παρέμεινε ιδιαίτερα αδύναμη. Στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για δείκτη που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις επενδύσεις σε ακίνητα και υποδομές. Η πτώση διευρύνθηκε από το 6,7% που είχε καταγραφεί την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, ευθυγραμμιζόμενη με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές αυξήθηκε στο 5,3% τον Αύγουστο, από 5,2% τον Ιούλιο, παραμένοντας πάντως αμετάβλητο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο εκπρόσωπος της NBS, Φου Λινγκχούι, απέδωσε την αύξηση της ανεργίας στην περίοδο αποφοίτησης των νέων, επισημαίνοντας παράλληλα τη σταθερότητα της απασχόλησης στη μεταποίηση, τις θετικές προοπτικές για τις θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο και την ανάπτυξη στους τομείς φιλοξενίας και εστίασης.

«Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον έχουν ενταθεί», ανέφερε η στατιστική υπηρεσία, προειδοποιώντας για «έντονη» ανισορροπία μεταξύ «ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης» στο εσωτερικό της χώρας. Πρόσθεσε ότι ορισμένες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες.

Η NBS ζήτησε την ενίσχυση των προσαρμογών στη μακροοικονομική πολιτική και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, παράλληλα με την προώθηση της βιομηχανικής αναβάθμισης με επίκεντρο την καινοτομία.

Η οικονομία της Κίνας, η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, αναπτύχθηκε κατά 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, καταγράφοντας τον ασθενέστερο ρυθμό των τελευταίων άνω των τριών ετών. Παρ’ όλα αυτά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει ένα επιθετικότερο πακέτο τόνωσης, προτιμώντας σταδιακά και στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης.

Απομακρύνεται από τον στόχο

«Η αγορά περιμένει η δημοσιονομική πολιτική να γίνει περισσότερο υποστηρικτική στο τρίτο τρίμηνο», δήλωσε ο Ζιγουέι Ζανγκ, πρόεδρος της Pinpoint Asset Management. Όπως εκτίμησε, η κινεζική οικονομία θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει καθοδικούς κινδύνους, καθώς απαιτείται χρόνος μέχρι να γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής στήριξης.

Το Πεκίνο έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις εκδόσεις κρατικών ομολόγων και έχει διευρύνει τις επιδοτήσεις επιτοκίων δανείων προς μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, η κεντρική τράπεζα έχει δεσμευτεί για μεγαλύτερη στήριξη της οικονομίας, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει σαφές σήμα για μείωση των επιτοκίων.

Οι προσπάθειες για ενίσχυση της ζήτησης νέου δανεισμού δεν έχουν, πάντως, αποδώσει τα αναμενόμενα. Η πιστωτική επέκταση τον Αύγουστο υπολείφθηκε σημαντικά των προβλέψεων, καθώς η χρηματοδότηση μέσω κρατικών ομολόγων δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την υποτονική ζήτηση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα νέα τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν μόλις κατά 60 δισ. γουάν (8,95 δισ. δολάρια), έναντι πρόβλεψης περίπου 400 δισ. γουάν και 590 δισ. γουάν έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των συνολικών εκκρεμών δανείων επιβραδύνθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 4,9%.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι η κινεζική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 4,3% στο τρίτο τρίμηνο, γεγονός που δημιουργεί καθοδικούς κινδύνους για την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 4,7% στο σύνολο του έτους και απομακρύνει την οικονομία από τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη μεταξύ 4,5% και 5%.

Η αδύναμη κατανάλωση και η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγαλύτερα βαρίδια για την ανάπτυξη, παρά τη θετική συμβολή των εξαγωγών και της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Ομάδα οικονομολόγων της ANZ Research, με επικεφαλής τον οικονομολόγο για την Κίνα Ρέιμοντ Γιουνγκ, εκτίμησε ότι ο Σεπτέμβριος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό «παράθυρο» για παρεμβάσεις που θα αναζωογονήσουν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη πριν από τις αργίες της «Χρυσής Εβδομάδας» τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τους ίδιους, απαιτείται μεγαλύτερη δημοσιονομική στήριξη, αν και μια μείωση του βασικού επιτοκίου πολιτικής εξακολουθεί να θεωρείται απίθανη.

Οι αναλυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι το Πεκίνο δύσκολα θα προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων τόνωσης όσο η ανάπτυξη των εξαγωγών παραμένει αρκετά ισχυρή ώστε να κρατήσει την οικονομία εντός της επιδιωκόμενης περιοχής ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη έχει ενισχύσει τη ζήτηση για κινεζικούς ημιαγωγούς και τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας έχουν επίσης λειτουργήσει ως πρόσθετο «μαξιλάρι» απέναντι στην εκτίναξη των ενεργειακών τιμών, επιτρέποντας στον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού παγκοσμίως να περιορίσει τις αγορές πετρελαίου.

Παράλληλα, ο επίσημος δείκτης PMI για τη μεταποίηση έδειξε ότι οι νέες παραγγελίες και η παραγωγή επέστρεψαν σε τροχιά ανάπτυξης τον Αύγουστο, μετά τη συρρίκνωση που είχαν καταγράψει τον Ιούλιο.

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