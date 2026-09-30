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Η Φατίμα Εζχάρα Ελ Μανσούρι αναλαμβάνει την πρωθυπουργία του Μαρόκου, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα στην ιστορία της χώρας.

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ της έδωσε την Τρίτη εντολή να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, μετά τη νίκη του κόμματός της, του Κόμματος Αυθεντικότητας και Εκσυγχρονισμού (PAM), στις βουλευτικές εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου.

Η Ελ Μανσούρι, δικηγόρος, δήμαρχος του Μαρακές και μέχρι πρόσφατα υπουργός Στέγασης στην απερχόμενη κυβέρνηση, καλείται πλέον να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και να υποβάλει στον βασιλιά τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός σε μια ισχυρή μοναρχία

Το Μαρόκο είναι συνταγματική μοναρχία, στην οποία ο βασιλιάς διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο μονάρχης διορίζει ως επικεφαλής της κυβέρνησης τον αρχηγό του κόμματος που καταλαμβάνει τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το PAM, το οποίο ιδρύθηκε το 2008 από σύμβουλο του βασιλιά, έχει εξελιχθεί σε πολιτικό αντίβαρο στο ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD), προωθώντας κοινωνικό εκσυγχρονισμό και πιο κοσμικές θέσεις.

Στις εκλογές κατέλαβε την πρώτη θέση με 97 έδρες, ξεπερνώντας το φιλελεύθερο-κεντρώο Εθνικό Συναγερμό Ανεξάρτητων (RNI) που συγκέντρωσε 66 έδρες και το συντηρητικό εθνικιστικό Ιστιγκλάλ με 65 έδρες.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του PAM είχε η ένταξη στο κόμμα του Φουζί Λεκζάα, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου και δύο φορές υπεύθυνου για τον κρατικό προϋπολογισμό, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Οι προκλήσεις της νέας κυβέρνησης

Η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, με βασικό στόχο τη μείωση της δυσαρέσκειας μεταξύ των νέων.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται πολιτικές για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών πιέσεων που έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Το ζήτημα της νεολαίας βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόπειρα μαζικής εισόδου μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα τον Ιούλιο, αλλά και τις φονικές διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από τη γενιά Gen Z την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θα αναλάβει την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2030, το οποίο το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα υποδομών που συνδέεται με τη διοργάνωση ανέρχεται σε περίπου 20 δισ. δολάρια.

Ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το PAM είχε αποκλείσει την παραμονή του σε συνασπισμό με το RNI, καθώς τα δύο κόμματα είχαν ανταλλάξει κατηγορίες για κυβερνητικές αδυναμίες, μεταξύ άλλων και για την αποτυχία περιορισμού των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.

Ωστόσο, η Ελ Μανσούρι δήλωσε ότι δεν θα θέσει «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Έχουμε γυρίσει σελίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το PJD, το οποίο κέρδισε 54 έδρες, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, ενώ τρία αριστερά κόμματα εξασφάλισαν μικρότερο αριθμό εδρών.

Χαμηλότερη συμμετοχή στις εκλογές

Η συμμετοχή στις εκλογές, η οποία θεωρείται δείκτης εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, μειώθηκε σημαντικά.

Έφτασε περίπου στο 38%, από περίπου 50% στις προηγούμενες εκλογές πριν από πέντε χρόνια.

Στις εκλογές εκείνες, το μετριοπαθές ισλαμιστικό PJD είχε υποστεί βαριά ήττα μετά από μία δεκαετία στην εξουσία.

Η ανάδειξη της Ελ Μανσούρι αποτελεί πάντως ένα νέο ορόσημο για τη γυναικεία εκπροσώπηση στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ είχε διορίσει γυναίκα σύμβουλο, ενώ το απερχόμενο υπουργικό συμβούλιο περιλάμβανε τέσσερις γυναίκες υπουργούς.

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