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Στη σκιά μιας νέας κλιμάκωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον συμφωνία με το Ιράν, την ώρα που δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, πιθανότατα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Νομίζω ότι η συμφωνία δεν είναι πραγματικά κάτι που θέλω να κάνω, αλλά εκείνοι είναι διατεθειμένοι να μας προσφέρουν οτιδήποτε για να σταματήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση με υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για μια πιθανή συμφωνία, «τα πηγαίνει πολύ καλά».

Στο τραπέζι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε την Τετάρτη το NBC News, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις.

Νωρίτερα, το Axios είχε αναφέρει ότι μια πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών θα μπορούσε να περιλαμβάνει «μαζικούς βομβαρδισμούς» ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και πυρηνικών στόχων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει και την έκβαση των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος διαβίωσης, που επιβαρύνεται μεταξύ άλλων από την άνοδο των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ.

Η αντιπαράθεση για το ποιος ελέγχει το Ιράν

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ουάσιγκτον στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ήταν ότι κανείς δεν γνώριζε ποιος πραγματικά κυβερνά το Ιράν.

Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι «το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο». Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, αναφέρθηκε στις «αντιφατικές θέσεις και τα αντικρουόμενα μηνύματα» που, όπως είπε, εκπέμπουν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Παραμένει σε υψηλά επίπεδα το πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, παρά την ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή σε επίπεδα κοντά σε εκείνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Οι συνολικές ποσότητες αργού που εξέρχονται από τον Κόλπο, εξαιρουμένου του Ιράν, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέρχονται περίπου στα προπολεμικά επίπεδα των 18,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

«Η ομαλοποίηση πλέον δεν χρειάζεται να περιμένει μια συμφωνία», δήλωσε ο Ματ Ράιτ, επικεφαλής αναλυτής ναυτιλιακών μεταφορών στην Kpler. Ο ίδιος εκτιμά ότι, όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, η επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι «βραδύτερη και άνιση», με τη διακίνηση να αποκαθίσταται σταδιακά μέσω προσαρμογών στη λειτουργία της αγοράς και όχι ως αποτέλεσμα κάποιας διπλωματικής συμφωνίας.

Ενδεικτικά, σήμερα το Brent ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν εντείνουν την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, διεθνούς σημείου αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύονται κατά 3,76%, στα 104,03 δολάρια το βαρέλι.

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