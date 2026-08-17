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δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας είδε ο επικεφαλής οικονομολόγος της, επειδή τόλμησε να επικρίνει, με τοποθετήσεις του, την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Μόσχα δεν μπορεί να κερδίσει έναν παρατεταμένο οικονομικό πόλεμο φθοράς με την Ουκρανία. Την πόρτα της εξόδου από τηείδε ο επικεφαλής οικονομολόγος της, επειδή τόλμησε να επικρίνει, με τοποθετήσεις του,, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι

Ο Αντρέι Κλεπάτς, ο οποίος κατείχε τη συγκεκριμένη θέση στην ελεγχόμενη από το ρωσικό κράτος αναπτυξιακή τράπεζα VEB από το 2014, απομακρύνθηκε λίγες ημέρες αφότου ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν το περιεχόμενο μιας ιδιαίτερα επικριτικής ομιλίας που είχε απευθύνει σε άλλους οικονομολόγους τον περασμένο Μάιο. Στην ομιλία, την οποία αποκάλυψε πρώτη η Moscow Times, ο Κλεπάτς υποστήριξε ότι η Ρωσία «μένει πίσω» οικονομικά από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και «σε ορισμένους τομείς ακόμη και από την Ουκρανία». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι πιέσεις που ασκεί ο πόλεμος στη ρωσική οικονομία θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε μια «κοινωνική κρίση», η οποία, όπως εκτίμησε, θα ξεσπάσει «όταν κανείς δεν θα το περιμένει ιδιαίτερα».

Russia fires top state-bank economist after he sharply criticized the wartime economy Andrei Klepach, who had served as chief economist at VEB since 2014, lost his position shortly after making unusually blunt remarks about Russia’s economic situation. Klepach said Russia is… https://t.co/7kc64Dlj1x pic.twitter.com/BGKBZscNzH — NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2026

«Δεν θα κερδίσουμε έναν πόλεμο φθοράς με την Ουκρανία»

Ο Ρώσος οικονομολόγος αμφισβήτησε επίσης τις εκτιμήσεις περί επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι μια παρατεταμένη αντιπαράθεση δεν πρόκειται να οδηγήσει σε ρωσική νίκη.

«Δεν θα κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση σε έναν πόλεμο φθοράς με την Ουκρανία», είπε ο Κλεπάτς. «Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εκεί όλα θα καταρρεύσουν. Δεν έχουν καταρρεύσει και δεν πρόκειται να καταρρεύσουν. Το δικό μας κόστος αυξάνεται», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του αποτέλεσαν μια σπάνια δημόσια παραδοχή από έναν υψηλόβαθμο Ρώσο οικονομολόγο για τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα.

Παράλληλα, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα αντιμετωπίζει με επιτυχία τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος και ότι η οικονομική εξάντληση της Ουκρανίας αποτελεί απλώς ζήτημα χρόνου.

Χωρίς επίσημη αιτιολογία για την απόλυση

Η VEB δεν έδωσε επίσημη εξήγηση για την απομάκρυνση του Κλεπάτς. Άτομο από το περιβάλλον του οικονομολόγου δήλωσε στην επιχειρηματική εφημερίδα Vedomosti ότι η αποχώρησή του από την τράπεζα «συνδέεται με τις προσωπικές και σκληρές εκτιμήσεις του για την οικονομική και πολιτική εξέλιξη της χώρας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να ταυτίζονται με τη θέση του οργανισμού».

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο The Bell, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε ότι ο Κλεπάτς απολύθηκε κατόπιν εντολής του Κρεμλίνου και ότι η απομάκρυνσή του συνδέεται άμεσα με την ομιλία του τον Μάιο.

Η υπόθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την ολοένα μεγαλύτερη απαίτηση του Κρεμλίνου για απόλυτη αφοσίωση στα ανώτερα κλιμάκια της ρωσικής εξουσίας, εν μέσω πληροφοριών ότι ο Πούτιν περιβάλλεται όλο και περισσότερο από αξιωματούχους που διστάζουν να αμφισβητήσουν τις απόψεις του.

