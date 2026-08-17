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Στην κορύφωση της θερινής ραστώνης, όταν παραδοσιακά η χώρα κατεβάζει ταχύτητα για τον Δεκαπενταύγουστο, ένας διαφορετικός «καύσωνας» βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου. Διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ συμπίπτουν μέσα στον Αύγουστο, με ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα που έχουν περάσει από την PPF, υπό τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη να φτάνουν αυτές ακριβώς τις ημέρες σε κρίσιμα ορόσημα.

«Είμαστε ήδη στα 4 χρόνια ουσιαστικής εμπλοκής μας στην ωρίμανση έργων εθνικής στρατηγικής σημασίας για λογαριασμό της Πολιτείας και μάλιστα αυτό το καλοκαίρι για εμάς είναι η επισφράγιση της συνεισφοράς μας σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων», σχολιάζει στο «business stories» ο κ. Σταμπουλίδης. Και προσθέτει: «Εχουμε διεξάγει και ολοκληρώσει περισσότερες από 970 διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ για δεκάδες φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Αυτό μας καθιστά τον βασικό εταίρο της ελληνικής κυβέρνησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων δημοσίων συμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως PPF βρισκόμαστε πίσω από κάθε τι μεγάλο που έχει σχεδιαστεί και χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ο φετινός Αύγουστος είναι ξεχωριστός, καθώς παραδώσαμε το σύνολο των έργων που μας εμπιστεύτηκαν».

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού περίπου 451 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να περνά μετά την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου στην τελική της φάση. Ακολουθεί η επαναπροκήρυξη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, ύψους περίπου 94 εκατ. ευρώ, που αναμένεται την τρέχουσα εβδομάδα (αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο), ενώ προς συμβασιοποίηση οδεύει και η επαναφορά σε λειτουργία των υδρογεωτρήσεων Βασιλικών-Παρορίου, ένα έργο 19 εκατ. ευρώ που αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν μέσω της προσπάθειας θωράκισης της υδροδότησης της πρωτεύουσας.

Στο ίδιο κύμα βρίσκεται η μεγάλη συμφωνία-πλαίσιο για τη διαχείριση των δομών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δυνητικής αξίας έως 272,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο διαγωνιστικός Αύγουστος έχει ήδη δώσει τρεις σημαντικές προκηρύξεις: την ανάπλαση της ΔΕΘ, ύψους 165 εκατ. ευρώ, τη δεκαετή παραχώρηση των υπεραστικών οδικών μεταφορών στην Αττική, ύψους 108 εκατ. ευρώ, και την αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ.

Κορυδαλλός

Στην τελική ευθεία έχει περάσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαγωνιστική διαδικασία, αυτό της μετεγκατάστασης του Συγκροτήματος Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Με την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) εστάλη η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών στους τέσσερις υποψηφίους που συμμετέχουν στην τελική φάση: ΑΒΑΞ, Aktor, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen. Η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει πλέον διαμορφωθεί σε περίπου 451 εκατ. ευρώ, έναντι 617 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ που προβλέπονταν κατά την αρχική προκήρυξη. Σύμφωνα με το PPF, η διαφοροποίηση προέκυψε καθώς, με την ολοκλήρωση της ωρίμανσης του έργου και του ανταγωνιστικού διαλόγου, οριστικοποιήθηκε το αντικείμενο και αναθεωρήθηκε αντίστοιχα ο προϋπολογισμός.

Το έργο αφορά τη δημιουργία των νέων υποδομών που θα στεγάσουν το Δικαστικό Σωφρονιστικό Συγκρότημα Αθηνών (ΔΣΣΑ), καθώς και τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής (ΔΙΜΕΔΑ) στον Ασπρόπυργο. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την προμήθεια του εξοπλισμού, καθώς και τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση των εγκαταστάσεων για 30 χρόνια.

