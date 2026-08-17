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Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ζητήσουν από δεκάδες χώρες να επιλέξουν πλευρά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης με την Κίνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και προσχέδιο επιστολής που εξέτασε το Reuters, όσες χώρες συμμετάσχουν παράλληλα στην ανταγωνιστική πρωτοβουλία του Πεκίνου κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τον συνασπισμό που ηγούνται οι ΗΠΑ.

Πέρυσι, η Ουάσιγκτον εγκαινίασε την πρωτοβουλία Pax Silica, με στόχο τη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, ημιαγωγούς και κρίσιμα ορυκτά, εν μέσω της σφοδρής τεχνολογικής αντιπαλότητας με το Πεκίνο.

Πάνω από είκοσι χώρες έχουν ενταχθεί, μεταξύ των οποίων το Καζακστάν, μια σημαντική δυνητική πηγή κρίσιμων ορυκτών που έχει επίσης προσχωρήσει στον συνασπισμό της Κίνας, καθώς και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.

Το προσχέδιο της επιστολής, που ετοίμασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απευθύνεται στις 35 χώρες που υπέγραψαν τον Ιούνιο την αμερικανική «Δήλωση Ευκαιριών για την Τεχνητή Νοημοσύνη» (AI Opportunity Statement). Ανάμεσά τους βρίσκονται χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Pax Silica, αλλά και άλλες που επιθυμούν στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιέζοντας τις χώρες να επιλέξουν πλευρά, οι ΗΠΑ ελπίζουν να στερήσουν από την Κίνα πόρους στην κούρσα για τη δημιουργία της πιο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτική ή οικονομική κυριαρχία.

Τον Ιούλιο, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε τον «Παγκόσμιο Οργανισμό Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη» (World Artificial Intelligence Cooperation Organization), ως αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή στον τομέα της AI.

Το Καζακστάν είναι η μόνη χώρα που είναι μέχρι στιγμής γνωστό ότι έχει ενταχθεί και στις δύο πρωτοβουλίες, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον.

«Το να συμμετέχεις σε όλα σημαίνει ότι δεν συμμετέχεις πραγματικά σε τίποτα. Η υπογραφή της Διακήρυξης Pax Silica δεν αποτελεί απλώς μια εγγραφή μέλους, αλλά μια δέσμευση», αναφέρει η επιστολή, καλώντας τις χώρες να «επιλέξουν συνειδητά» όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν μπορεί να συνυπάρχει με συμμετοχή σε παράλληλες πρωτοβουλίες των οποίων οι απαιτήσεις συγκρούονται με τις δικές μας», αναφέρει η επιστολή, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα την Κίνα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε σκοπεύουν οι ΗΠΑ να αποστείλουν την επιστολή ή εάν αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί πριν από την αποστολή της. Το προσχέδιο δεν έφερε ημερομηνία.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η χώρα αντιτίθεται στην πολιτικοποίηση των εμπορικών και τεχνολογικών ζητημάτων. «Τέτοιες ενέργειες θα ανακόψουν μόνο την παγκόσμια πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

Η συμφωνία Pax Silica έχει στόχο να ωθήσει τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ προς κοινά έργα και ελέγχους στις εξαγωγές και, τελικά, να μειώσει την εξάρτηση από αντιπάλους όσον αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα μικροτσίπ ημιαγωγών που τα τροφοδοτούν.

Ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνολογία εντείνεται, καθώς τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται γρήγορα και πλησιάζουν τα συστήματα αμερικανικών εταιρειών, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Η εκθετική αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς της να πραγματοποιεί αυτόνομα κυβερνοεπιθέσεις, έχει αναγκάσει τη διεθνή κοινότητα να επανεξετάσει τη δύναμή της.

Το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει την πρόσβαση από το εξωτερικό σε ορισμένα από τα πιο προηγμένα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ενισχύει τα μέτρα για την εθνική ασφάλεια.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν τον Ιούνιο το Καζακστάν ως την πρώτη χώρα της Κεντρικής Ασίας που εντάχθηκε στην Pax Silica, φέρνοντας στην πρωτοβουλία σημαντικά αποθέματα κρίσιμων ορυκτών που είναι απαραίτητα για προηγμένες τεχνολογίες.

Η Κίνα έχει αξιοποιήσει τη σχεδόν μονοπωλιακή θέση της στα κρίσιμα ορυκτά ως μέσο πίεσης στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουν αυτά τα ορυκτά από εγχώριες πηγές και από συμμάχους τους.

Τα μέλη της Pax Silica έχουν πρόσβαση σε κοινές επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ όσοι υπογράφουν τη Δήλωση Ευκαιριών για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν συμφωνήσει συμβολικά σε έναν «κοινό σκοπό» και ένα «κοινό όραμα» με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν την επιστολή για να ξεκαθαρίσουν ότι οι χώρες «δεν μπορούν να τα έχουν και τα δύο», δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς οι συζητήσεις για το θέμα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς μια χώρα μπορεί αξιόπιστα να παρουσιάζει τον εαυτό της ως έμπιστο εταίρο σε ένα τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα εντάσσεται σε μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε από την Κίνα για να προωθήσει ένα ανταγωνιστικό όραμα για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

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