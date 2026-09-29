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Τις επόμενες κινήσεις στην σκακιέρα για το ροκάνισμα της διαφοράς με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναζητεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ενώ συνεχίζει να επαναλαμβάνει από την τρίτη θέση ότι στόχος του είναι η πρωτιά και η πολιτική αλλαγή.

Η Αττική, η πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, αποκτά προτεραιότητα στον σχεδιασμό και μέσα στις επόμενες μέρες η Χαριλάου Τρικούπη θα αρχίσει να κινητοποιεί τις δυνάμεις της στην κατεύθυνση της… γενικής επιστράτευσης για τη μάχη του συγκεκριμένου στο λεκανοπέδιο. Το κάθε στέλεχος αναλαμβάνει να παρουσιάσει σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους πολίτες τις βασικές αιχμές του προγράμματος, όπως είναι ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη των επικεφαλής των οργανώσεων της Αττικής ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην ανάγκη να ξεδιπλωθούν άμεσα οι σχετικές πρωτοβουλίες κα ζήτησε σε αυτές να έχει ρόλο το «όλον ΠΑΣΟΚ».

Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ κατάφερε, σε όλες τις φθινοπωρινές δημοσκοπήσεις, να σημειώσει άνοδο περίπου μίας ποσοστιαίας μονάδας και να αλλάξει πίστα στο χάρτη των ποιοτικών ευρημάτων αντιμετωπίζεται ως μια πρώτη νίκη στον προεκλογικό μαραθώνιο. Μπορεί να παραμένει ακόμη πολύ μακριά από το να εμφανιστεί ως η ισχυρή εναλλακτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ανακτά, ως φαίνεται, «ψυχολογία» δυνατού παίκτη στο πολιτικό σκηνικό. Η σταδιακή αποκαθήλωση της ΕΛΑΣ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα γκάλοπ συσπειρώνει ως βασική επιδίωξη βουλευτές και στελέχη, που βλέπουν τη συγκεκριμένη «ανατροπή» ως την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να αλλάξει η φορά των πραγμάτων. «Το παιχνίδι είναι ανοιχτό», έλεγε και ξανάλεγε σε πρόσφατη κομματική σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη κορυφαίο στέλεχος, «χαιρετίζοντας» με ικανοποίηση την «διακριτή» υποχώρηση των ποσοστών της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Οι «τονωτικές ενέσεις» δεν αρκούν βέβαια, απέναντι στην κοινή -εντός ΠΑΣΟΚ- παραδοχή ότι τέτοιου τύπου αυξομειώσεις στα γκάλοπ μπορεί να είναι από συγκυριακές μέχρι και «μόνιμες»- ακόμη και την ώρα της κάλπης. Αυτό όμως που πιστεύουν, έως και οι πλέον δύσπιστοι στο ΠΑΣΟΚ, είναι ότι «ο Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα» πέτυχαν με αφετηρία τη ΔΕΘ να τραβήξουν το ενδιαφέρον των πολιτών και να ξεχωρίσουν για τις προτάσεις τους σε σχέση με την ακρίβεια και το δυσβάσταχτο κόστος ζωής. Η λέξη που τιτλοφορεί την προσπάθειά τους είναι η «αξιοπιστία» και επιλέχθηκε ως το συγκριτικό πλεονέκτημα στη μάχη τόσο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη όσο και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το «εμείς ή κανείς» από τον πρώην πρωθυπουργό ήρθε για να επιβεβαιώσει την άποψη στο ΠΑΣΟΚ ότι ανησυχεί για το «ταβάνι» της ΕΛΑΣ και επιχειρεί πλέον με πολωτικά και δικά του συνθήματα από το παρελθόν («ή εμείς ή αυτοί») να απευθυνθεί στο ευρύτερο εκλογικό κοινό που επιζητεί νίκη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και κεντροαριστερή διακυβέρνηση. «Γι’ αυτό και ξεκινά μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ με συνθήματα- ούτε αξιόπιστο πρόγραμμα ούτε αξιοπιστία ο ίδιος έχει, κυβέρνησε και ο κόσμος τον ξέρει», υποστηρίζει στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη που «αρνείται» σε αυτή τη φάση να μπει στην κουβέντα για το ασφαλές προβάδισμα που διατηρεί εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία. Σημειώνει πάντως ότι με την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ αποδομεί σε κάθε ευκαιρία το κυβερνητικό αφήγημα και δίνει έμφαση στην ανάγκη της «στοχοπροσήλωσης» υπό την έννοια ότι: «αυτήν την ώρα πρέπει όλοι να πάρουμε στην πλάτη τον κεντρικό σχεδιασμό χωρίς να κοιτάζουμε και να αναλύουμε με …δέος τα γκάλοπ».

