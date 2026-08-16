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Μαζικές επιθέσεις με drones εξαπέλυσαν την νύχτα οι ουκρανικές δυνάμεις κατά της Μόσχας και του Ροστόφ, ενώ το Κίεβο και οι περιοχές της Ζαπορίζια και του Κρίβι Ριγκ έγιναν στόχος των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ροστόφ, ενώ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τρεις θανάτους από τις ρωσικές επιθέσεις.

Η επίθεση κατά της Μόσχας με 600 drones προκάλεσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν μέσω της πλατφόρμας Max και πρόσθεσε ότι 201 drones αναχαιτίσθηκαν στην περιφέρεια της πόλης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν βιομηχανικό σύμπλεγμα παραγωγής στερεών καυσίμων για τους ρωσικούς πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Η εταιρεία κατασκευάζει στερεό προωθητικό πυραύλων για συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, καθώς και για μια σειρά πυραυλικών συστημάτων και αερομεταφερόμενων όπλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού.

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