Το νέο συγκρότημα χωροθετείται σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 14 πτέρυγες κράτησης, καταστήματα για άνδρες και γυναίκες, υποδομές υγείας και ψυχιατρικής περίθαλψης, καθώς και χώρους εκπαίδευσης, εργασίας και άθλησης των κρατουμένων. Στον ίδιο χώρο θα στεγαστεί και η ΔΙΜΕΔΑ. Η μετεγκατάσταση επιχειρεί να κλείσει μια εκκρεμότητα πολλών ετών για την απομάκρυνση των φυλακών από τον πυκνό αστικό ιστό του Κορυδαλλού, με τη διαγωνιστική διαδικασία για το ΣΔΙΤ να έχει ξεκινήσει το 2023.

Δομές

Προς υπογραφή οδεύουν εντός του μήνα οι συμβάσεις της μεγάλης συμφωνίας-πλαίσιο για τη διαχείριση των δομών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «business stories», έχουν πλέον αναδειχθεί οι ανάδοχοι για τα έξι γεωγραφικά τμήματα του διαγωνισμού. Ειδικότερα, η BRINKS αναλαμβάνει το πρώτο τμήμα, που καλύπτει την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η AKTOR το δεύτερο, που περιλαμβάνει μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ΑΒΑΞ κατακυρώθηκε το τρίτο τμήμα, που εκτείνεται σε Ηπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, μέρος της Στερεάς Ελλάδας και Ιόνια Νησιά, αλλά και το έκτο, που αφορά Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Η UNISON αναλαμβάνει το τέταρτο τμήμα, που περιλαμβάνει την Αττική και μέρος της Στερεάς Ελλάδας, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πέμπτο, που αφορά το Βόρειο Αιγαίο.

Ο διαγωνισμός έχει μέγιστη δυνητική αξία 272,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, καθώς και συναφών εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του υπουργείου.

Πίσω από το συνολικό ποσό βρίσκεται μια συμφωνία-πλαίσιο αρχικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 136,3 εκατ. ευρώ και διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για έως δύο επιπλέον χρόνια και δικαίωμα προαίρεσης έως 100%. Σε ετήσια βάση ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 68,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 36 εκατ. ευρώ αφορούν υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας, 18,7 εκατ. ευρώ υπηρεσίες καθαριότητας και 13,4 εκατ. ευρώ συντήρηση και τεχνική υποστήριξη.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο και προσέλκυσε ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον, με διαφορετικές συμμετοχές ανά τμήμα. Με την ανάδειξη των αναδόχων η διαδικασία βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από τη συμβασιοποίηση, με κάθε ανάδοχο να αναλαμβάνει συνολικά το πακέτο καθαριότητας, φύλαξης και ασφάλειας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του τμήματος που του κατακυρώθηκε.

ΚΕΛ

Την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να βγει στον αέρα ο νέος διαγωνισμός για το ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, προϋπολογισμού περίπου 94 εκατ. ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη προσπάθεια δημοπράτησης του έργου, καθώς ο προηγούμενος διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ, που είχε ξεκινήσει το 2023 και είχε προσελκύσει πέντε υποψήφια σχήματα, οδηγήθηκε τελικά σε ακύρωση το 2025 έπειτα από προσφυγές και αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ. Τον περασμένο Μάιο η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να αναθέσει στην PPF τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού και τον Ιούνιο τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση οι νέοι όροι της διακήρυξης.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει την οριστική μελέτη και την πλήρη κατασκευή του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης, καθώς και την κατασκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης και του περιβάλλοντος χώρου του. Ο ανάδοχος θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία και συντήρηση του ΚΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού για επτά χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Γεωτρήσεις

Εντός του μήνα αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ για την επαναφορά της λειτουργικότητας των υδρογεωτρήσεων Βασιλικών-Παρορίου, στον Μέσο Ρου του Βοιωτικού Κηφισού, με ανάδοχο, σύμφωνα με πληροφορίες του «business stories», την Asea Brown Boveri (ABB). Στόχος είναι οι εγκαταστάσεις να επανενταχθούν στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που επισπεύδονται για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας της Αττικής.