Η αλήθεια είναι ότι η κεντρική γραμμή δεν ακολουθείται ούτε πάντα ούτε και εύκολα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το …διπλό επεισόδιο με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος τρεις ημέρες μετά από την επίσημη ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε δημόσια ως … ανεξάρτητος βουλευτής. Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης έκανε «διορθωτική» δήλωση αλλά και τόνισε ότι «δεν είναι φερέφωνο» κι ότι θα λέει την άποψή του, η οποία θέλει μετεκλογική συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη αρκέστηκε σε μια χαλαρή σύσταση (για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο θέμα…) λέγοντας ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: αυτόνομη πορεία και πρωτιά στις εκλογές. Υπήρξαν όμως αρκετοί βουλευτές που διαμήνυσαν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι όπως εκείνοι στηρίζουν και ακολουθούν πιστά την «γραμμή» έτσι πρέπει να κάνουν και οι «νεοεισερχόμενοι». Αλλιώς – έλεγαν- θα αποδεχτούμε ότι είμαστε εμείς φερέφωνα.

Το ζήτημα των «μεταγραφών», μετά και από την ορατή προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συμπεριλάβει στους κόλπους της ΕΛΑΣ πασοκογενή στελέχη, είναι προτεραιότητα προς επικαιροποίηση κάθε φορά. Ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά και πράττουν αναλόγως. Ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και την «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη, ενώ στον «πάγο» βρίσκεται το δίλημμα της Χαριλάου Τρικούπη όσον αφορά τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Θεοδώρας Τζάκρη. Οι «δεύτερες σκέψεις» έχουν να κάνουν με τις τυχόν εσωκομματικές αναταράξεις που μπορεί να προκύψουν αφήνοντας «αποτύπωμα» και στα εκλογικά κοινά (κεντρώα και κεντροαριστερά), στα οποία επενδύει το ΠΑΣΟΚ.

Η μάχη του συγκεκριμένου στην Αττική

Το «μοντέλο» της επίθεσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον παραπέμπει σε περισσότερα κορυφαία στελέχη και δημοφιλείς βουλευτές να πλαισιώνουν τις εμφανίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως στην Κρήτη και στη ΔΕΘ, έτσι και στις Κυκλάδες από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Μάντζο «μοιράστηκαν» σε νησιά του Αιγίου, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης συναντούσε φορείς και πράσινα στελέχη στην Σαντορίνη. Από αύριο αρχίζουν τα «στοιχήματα» για την πολυπληθέστερη περιοχή της χώρας, την Αττική. Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Δούκας, Μιλένα Αποστολάκη, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Λευτέρης Καρχιμάκης, Χρήστος Κακλαμάνης, Κώστας Τσουκαλάς, Τόνια Αντωνίου και άλλα στελέχη αναλαμβάνουν ως η ομάδα κρούσης στην Αττική να ανοίξουν κουβέντα με τον κόσμο για το πράσινο πρόγραμμα, στη γειτονιά, στο καφέ, στη λαϊκή, στη βάση των διαφόρων φορέων. Η «εκστρατεία» θα έχει πρώτο «σταθμό» την εκδήλωση (ενδεχομένως στο Αιγάλεω ή το Περιστέρι), όπου θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την 18η Οκτωβρίου, την ημέρα της πρώτης φοράς κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 1981. Οι τελικές αποφάσεις για το σχεδιασμό του εγχειρήματος θα ληφθούν μέσα στην εβδομάδα από τους επικεφαλής του κόμματος και των οργανώσεων της Αττικής. Το «στοίχημα» είναι καθοριστικής σημασίας για το ΠΑΣΟΚ: αν ξεκολλήσει από τα μονοψήφια ποσοστά που έγραψε στις προηγούμενες εκλογές στην Αττική και εξασφαλίσει ένα ποσοστό γύρω στο σημερινό πανελλαδικό, τότε και μόνο τότε θα μπορεί βασίμως να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στον κεντροαριστερό πόλο.

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