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Η Elliott Investment Management απέκτησε σημαντική συμμετοχή στη Deutsche Telekom και θεωρεί ότι ο γερμανικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος θα πρέπει να εγκαταλείψει το ενδεχόμενο πλήρους συγχώνευσης με την αμερικανική θυγατρική T-Mobile US, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο ακτιβιστής επενδυτής προτιμά η Deutsche Telekom να εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους για την απελευθέρωση αξίας για τους μετόχους, όπως η ενίσχυση των προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η στάση της Elliott έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου της Deutsche Telekom, Τιμ Χέτγκες, ο οποίος εργάζεται για την ενοποίηση της γερμανικής εταιρείας με την T-Mobile, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο.

Η Deutsche Telekom κατέχει σήμερα το 53% της T-Mobile US.

Η μετοχή της Deutsche Telekom σημείωσε άνοδο 1,1%, μετά τις πληροφορίες ότι η Elliott τάσσεται κατά μιας πιθανής πλήρους συγχώνευσης με την αμερικανική θυγατρική T-Mobile US.

Στο επίκεντρο η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή συμφωνία

Το σχέδιο συγχώνευσης έχει ήδη αντιμετωπίσει σημαντικά εμπόδια. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, στελέχη της T-Mobile έχουν εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, επικαλούμενα ανησυχίες για τη δομή και τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης.

Αν και το ακριβές μέγεθος της συμμετοχής της Elliott στη Deutsche Telekom δεν έχει γίνει γνωστό, η παρουσία του επενδυτή αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στις αποφάσεις της γερμανικής εταιρείας.

Με βάση τους γερμανικούς χρηματιστηριακούς κανόνες, οι επενδυτές οφείλουν να γνωστοποιούν συμμετοχές που φτάνουν ή ξεπερνούν το 3% μιας εισηγμένης εταιρείας.

Η μετοχή της Deutsche Telekom έχει υποχωρήσει περίπου 9% στη Φρανκφούρτη το τελευταίο δωδεκάμηνο, διαμορφώνοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας περίπου στα 138 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, η T-Mobile έχει χάσει περισσότερο από 25% στη Νέα Υόρκη, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται κοντά στα 200 δισ. δολάρια.

Η εναλλακτική των επαναγορών μετοχών

Η μετοχή της Deutsche Telekom ενισχύθηκε τον Αύγουστο, μετά την απόφαση της εταιρείας να αυξήσει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως και κατά 3 δισ. ευρώ, έπειτα από βελτίωση των προβλέψεων για τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η ισχυρή συμμετοχή στην T-Mobile έχει βοηθήσει τη γερμανική εταιρεία να εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με αρκετούς ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές της τα τελευταία χρόνια.

Νωρίτερα είχε εξεταστεί η δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, μέσω μιας εταιρείας holding που θα έλεγχε τις δραστηριότητες της Deutsche Telekom και της T-Mobile, με κοινή ιδιοκτησία από τους σημερινούς μετόχους.

Μια τέτοια συμφωνία θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη δημόσια συναλλαγή M&A στην ιστορία, ενώ θα ολοκλήρωνε έναν κύκλο 25 ετών, κατά τον οποίο η Deutsche Telekom απέκτησε, εισήγαγε στο χρηματιστήριο και στη συνέχεια ενίσχυσε εκ νέου τη συμμετοχή της στην αμερικανική εταιρεία.

Ο ακτιβιστής επενδυτής Πολ Σίνγκερ στο προσκήνιο

Η Elliott, υπό την ηγεσία του Πολ Σίνγκερ, αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους ακτιβιστές επενδυτές παγκοσμίως, με ιστορικό παρεμβάσεων σε μεγάλες εταιρείες και πιέσεων για αλλαγές στη στρατηγική τους.

Στην Ευρώπη, το επενδυτικό fund έχει πρόσφατα αποκτήσει συμμετοχή στην Air Liquide, ζητώντας από τον γαλλικό όμιλο βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

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