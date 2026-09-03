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Η παγκόσμια προσπάθεια να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου φαίνεται να έχει αποτύχει, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP), η οποία προειδοποιεί ότι το κρίσιμο όριο αναμένεται να ξεπεραστεί «μέσα σε λίγα χρόνια».

«Η ανθρωπότητα προσπερνά με ταχύτητα το όριο που πρέπει να τηρηθεί για να αποφευχθεί μια κλιματική καταστροφή», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των προσπαθειών περιορισμού των εκπομπών.

Η νέα έκθεση χαρακτηρίζεται από επιστήμονες ως μία από τις πιο απαισιόδοξες αξιολογήσεις του ΟΗΕ για την πορεία του κλίματος. Όπως σχολίασε ο Άντριου Γουίβερ του Πανεπιστημίου της Βικτώρια, η ανάλυση αποτυπώνει «απόγνωση, απογοήτευση και επείγουσα ανάγκη», χωρίς όμως να σημαίνει ότι η μάχη έχει τελειώσει.

Από τον στόχο του Παρισιού σε μια νέα πραγματικότητα

Η προηγούμενη εκτίμηση του UNEP το 2025 ανέφερε ότι η υπέρβαση των 1,5 βαθμών ήταν πιθανή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η νέα έκθεση, ωστόσο, ανεβάζει τον τόνο προειδοποιώντας ότι η υπέρβαση του ορίου θεωρείται πλέον ευρέως αναπόφευκτη.

Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί έως τους 1,8 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα απαιτούνταν μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά το ήμισυ μέσα στην επόμενη δεκαετία και επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών (net zero) έως το 2050.

Οι σημερινές δεσμεύσεις των κυβερνήσεων, όμως, οδηγούν σε διαφορετική πορεία, με τις προβλέψεις να δείχνουν άνοδο της θερμοκρασίας περίπου 2,5 βαθμών Κελσίου έως το 2100.

Κάθε δέκατο του βαθμού έχει σημασία

Παρά τη δυσμενή εικόνα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η προσπάθεια δεν έχει χαθεί. Η συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας ακόμη και κοντά στους 1,8 βαθμούς θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει την επιστροφή κάτω από το όριο του 1,5 βαθμού έως το 2100.

«Ο στόχος των 1,5 βαθμών εξακολουθεί να ισχύει. Τώρα όμως πρέπει να τον προσεγγίσουμε διαφορετικά», ανέφερε η εκτελεστική διευθύντρια του UNEP Ίνγκερ Άντερσεν.

Για να συμβεί αυτό, θα απαιτούνταν τεράστια αύξηση των προσπαθειών απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι οι δενδροφυτεύσεις από μόνες τους δεν επαρκούν και θα χρειάζονταν παράλληλα τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO₂.

Η κλίμακα της προσπάθειας παραμένει τεράστια, καθώς θα απαιτούνταν η αφαίρεση δεκάδων δισεκατομμυρίων τόνων CO₂ κάθε χρόνο για δεκαετίες.

Οι κίνδυνοι πέρα από το όριο

Η συμφωνία του Παρισιού το 2015 είχε θέσει ως στόχο η άνοδος της θερμοκρασίας να παραμείνει «αρκετά κάτω» από τους 2 βαθμούς, με επιθυμητό όριο τον 1,5 βαθμό.

Πέρα από αυτό το επίπεδο, η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενεργοποίησης κρίσιμων σημείων καμπής, όπως η απώλεια μεγάλων τμημάτων των πάγων της Γροιλανδίας και της Δυτικής Ανταρκτικής, η υποβάθμιση του Αμαζονίου και η εξασθένηση της ωκεάνιας κυκλοφορίας στον Ατλαντικό.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι δραματικές, με εντονότερες φυσικές καταστροφές, άνοδο της στάθμης των θαλασσών, συχνότερες πυρκαγιές, πλημμύρες και περιόδους ακραίας ξηρασίας.

Όπως υπογραμμίζουν οι επιστήμονες, ακόμη και αν το όριο των 1,5 βαθμών ξεπεραστεί, κάθε δέκατο του βαθμού που μπορεί να αποφευχθεί μεταφράζεται σε λιγότερες καταστροφές.

Το μήνυμα της έκθεσης είναι ότι ο κόσμος που έρχεται θα είναι θερμότερος, αλλά οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα μπορούν να καθορίσουν πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

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