«Ένας από τους καλύτερους μακροοικονομολόγους της Ρωσίας»

Η Αλεξάντρα Προκοπένκο, πρώην σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center, χαρακτήρισε τον Κλεπάτς έναν καταξιωμένο οικονομολόγο που δεν φοβόταν να εκφράζει απόψεις διαφορετικές από την επίσημη γραμμή.

«Η απόλυση του Κλεπάτς – ενός από τους καλύτερους μακροοικονομολόγους της Ρωσίας – είναι απίθανο να καθυστερήσει την επερχόμενη κρίση για την οποία προειδοποιούσε», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, οι προβλέψεις του βασίζονταν «σε εκτιμήσεις της πραγματικότητας και όχι στην επιθυμία να ευχαριστήσει κάποιον» και ήταν συχνά περισσότερο απαισιόδοξες από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία.

Στα 81 δισ. δολάρια το έλλειμμα σε τέσσερις μήνες

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει μία από τις δυσκολότερες περιόδους της από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022, καθώς πιέζεται από τις τεράστιες πολεμικές δαπάνες, τις δυτικές κυρώσεις και την αυξανόμενη δυνατότητα του Κιέβου να πλήττει τη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μόνο κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ρωσίας έφθασε τα 5,87 τρισ. ρούβλια, περίπου 81 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τον κυβερνητικό στόχο των 3,79 τρισ. ρουβλίων για ολόκληρο το έτος.

Ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του Πούτιν τον έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν ότι το σημερινό επίπεδο των πολεμικών δαπανών καθίσταται πλέον μη βιώσιμο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των σχετικών συζητήσεων.

Τα ουκρανικά πλήγματα και το κόστος για τη ρωσική οικονομία

Το τελευταίο διάστημα, ουκρανικά πλήγματα έχουν χτυπήσει δεκάδες αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, καταστρέφοντας εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

🔥 Ukraine’s Madyar to russia: “Wildberries won’t make it past Sept.” 🧵 1/14 pic.twitter.com/2umOM0rrJj — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) August 17, 2026

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα για την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, ενώ αποτελούν σοβαρό πλήγμα για χιλιάδες ανεξάρτητους πωλητές που εξαρτώνται από την πλατφόρμα για το εισόδημά τους.

Ο Πούτιν, πάντως, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να περιορίσει την πολεμική προσπάθεια ή τις σχετικές δαπάνες. Αντιθέτως, το Κρεμλίνο αναζητεί πρόσθετα κρατικά έσοδα, αυξάνοντας τη φορολογία στις μικρότερες επιχειρήσεις και ασκώντας πίεση στους Ρώσους ολιγάρχες ώστε να συνεισφέρουν περισσότερα στη χρηματοδότηση του πολέμου.

«Ανάσα» από την άνοδο του πετρελαίου

Σημαντική βοήθεια στα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας έχει προσφέρει η φετινή εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η άνοδος των τιμών έχει αποφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσφέροντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι στις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που δέχεται η ρωσική οικονομία.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ερωτήματα για την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας, ενώ αποτελούν σοβαρό πλήγμα για χιλιάδες ανεξάρτητους πωλητές που εξαρτώνται από την πλατφόρμα για το εισόδημά τους.

Ο Πούτιν, πάντως, δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να περιορίσει την πολεμική προσπάθεια ή τις σχετικές δαπάνες. Αντιθέτως, το Κρεμλίνο αναζητεί πρόσθετα κρατικά έσοδα, αυξάνοντας τη φορολογία στις μικρότερες επιχειρήσεις και ασκώντας πίεση στους Ρώσους ολιγάρχες ώστε να συνεισφέρουν περισσότερα στη χρηματοδότηση του πολέμου.

«Ανάσα» από την άνοδο του πετρελαίου

Σημαντική βοήθεια στα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας έχει προσφέρει η φετινή εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η άνοδος των τιμών έχει αποφέρει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσφέροντας ένα σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι στις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις που δέχεται η ρωσική οικονομία.

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