Στην πράξη, το έργο ξυπνά μια υποδομή που δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, κατά την προηγούμενη μεγάλη υδατική κρίση της περιόδου 1990-1993. Πρόκειται για 17 γεωτρήσεις στην περιοχή της Δαύλειας Βοιωτίας και τέσσερα αντλιοστάσια που παραμένουν ανενεργά εδώ και δεκαετίες και απαιτούν εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού για να τεθούν ξανά σε λειτουργία. Η συνολική ημερήσια ποσότητα νερού που εκτιμάται ότι μπορεί να αντληθεί από τις 17 γεωτρήσεις φτάνει περίπου τα 125.000 κυβικά μέτρα, με 18ωρη λειτουργία, προσθέτοντας μια σημαντική εφεδρική πηγή στο σύστημα υδροδότησης της Αττικής.

Η επανενεργοποίηση των γεωτρήσεων αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου άμεσων παρεμβάσεων για την υδροδοτική ασφάλεια της πρωτεύουσας, παράλληλα με έργα στο σύστημα Μόρνου-Μαραθώνα, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα η μεγάλη παρέμβαση για τη θωράκιση της Αττικής είναι το έργο «Εύρυτος». Η επαναφορά των εγκαταστάσεων της Βοιωτίας αποκτά έτσι σημασία πολύ μεγαλύτερη από το οικονομικό μέγεθος της συγκεκριμένης σύμβασης.

Η πίεση που προκαλεί η λειψυδρία εξηγεί και την ταχύτητα της διαδικασίας. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και, σύμφωνα με τα στοιχεία της PPF, μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες ολοκληρώθηκε η διαδικασία και υποβλήθηκε ο προσυμβατικός φάκελος νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΔΕΘ

Στον αέρα βρίσκεται ήδη από τις 7 Αυγούστου ο διαγωνισμός για ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα του πακέτου, τη συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 204,6 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με την προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών να έχει οριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου και τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σε 48 μήνες. Η χρηματοδότησή του θα γίνει μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το σχέδιο προβλέπει δύο νέα εκθεσιακά κτίρια, την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και τη συνολική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

Περίπου 120 στρέμματα προορίζονται για πράσινο, εκδηλώσεις και κοινόχρηστους χώρους, ενώ προβλέπονται 1.064 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, διατηρούνται και εντάσσονται στον νέο σχεδιασμό τα κτίρια της ΔΕΘ που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα. Η ανάπλαση θα υλοποιηθεί σταδιακά, ώστε να συνεχιστεί η εκθεσιακή δραστηριότητα κατά την περίοδο των εργασιών.

Υπεραστικές

Την περασμένη εβδομάδα βγήκε στον αέρα και ο διαγωνισμός για τις δημόσιες τακτικές υπεραστικές οδικές μεταφορές στην Περιφέρεια Αττικής, εκτιμώμενης αξίας 108 εκατ. ευρώ και διάρκειας δέκα ετών. Η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την παραχώρηση σε ιδιώτη του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης και εκμετάλλευσης των υπεραστικών γραμμών.

Αντίστοιχοι διαγωνισμοί «τρέχουν» ήδη για την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ηπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη, καθώς το μεταφορικό έργο που επί δεκαετίες εκτελούσαν τα κατά τόπους ΚΤΕΛ περνά σε πολυετείς συμβάσεις μέσω ανοικτών διαγωνισμών.

Αχίλλειο

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα προκηρύχθηκε και ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, προϋπολογισμού 11,52 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής προσφορών στις 23 Σεπτεμβρίου.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση του Ανακτόρου και του κτιρίου του Θυρωρείου, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης μουσειακής λειτουργίας. Στόχος είναι το ιστορικό συγκρότημα, που κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ως θερινή κατοικία της αυτοκράτειρας Ελισάβετ της Αυστρίας, της γνωστής «Σίσσυ», να αποκτήσει αναβαθμισμένες υποδομές υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, με σεβασμό στον μνημειακό χαρακτήρα του.

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