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Η συντηρητική πολιτική σχολιάστρια Κέιτι Ζακάρια αναλαμβάνει τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Η Ζακάρια, η οποία είχε εργαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, διαδέχεται την Καρολάιν Λέβιτ, που είχε αναλάβει καθήκοντα βασικής εκπροσώπου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

Η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου είναι μία από τις πλέον προβεβλημένες σε κάθε αμερικανική κυβέρνηση, καθώς το πρόσωπο που την κατέχει αποτελεί την καθημερινή φωνή του προέδρου απέναντι στα μέσα ενημέρωσης.

Η Ζακάρια αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον Λευκό Οίκο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η δυσαρέσκεια των Αμερικανών ψηφοφόρων για τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία και στον πόλεμο με το Ιράν έχει ενισχυθεί, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολεύεται να διαμορφώσει μια στρατηγική εξόδου από τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ αποδίδει διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου, παρακολουθώντας στενά την απόδοση όσων έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Η Καρολάιν Λέβιτ είχε αποκτήσει τη φήμη μιας ιδιαίτερα μαχητικής εκπροσώπου, λόγω των συχνών και έντονων αντιπαραθέσεών της με δημοσιογράφους κατά τις ενημερώσεις στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, θεωρούνταν ότι διατηρούσε στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επίσης υιοθετήσει συχνά συγκρουσιακή στάση απέναντι στον Τύπο.

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